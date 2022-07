Entre Tintero y Papel…

LOS HIJOS EN

EL METAVERSO

De acuerdo con la enciclopedia Wikipedia, “los metaversos son entornos donde los humanos interactúan e intercambian experiencias virtuales mediante uso de avatares (personaje tridimensional personalizado que has de crear para acceder al metaverso y que es la interfaz a través de la cual vas a interactuar con el resto de personas del mismo), a través de un soporte lógico en un ciberespacio, el cual actúa como una metáfora del mundo real, pero sin tener necesariamente sus limitaciones y está compuesto generalmente por múltiples espacios virtuales tridimensionales, compartidos y persistentes, vinculados a un universo virtual percibido”.

En palabras más simples, es una realidad digital a la que accedemos a través de dispositivos como juegos, programas y plataformas separadas que solo tienen en común sus tecnologías de acceso desde un ordenador, la tablet, el móvil o con gafas de realidad virtual o aumentada. El metaverso no busca ser un mundo de fantasía, sino una especie de realidad alternativa en la que podremos hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día fuera de casa, pero sin movernos de la habitación.

Se dice que las primeras referencias que se tienen del metaverso aparecen en una novela de Neal Stephenson, Snow Crash en el año de 1992, donde se relata la historia de Hiroaki Hiro Protagonist, un repartidor de pizza en el mundo real. Hiro descubre la existencia de un poderoso virus informático en el Metaverso, llamado Snow Crash, y donde este virus será el eje central de la trama.

En la actualidad para muchos esto sigue siendo un juego, ¿pero que te parecería si este juego se convirtiera en una realidad?, donde las futuras generaciones preferirán tener una familia e hijos de manera virtual; aunque a decir verdad muchos en cierta forma muchos han tenido algo parecido, algo así como lo que en el pasado eran los tamagotchis; ¿los recuerdas? Pues a decir de varios especialistas esta idea dejaría de ser un juego para convertirse a futuro en una realidad.

De acuerdo con una de las principales autoridades en inteligencia artificial Catriona Campbell en su libro “AI by Design: A Plan For Living With Artificial Intelligence” cree que esta es una posibilidad que está bastante cerca, pues según su predicción dentro de 50 años la tecnología habrá avanzado a un grado que los bebés que existan en el metaverso serán indistintos de aquellos en el mundo real, es decir un hijo virtual diseñado a modo de cada quien.

De acuerdo a las predicciones, cada persona tendrá la posibilidad de decidir el tiempo en el que crecerán sus hijos virtuales, pudiendo hacer cambios en su personalidad, prácticamente harías a tus hijos como lo desees siempre y cuando sigas pagando la cuota mensual requerida y si te cansas de tenerlo o te aburres de él podrás cancelarlo cuando quieras, así como si nada te despedirías de aquel ser virtual al que, si dejas de pagarlo, no podrás ver más.

Esto parece interesante, espeluznante o inverosímil, dependiendo de cómo lo vea cada quien. Quizá no sea tan grave cuando la posibilidad de algunas personas de tener hijos solo sea a través de este medio. O a lo mejor como muchos piensan podría ser la mejor opción que traer un hijo al mundo contemporáneo lleno de dificultades o en el que no pueda morir por factores aleatorios.

Y usted que preferiría en el futuro próximo ¿lo real o lo virtual?, después de todo tener hij@s, novi@, familia en el metaverso no costará casi nada, ya que solo se requerirá de una computadora, algo tan simple que todos tenemos.