Ex empleado dice que Boy Scouts of America es ‘más seguro’ pero no para los niños

Un ex empleado dice que Boy Scouts of America es ‘más seguro’ pero no es seguro para los niños.

El ex empleado de Boy Scouts of America (BSA) dijo que si bien la organización es “más segura”, todavía no es un lugar seguro para los niños.

Michael Johnson, quien fue director de protección juvenil, dijo que BSA todavía no está haciendo suficiente trabajo para proteger a los niños del abuso sexual que sigue siendo un problema entre sus muchos miembros y tropas dentro de esa organización.

Johnson habló en el National Press Club, donde solicitó al Congreso que investigue a la organización por sus esfuerzos por mantener en secreto las décadas de abuso y los riesgos que aún podrían enfrentar los miembros jóvenes, informó AP.

Fue contratado en 2010 como el primer director de protección juvenil de la BSA, pero fue despedido en diciembre en lo que la BSA dijo que era una reestructuración financiera.

Johnson dijo que la organización le ofreció una indemnización a cambio de firmar acuerdos de no divulgación y no menosprecio, pero se negó porque estaba “harto de que la gente de esa organización me diga qué decir, cómo decirlo y qué decir” y creer.” Se dirigió directamente a los que sufrieron el abuso y dijo entre lágrimas que les “falló”, informó AP.

Pero por otro lado, un portavoz de los Boy Scouts dijo que no hubo ningún intento de comprar el silencio de Johnson y que los términos del paquete de indemnización eran los mismos que para otros empleados elegibles que fueron despedidos.

Cuando se le preguntó por qué decidió dar un paso adelante ahora, Johnson dijo que comenzó a sentir en los últimos años que los Boy Scouts se estaban volviendo menos receptivos a las reformas necesarias.

“De repente, no pude hacer los cambios que eran necesarios, y hubo excusas y omisiones … Sentí, ingenuamente, que podía hacer cambios dentro de la organización, y hubo algunos éxitos, pero no fue suficiente “, dijo.

La decisión de Johnson de hablar se produce en medio de un punto clave en el caso de quiebra de Boy Scouts of American, ya que las boletas se están distribuyendo a decenas de miles de hombres que dicen que fueron abusados ​​sexualmente cuando eran niños por scoutmasters y otros para votar si aprueban el plan de la reorganización de BSA.

Los Boy Scouts, con sede en Irving, Texas, buscaron protección por bancarrota en Delaware en febrero de 2020, buscando detener cientos de demandas individuales y crear un fondo para hombres que dicen que fueron abusados ​​sexualmente cuando eran niños. Aunque la organización enfrentaba 275 demandas en ese momento, enfrenta más de 82,000 denuncias de abuso sexual en el caso de quiebra.

En un artículo publicado en agosto de 2019, solo seis meses antes de la declaración de quiebra, Johnson defendió los esfuerzos de los Boy Scouts para proteger a los niños del abuso sexual.

“Contrariamente a muchos informes inexactos, nuestras políticas de protección juvenil están en línea con, y algunas veces incluso por delante de, el conocimiento de la sociedad sobre el abuso y las mejores prácticas para prevenir el abuso”, escribió.

“Compartimos activamente y mejoramos continuamente estas políticas a través de nuestra capacitación obligatoria sobre protección juvenil, nuestras colaboraciones continuas con grupos como los Centros para el Control de Enfermedades y las organizaciones que sirven a los jóvenes, y el compromiso continuo con los sobrevivientes de abuso y los principales expertos en esta área.

“Las políticas y los procedimientos de seguridad infantil que utilizamos se encuentran entre los más avanzados y completos de cualquier organización que atiende a los jóvenes en la actualidad”, agregó.

Además, los Boy Scouts emitieron un comunicado de prensa expresando su agradecimiento por la dedicación de Johnson a la seguridad de los jóvenes y por el efecto que tuvo en la organización.

“Estamos decepcionados de escuchar la caracterización del Sr. Johnson ademas del programa que encabezó y las preocupaciones que planteó, especialmente dado su apoyo público anterior a las sólidas medidas que la BSA instituyó por recomendación suya”, se lee en el comunicado.

Una madre de familia comento que: Como madre x2 y líder de Boy Scouts, es muy decepcionante cómo las iglesias, escuelas y otras organizaciones continúan haciendo esto.

Agrego que, el juez que supervisa el caso está investigando a los abogados debido a las acusaciones falsas hechas por la gente. Además, supongo que es específico para la manada o la tropa, pero los cambios realizados han sido mucho mejores.

Detallo que, los padres y líderes reciben verificaciones de antecedentes y tomamos muchas otras precauciones para evitar incidentes. No importa en qué organización estén los niños, habrá problemas. Esto se ha salido de control y solo los abogados van a ganar. Los chicos que han trabajado tan duro para lograr logros no deberían quedarse sin nada.

Esta es un ejemplo más de como la juventud y la niñez esta siendo atacada de diferentes maneras y es tiempo de que más padres de familia se levanten en la defensa de nuestras futuras generaciones, si no lo hacemos ahora las perderemos y seremos culpables de no haberles defendido.

Esto es para que abramos los ojos y nuestra mente y veamos lo que ocurre en este tipo de organizaciones a las que se les confia los hijos.