Estudio: Hidroxicloroquina y el zinc tratamiento eficaz para el COVID-19

Estudio de ews: tratamiento eficaz de la hidroxicloroquina y el zinc para el COVID-19, que aumentó la tasa de supervivencia en casi 3 veces.

El controvertido medicamento hidroxicloroquina, promovido por el presidente Donald Trump, ayudó a que los pacientes con coronavirus muy enfermos vivieran más tiempo, muestra un nuevo estudio.

Según el estudio observacional publicado en medRxiv, el medicamento antipalúdico hidroxicloroquina, combinado con zinc, podría mejorar la tasa de supervivencia al coronavirus en aproximadamente un 200 por ciento en pacientes ventilados con una forma grave de la enfermedad si se administra en dosis más grandes, informó Washington Examiner.

“Descubrimos que cuando las dosis acumuladas de dos fármacos, HCQ y AZM, estaban por encima de cierto nivel, los pacientes tenían una tasa de supervivencia 2.9 veces mayor que la de otros pacientes”, concluye el estudio.

El estudio también afirma:

“Al utilizar un análisis causal y considerar la dosis acumulada ajustada al peso, demostramos que la terapia combinada,> 3 g de HCQ y> 1 g de AZM aumenta en gran medida la supervivencia en pacientes con COVID que reciben IMV y que la dosis acumulada de HCQ> 80 mg / kg funciona sustancialmente mejor.

Estos datos aún no se aplican a pacientes hospitalizados que no reciben IMV. Dado que aquellos con dosis más altas de HCQ tenían dosis más altas de AZM, no podemos atribuir el efecto causal únicamente a la terapia de combinación de HCQ / AZM.

Sin embargo, es probable que AZM contribuya significativamente a este aumento en la tasa de supervivencia. Dado que la terapia con dosis más altas de HCQ / AZM mejora la supervivencia en casi un 200% en esta población, los datos de seguridad son discutibles “.

El estudio, realizado en 255 pacientes, fue escrito por Saint Barnabas Medical Center en Nueva Jersey.

Varios otros estudios publicados desde el año pasado han concluido que la hidroxicloroquina puede ser efectiva contra el coronavirus en ciertas situaciones, incluido uno publicado en el International Journal of Antimicrobial Agents en diciembre que encontró un 84 por ciento menos de hospitalizaciones entre los pacientes tratados con el medicamento.

Otra investigación, realizada por Hackensack Meridian Health, encontró efectos positivos en pacientes tratados con el medicamento que tenían síntomas menores.

En abril pasado, el entonces presidente Donald Trump elogió con entusiasmo la eficacia del medicamento e incluso lo tomó él mismo. Esta acción generó críticas de especialistas médicos, incluido el Dr. Anthony Fauci del equipo de coronavirus de la Casa Blanca, así como de expertos políticos que cuestionaron sus afirmaciones y afirmaron que el medicamento no tenía valor.

El año pasado, Twitter suspendió al hijo de Trump, Donald Trump Jr., luego de que tuiteara un video de expertos elogiando el éxito de la droga. La plataforma social lo acusó de “difundir información errónea engañosa y potencialmente dañina” sobre el coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud recomendó no usar el medicamento para prevenir el coronavirus en marzo de este año, citando datos que sugerían que era inútil.

Algunos conservadores, incluida la representante republicana de Georgia Marjorie Taylor Greene, han utilizado el informe para defender a Trump en las redes sociales, citando los comentarios anteriores de Fauci sobre el medicamento.

“¿Cuántas personas murieron porque el Dr. Fauci dijo que confía en la ciencia y la hidroxicloroquina no es efectiva?” Greene tuiteó. “Un nuevo estudio muestra: La terapia con hidroxicloroquina + azitromicina a una dosis más alta mejoró la supervivencia en casi un 200% en pacientes con COVID ventilados. Trump tenía razón “.