Ex empleado de CDOT acusado de robar casi $800K

El ex empleado del Departamento de Transporte de Colorado fue acusado esta semana después de que los fiscales dijeron que robó más de $770,000 de la agencia durante un período de nueve años para comprar artículos que incluyen tarjetas de regalo, equipo para acampar y equipo de video.

Aaron Victor Ceja, de 48 años, está acusado de robo, lavado de dinero y malversación de bienes públicos por supuestamente realizar compras no autorizadas entre 2011 y 2020 a través de su tarjeta de adquisiciones estatal cuando era gerente de proyecto del CDOT, dijo el jueves la Oficina del Fiscal de Distrito de Denver a través de un comunicado de prensa.

Ceja también está acusado de enviar facturas falsas al CDOT a través de una empresa establecida a nombre de un miembro de la familia, All Around Technologies, que se convirtió en un proveedor autorizado de CDOT, según el comunicado. Posteriormente, una investigación reveló que Ceja operaba la empresa All Around Technologies.

En agosto de 2020, la Oficina de Investigaciones de Colorado ayudó a investigar, a pedido del director ejecutivo del CDOT, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito. Ceja fue arrestada el martes.