Entre Tintero y Papel…

CELEBRACION DEL DÍA DE LA MADRE

Aunque en México no está considerado como día oficial el 10 de mayo, no hay duda alguna que la celebración de este día es una fecha importantísima para todos los mexicanos, solo después de navidad, ya que se celebra sin importar el día que caiga, ni nada más ni nada menos que el “Día de la Madre”.

Esta celebración se festejó por primera vez en México en el año de 1911 gracias a un grupo feminista surgido durante la Revolución Mexicana; sin embargo, fue hasta 1922 cuando se institucionalizo, siendo el primer país latinoamericano en celebrar este día.

Se dice que se eligió mayo por ser el mes consagrado a la Virgen y el día 10 porque en aquella época en México se pagaba en las decenas, aunque otras fuentes sitúan el primer día de la madre en Oaxaca en 1913, cuando la esposa de un presbítero metodista encontró una revista donde se comentaba el festejo y decidió retomar la idea.

Para el año de 1949, el entonces presidente de México Miguel Alemán Valdés inauguró precisamente este día 10 de mayo el “Monumento a la Madre”, con una placa alusiva que dice “A la que nos amó antes de conocernos. Porque su maternidad fue voluntaria”.

Aunque en México y otros países como Belice, Catar, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, India, Malasia, Omán, Pakistán, Singapur se celebra sin variar la fecha el día 10 de mayo de cada año, cada país alrededor del mundo tienen su fecha propia.

De acuerdo a la historia, las primeras celebraciones datan desde la antigua Grecia, al rendir honores a “Rea” madre de los Dioses “Zeus, Poseidón y Hades”.

En el siglo XVII en Inglaterra daba lugar a un hecho similar relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres.

En los Estados Unidos esta celebración tiene sus orígenes en el año de 1872, cuando Julia Ward Howe sugirió que esa fecha se dedicara a honrar la paz, festejando cada año encuentros en Boston y Massachusetts en celebración del Día de la madre. Asimismo, esta celebración está relacionada con una iniciativa de una joven activista comunitaria de Virginia Occidental llamada Anna Jarvis, quien solicito se dedicara al “Día de la Madre” el segundo domingo de mayo, en la ceremonia, Anna regaló a cada madre asistente un clavel, la flor favorita de su propia madre, quien había fallecido años antes; desde entonces esta flor ha sido el símbolo representativo de este día. Para el año de 1914 el Congreso aprobó la fecha declarándola fiesta nacional, misma que fue avalada por el presidente Woodrow Wilson.

Dentro de los países que celebran el segundo domingo de mayo junto con Estados Unidos, tenemos: Alemania, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Honduras, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Puerto Rico, República Checa, Suiza, Taiwán, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela y Chile.

Seguramente la palabra mamá está presente a lo largo de nuestras vidas, ya que es la primera palabra que pronunciamos y porque no solo se la decimos a la persona que nos dio vida, si no aquella que paso sus noches en vela, la que da todo por nosotros sin preguntar y daría la vida por nosotros sin condición, porque para una madre no hay hijo feo ni malo, simplemente es un hijo.

No cabria duda que independientemente de la fecha y el país al que se pertenezca, seguramente existe algún día donde se haga el honor a la reina de casa “la madre”.