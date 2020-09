Entre Tintero y Papel…

LOS CELOS

“Celos”, se dice que esta palabra proviene del sustan􀀒vo la􀀒no “zelus”, y puede traducirse como “celo” o “ardor”; sustan􀀒vo que también procede del griego “zelos”, que es sinónimo de “apasionamiento”.

Este concepto puede tener diversas connotaciones, toda vez que podemos sentir celos entre hermanos, amigos, compañeros de trabajo, etc., sin embargo, en el caso que nos ocupa hablaremos exclusivamente a la que se da en la relación de pareja.

De acuerdo a la enciclopedia Wikipedia, “los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio.

Tomada también como una forma de posesión hacia otra persona.”

Regularmente este tipo de emociones está representada por el miedo que siente la persona celosa de perder a alguien que considera le pertenece, debido a la influencia de un tercero. Y aunque se dice que los celos son algo natural y habitual en toda relación de pareja, no siempre resulta ser sano, pues hay dis􀀒nto niveles y tipos de celosos y celosas.

De acuerdo con los especialistas existen algunas caracterís􀀒cas que resultan muy comunes entre las celosas, tales como:

– No les agrada que su pareja realice actividades personales que le diviertan.

– Revisa el celular de su pareja para saber con qué personas habla.

– No duda, si puede, en consultar las redes sociales de su pareja.

– Ridiculiza a su pareja delante de los demás.

– Evita que su pareja haga planes con familiares o amigos.

– Se entromete en la forma de vestir, o de maquillarse de su pareja.

Es habitual que las personas que son muy celosas, 􀀒enden a ser muy dependientes del otro y no toleran demasiado la soledad, por lo que hacen que una relación se vuelva inestable y la persona celosa se torne densa o insistente con planteamientos fuera de lugar o carentes de sentido, creando relaciones toxicas, pudiendo llegar a crear violencia fisica o psíquica.

De acuerdo a la Revista XL semanal, existen seis clases de celos a saber.

CELOSO AVERGONZADO: Es la persona que si siente celos pero no se atreve a demostrarlos, siente por dentro un sin fin de cosas pero prefiere quedarse con ellos ante su orgullo pero si puede ser capaz de señalar a su pareja manifestándole culpabilidad de algo que él o ella lleva dentro.

CELOSO NORMAL: Los celos aparecen pero cuando siente que algo pasa lo habla o pone en una balanza su relación y no permite que esto influya en la destrucción de la misma.

CELOSO RETROACTIVO: Este es uno que no vive tan feliz porque suele recurrir al pasado, piensa en los ex de su pareja, en los momentos que vivió antes y cuando lo piensa sus celos salen y a veces explota sin razón, no es muy fácil vivir bajo eso que no deja ver el futuro.

CELOSO INFIEL: Esta persona vive pendiente de su pareja, está siempre en alerta pensando que en cualquier momento le va ser infiel, es por eso que limita sus pasos, no deja que ande solo/a, con amigos.

CELOSO ESCANDALOSO: Esa persona que sin razón a veces aparente suele explotar y no le importa el lugar ni con quien esté, puede armar una escena de celos que lejos de poner en mal a su pareja deja ver el tipo de persona que es.

CELOSO DETECTIVE: El o la celosa que aparenta no serlo pero en realidad es un detective 24 horas del día, hace conjeturas, crea historias y te sabe todo, busca pistas para estar tranquilo.