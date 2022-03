Estudios revelan que padres adolescentes tienen gran influencia en las decisiones de aborto de sus parejas

El embarazo adolescente ha disminuido en los Estados Unidos, pero dos estudios encontraron que la reacción de la pareja de la adolescente ante el embarazo tiene un gran impacto en si ella aborta a su hijo.

En un estudio de 2021 publicado en el libro a favor del aborto “Abortion and Mothering”, la investigadora Sarah Bekaert entrevistó a adolescentes que abortaron y examinó sus razones para abortar. En un segundo estudio más antiguo, los investigadores Sharon Tabberer, Christine Hall, Shirley Prendergast y Andrew Webster entrevistaron a adolescentes que quedaron embarazadas para determinar las razones por las que abortaron o llevaron a término.

Dos estudios encontraron que los padres adolescentes tienen una fuerte influencia

Si bien ambos estudios son del Reino Unido, es probable que los resultados de cada uno se puedan generalizar al embarazo adolescente y al aborto en los Estados Unidos. El estudio de 2021 reveló:

Ya sea negativa o positiva, la reacción de la pareja ante el embarazo es significativa en los relatos de las mujeres jóvenes… El padre del bebé fue la primera persona a la que le contaron sobre su embarazo y, a lo largo de las historias, la decisión de las mujeres jóvenes sobre abortar o continuar estuvo influenciada. por los sentimientos y reacciones de la pareja.

En este estudio, no hay ejemplos de hombres jóvenes que decidan el resultado del embarazo; sin embargo, sus reacciones fueron consideradas por las jóvenes e influyeron en su decisión.1

El otro estudio también encontró que muchas de las adolescentes que abortaron lo hicieron debido a la presión ejercida sobre ellas por otras personas, ya sea por sus padres o por el padre del bebé.

Dos de las 11 adolescentes que abortaron dijeron que lo hicieron porque el padre del bebé quería que lo hicieran. Los investigadores escribieron:

Había algunas dudas sobre si la elección era o no enteramente propia [de las niñas], y algunas mujeres jóvenes las presionaron abiertamente… Cuando la decisión fue identificada por la joven como no suya, hubo se mostró más arrepentimiento, aunque todavía una apreciación de que esta podría haber sido la mejor decisión en ese momento.2

El estudio anterior también encontró que cuando se trata de embarazo adolescente, la “Respuesta del novio [era] especialmente importante”.3

Adolescentes embarazadas abortaron porque el padre del bebé quería que lo hicieran

Angelique tenía solo 13 años cuando quedó embarazada. Su novio inmediatamente sugirió el aborto:

Él estaba como, intenta y hazte un aborto, eso es lo primero que me dijo… No hay nada que podamos hacer. Todo el mundo se va a enterar. Todos se van a enojar, tu papá, tu hermano y todo. Entonces, estaba como, oh, está bien, aborto en mi cabeza.4

Ella hizo lo que él deseaba y abortó a su bebé.

LEE: Ámalos a ambos: 7 formas provida de ayudar a una adolescente embarazada o con hijos

Cuando Carleen quedó embarazada, consideró el aborto. Su novio inicialmente estaba emocionado por su embarazo y parecía querer al bebé. Decidió tener a su hijo.

Pero a medida que avanzaba el embarazo, el novio de Carleen pasó de ser feliz y solidario a ser hostil. “Hasta avanzado el embarazo”, le dijo que no estaba listo para ser padre y que no le ayudaría una vez que naciera el bebé. Carleen dijo:

Bueno, él quería al bebé al principio. Siempre fui yo quien dijo que no, todavía no. Y luego las tornas cambiaron, y él comenzó a asustarse…

Al principio, estaba frotando mi vientre, besando mi vientre; luego, cuando realmente lo golpeó cuando el bebé comenzó a crecer. Se asustó un poco y dijo que no creo que pueda hacer esto.

Entonces, fue realmente difícil, y tuve que… la decisión… Ya estaba muy ido… Simplemente se sintió un poco intimidado, y comenzó a asustarse a veces, como cómo iba a proporcionar, qué iba a hacer. , cómo encontrar un trabajo.5

Carleen terminó teniendo un aborto tardío después de que su novio cambiara de opinión.

En el segundo estudio, una adolescente les dijo a los investigadores: “Era la elección, él o el bebé”.6 Ella eligió el aborto. Otra adolescente que abortó recordó que su novio le dijo: “pues ve a [el] médico, arréglalo”.7

Los investigadores entrevistaron a Lisa, otra adolescente que tuvo un aborto. Se le preguntó si alguien le había dado consejos sobre su embarazo y ella respondió: “Bueno, no, ¡ojalá lo hubieran hecho! ¡Ojalá lo hubieran dicho! La única persona que me estaba dando consejos era [el novio] ‘¡Deshazte de eso!’ ‘¡Deshazte de eso!’”8

El apoyo del padre del bebé lleva a las niñas a rechazar el aborto

En contraste, dos niñas, una en cada estudio, no abortaron a sus bebés porque sus novios querían a los niños y se ofrecieron a ayudarlas y apoyarlas. La madre adolescente Fiona recordó:

Entonces, desde el principio íbamos a deshacernos del bebé, pero todo el tiempo pensé que era mi pequeño bebé, fue horrible saber que tenías un bebé… [E]l me inscribió y revisó todo, y lo peor fue llenar los papeles.

Estuve al borde de las lágrimas todo el tiempo.

Quería tratar de no escuchar y superarlo, y… él dijo: “Te amo, y ten el bebé, por favor, no mates a nuestro bebé, te cuidaré y te apoyaré y lo haremos”. conseguir una casa y todo eso”, y luego no pude hacerlo.9

Susannah quería abortar porque quería terminar su educación antes de formar una familia.

Sentía que cuidar a un bebé le impediría graduarse.

Ella explicó: “Estaba en la escuela. Quería terminar la escuela.

Estaba de acuerdo con eso, pero no estaba contento con la idea de que yo abortara.”10

El novio de Susannah se ofreció a cuidar al bebé mientras ella asistía a clases. Esto la convenció de tener el bebé. Ella dijo:

[S]olo estaba decidiendo si deberíamos seguir adelante o no… Decidimos que… una vez que haya tenido al bebé, él se quedará en casa con el bebé a tiempo completo mientras yo esté en la escuela, y luego yo tendría el bebé por la noche.11

En estos dos casos, el apoyo del padre del bebé en un embarazo adolescente marcó una gran diferencia que salvó vidas.

Estos dos estudios muestran que los padres adolescentes tienen una enorme influencia en las decisiones de aborto de las niñas.

Su reacción puede significar la vida o la muerte de los bebés que engendran.

El movimiento pro-vida necesita llegar a los hombres jóvenes y convencerlos de que la vida de los bebés antes de nacer es valiosa y que asumir la responsabilidad de los hijos que engendran es lo correcto.

Cuando los padres adolescentes apoyan a sus parejas embarazadas y las alientan a elegir la vida, puede marcar una diferencia profunda que puede salvarles la vida.