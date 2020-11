‘Esto es una corrupción desenfrenada’

» ERIC TRUMP

“ Hemos declarado la victoria en Pensilvania”, dijo Eric Trump en una conferencia de prensa en Filadelfia el miércoles.

Por su lado, el presidente tuiteó la misma conclusión: “Hemos reclamado, a los efectos del voto electoral, la Commonwealth of Pennsylvania (que no permitirá observadores legales)”.

El presidente está a la cabeza en el estado de Keystone por unos 400.000 votos con un 86 por ciento de los distritos informados.

Pero los funcionarios electorales aún tienen que verificar el resultado. Y así, la campaña de reelección de Trump está demandando al estado para que deje de contar los votos hasta que obtengan algo de transparencia.

“Estamos demandando para evitar que los funcionarios electorales demócratas oculten el recuento y procesamiento de las boletas de nuestros observadores electorales republicanos, observadores cuyo único trabajo es asegurarse de que todas las boletas válidas se cuenten y se cuenten una vez”, explicó el subdirector de campaña de Trump 2020, Justin Clark, en una declaración.

“Los ojos del país están puestos en Pensilvania, pero Pensilvania ha mantenido los ojos fuera del proceso de conteo de votos ausentes todo el tiempo, y eso debe detenerse hoy.

En Filadelfia y en otros lugares, los funcionarios demócratas obligaron a nuestros observadores a permanecer a 25 pies o más del conteo proceso, sin dejar ninguna forma significativa para que nuestros observadores hagan su trabajo.

También estamos demandando para detener temporalmente el conteo hasta que haya una transparencia significativa y los republicanos puedan garantizar que todo el conteo se realice de manera correcta y conforme a la ley “.

Uno de los abogados del presidente, Rudy Giuliani, dijo que su equipo iba a “pelear” en la corte.

“Esto está más allá de todo lo que he visto antes”, afirmó Giuliani en Filadelfia junto a Eric Trump. “Esto es lo que ocurre cuando crees que tienes tanto poder y eres dueño de los medios de comunicación que puedes hacer lo que quieras”.

¿Por qué, se preguntó, todavía no se ha convocado Pensilvania para Trump, a pesar de que tiene una ventaja tan considerable, con solo el 14 por ciento de los votos restantes?

“¿Crees que somos estúpidos?” Preguntó Giuliani. “¿Crees que somos tontos? Los demócratas creen que eres estúpido. Y por eso te llaman deplorables y tontos”.

“Los demócratas saben que la única forma en que pueden ganar esta elección es haciendo trampa en Pensilvania”, alegó Eric Trump.

“Están tratando de hacer trampa”, dijo.

Trump alegó que la campaña ha encontrado evidencia de comportamiento ilegal de los demócratas, incluidas imágenes de supervisores electorales con máscaras de Biden / Harris en los lugares de votación.

“Esto es un fraude, un fraude absoluto”, continuó.

“Esto es una corrupción desenfrenada y no puede suceder, no es justo, esto no es democracia”.

El presidente Trump declaró que los demócratas estaban participando en un fraude electoral el martes por la noche durante un discurso matutino a sus partidarios en la Casa Blanca. Dijo que él y su equipo llevarían la pelea electoral a la Corte Suprema si fuera necesario.

Mientras hablaba en una conferencia de prensa de la campaña de Trump en Filadelfia, Giuliani criticó las boletas por correo y dijo que “ni un solo republicano ha podido ver” ninguna boleta por correo en la ciudad, lo que sugiere que “podrían ser de Marte , en lo que a nosotros respecta “.

“Joe Biden podría haber votado 50 veces, hasta donde sabemos, o 5,000 veces”, dijo Giuliani durante la sesión informativa.

Los comentarios de Giuliani se produjeron durante una conferencia de prensa que se centró en la campaña de Trump en busca de acciones legales en las elecciones de 2020.

El miércoles, la campaña de Trump presentó demandas en Michigan y Pensilvania, buscando detener el conteo de boletas hasta que la campaña del presidente tenga acceso “significativo” a la apertura, clasificación y procesamiento de las boletas.