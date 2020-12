Estudio determina que uso de cubre bocas con suciedad podría ser peor que no usarla

No es novedad que en los Estados Unidos y otras partes del mundo, han querido mantener a la gente usando el cubre bocas, y tampoco es novedad de que los medios de comunicación de izquierda arrodillados al cabal comunista han estado promocionando el uso de este tapa bocas. Además los gobernantes mayoritariamente izquierdistas han implementado recomendaciones y han generado en la sociedad una especie de miedo al virus y le han dado mucha promoción a las cubre bocas, incentivando e incluso obligando su uso para prevenir el contagio del virus que fue fabricado en China y que ese mismo partido comunista chino ha estado involucrado en este tipo de promociones, queriendo controlar a la población.

Pero cabe destacar que un reciente estudio determinó que utilizar los cubre bocas usadas o con suciedad por el uso excesivo de la misma cubre bocas, es incluso peor que no utilizar nada, sin embargo es así como lo utiliza la mayor cantidad de gente.

Bueno, este nuevo estudio publicado por investigadores en el campo de la física de fluidos confirmó que una buena cubre bocas, en general, reduce las probabilidades de contagiar el virus chino.

Pero sin embargo, el mismo estudio aclara que ese dato sólo se confirma en los casos en que la cubre bocas esté limpia y no haya sido utilizada en exceso.

La suciedad acumulada por el uso excesivo de una cubre bocas, provoca una inevitable tasa de filtración deficiente aumentando de forma considerable la posibilidad de contagio.

Cabe destacar que los investigadores llevaron a cabo dicho estudio creando un modelo computarizado de flujo de aire a través y alrededor de varios tipos de cubre bocas faciales protectoras, y evaluando hasta qué punto esas famosas cubre bocas eran efectivas para evitar que partículas de varios tamaños llegaran a las áreas del cuerpo que se sabe que son receptores para el virus chino, como la nariz y los pulmones.

Dicho estudio determinó que usar cubre bocas, independientemente de su eficiencia de filtración, es eficaz para evitar que partículas de cualquier tamaño lleguen a los pulmones. Pero sin embargo, con respecto a la cavidad nasal, los hallazgos fueron más complejos y revelaron algo muy importante que los expertos determinaron como un “hallazgo inesperado”: “cubre bocas que restringen indebidamente el flujo de aire, particularmente aquellas que se han obstruido y ensuciado, en realidad podría aumentar el riesgo de que COVID-19 se asiente en la cavidad nasal”.

Y los resultados del reciente estudio deberían generar una alarma alarmante en la clase política y profesionales de la salud y que deberían advertirle a toda la comunidad.

Y aquellos medios de izquierda y todos aquellos que se han dado a la tarea de promover el uso extremo del cubre bocas, y todos aquellos políticos que han estado forzando a la gente a usar ese cubre bocas y que hasta han recomendado que se use dentro de las casas.

El asesor principal sobre el virus chino de la actual administración Trump, Dr. Scott Atlas, varias veces se ha expresado de forma crítica a lo que denominó una “obsesión” por el uso de las cubre bocas. Además reafirmó que las leyes que obligan al uso universal decubre bocas no funcionan para suprimir la propagación del virus fabricado en China.

Cabe destacar que el Dr. Scott Atlas fue entrevistado en un programa de Fox News en el pasado mes de octubre, donde cuestionó abiertamente el uso indiscriminado de las cubre bocas y la actitud de muchos que casi adoran el uso de este trapo en cuestión.

Durante la entrevista, Atlas apuntó contra lo que llamó una “obsesión extraña y hasta tonta en este punto de recomendación y en algunos lugares que hasta han multado a gente o incluso en algunas tiendas grandes han advertido que si no entran enmascarados no hay y no se les dara servicio. Atlas agrego en esa entrevista los nombres de varios lugares tanto en Estados Unidos como en el exterior, desde Hawai hasta el Reino Unido, en los que se han impuesto fuertes regulaciones para obligar a toda la población a utilizar los tapa bocas, pero sin embargo ninguno de esos lugares lograron detener la propagación del virus chino, e incluso han detectado altos aumentos en la cantidad de casos de personas infectadas.

Cabe destacar que el presidente Donald Trump ha resistido muchas críticas, sobre todo por parte de los medios hegemónicos izquierdistas y políticos demócratas de izquierda, por no promover una legislación estricta a nivel nacional sobre el uso de las cubre bocas como sucede en otros países.

Sin embargo, cada estado mantuvo la libertad de poder hacerlo e implementar y desarrollado algún tipo de regulaciones extremadas al respecto el uso del cubre bocas hasta instando a los negocios a no dejar entrar a personas que no usen cubre bocas.

Vale la pena recalcar que el Dr. Atlas defendió al presidente Donald Trump asegurando, “El presidente tiene una política de máscara racional y de sentido común.

Si no puede distanciarse socialmente, use una máscara, especialmente cuando tiene un alto riesgo”. También agrego que los estadounidenses se están hartando de estas regulaciones y del uso del cubre bocas y que eso es importante comprenderlo.