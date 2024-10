Entre Tintero y Papel…

LA INTELIGENCIA

ARTIFICIAL

Lo que en el pasado parecía un sueño de ciencia ficción imposible de lograr, hoy es una realidad innegable. La “inteligencia artificial” (IA) nos ha alcanzado, y llego a cambiar el destino de los seres humanos en todos los aspectos de nuestras vidas.

Se dice que “lA”, en el contexto de las ciencias de la computación, es una disciplina y un conjunto de capacidades cognoscitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas, y que pueden mejorar conforme recopilen información.

Ante esta realidad, el Parlamento Europeo ha tenido a bien desarrollar las seis Leyes de la Robótica, a fin de regular su uso y empleo con el propósito de evitar a futuro posibles problemáticas.

Dichas leyes se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Los robots deberán contar con un interruptor de emergencia para evitar cualquier situación de peligro.

2. No podrán hacer daño a los seres humanos. La robótica está concebida para ayudar y proteger.

3. No podrán generarse relaciones emocionales.

4. Será obligatoria la contratación de un seguro destinado a las máquinas de cobertura amplia.

5. Sus derechos y obligaciones serán clasificados legalmente.

6. Las máquinas tributarán a la seguridad social. Para subvencionar las ayudas de los desempleados.

Ventajas de la IA:

1. Automatización de procesos, permitiendo que las máquinas hagan de forma automática tareas que para los humanos resultan repetitivas y tediosas.

2. Reduce el error humano. Púes de producirse podría corregirse con mayor facilidad.

3. Potencia la creatividad. El trabajador puede desarrollar más creatividad e incluso propuestas destinadas a mejorar el ritmo de trabajo.

4. Aporta precisión. Reduciendo gastos y los errores.

5. Agiliza la toma de decisiones, permitiendo conocer la mejor alternativa tras analizar los datos de tus negocios.

6. Avances en el sector salud. Ya que mejoraría los resultados de la investigación médica.

7. El análisis de los errores de seguridad. Ayudaría a prevenir, detectar y frenar posibles fraudes o ataques informáticos.

8. Personalización de tu oferta comercial. Ayudando a generar ofertas a medida.

Desventajas de la IA:

1. La vulneración de derechos. Países miembros de la UE han acordado debatir los detalles de una ley de IA.

2. La dificultad de acceso a los datos. Ningún sistema de IA será eficaz si sus datos no están actualizados.

3. La falta de profesionales cualificados. Cada vez hay más profesionales formándose en la materia, pero la tecnología crece a un ritmo más rápido.

4. El coste de su desarrollo.

5. Pérdida de empleos.

6. La dependencia de la tecnología.

7. Falta de empatía y de ética. Cualquier decisión que toma la IA se va a caracterizar por no tener ningún tipo de empatía y por no ser creativa.

8. La posibilidad de su uso con fines maliciosos.

9. Falta de personalización. Cualquier cliente quiere ser atendido por una empresa.

La consultora estadounidense Gartner estima que el mercado de la IA pueda llegar a representar 127,000 millones de dólares en 2025, cifra superior a los 2,000 millones de 2015, ubicándose Estados Unidos y China a la cabeza en inversiones; sin embargo, el Fondo Monetario Internacional considera que la IA acabará con 85 millones de empleos en cinco años.

El filósofo sueco de la Universidad de Oxford, Nick Bostrom anticipa que “existe un 90% de posibilidades de que entre 2075 y 2090 haya máquinas tan inteligentes como los humanos”, o la de Stephen Hawking, considera que las máquinas superarán totalmente a los humanos en menos de 100 años. ¿Usted qué opina, será posible?