La red social de “Facebook está causando depresión, suicidio y un impacto terrible en los niños: dice un ex empleado de Google

Joe Toscano, un conocido exempleado de Google, criticó a la red social Facebook, acusándola de anteponer siempre los beneficios económicos a cuidar a sus millones de usuarios, especialmente niños y adolescentes, que están sufriendo terribles consecuencias psicológicas por las políticas implementadas.

Los comentarios de Toscano se realizaron durante una entrevista publicada por Fox News el jueves 16 de septiembre. Centró la conversación en una serie de devastadores reportajes para Facebook que muestran, entre otras cosas, la existencia de listas de usuarios VIP que estarían exentos de censura y advertencias.

“La realidad es que Facebook está haciendo negocios como de costumbre, ¿verdad? ¿Cuál es el producto de Facebook? Siempre tenemos que volver a eso. ¿Cuál es su producto? La realidad es que su producto es la indignación, su escándalo, su sexo.

Es cualquier cosa que te haga hacer clic “, dijo Toscano, quien se hizo conocido después de su aparición en el documental de Netflix” The Social Dilemma “.

A principios de esta semana, Wall Street Journal fue quien revisó y publicó dos documentos que indican que el gigante de las redes sociales Facebook está realizando una serie de prácticas cuestionables para multiplicar sus ganancias.

Según el informe, Facebook supuestamente está permitiendo a sus ejecutivos “apuntar a millones de usuarios VIP” para que, a través de un programa llamado XCheck, a veces conocido como verificación cruzada, permita a los usuarios importantes publicar contenido que normalmente viola las reglas de la plataforma de redes sociales. contra cosas como el acoso, la incitación a la violencia y el sexo, ya que esos usuarios generan más tracción en la red o están a favor de la ideología de izquierda que sustenta la aplicación.

Como ejemplo, el WSJ señala el caso del futbolista brasileño Neymar, quien en 2019 publicó en Facebook fotos desnudas de una mujer que lo había acusado de violación en un intento de defenderse y que fueron vistas por millones de personas ante las redes sociales. Network los eliminó y decidió no actuar en contra del perfil del jugador.

Los documentos también señalan que algunas de estas cuentas VIP tienen, sin consecuencias, contenido compartido que los verificadores de datos de Facebook consideraron falso, como que las vacunas son mortales, a palabras falsamente atribuidas al expresidente Donald Trump que llama a todos los solicitantes de asilo “animales”.

Facebook utiliza principalmente mecanismos automáticos para “moderar su plataforma” y contrata empresas externas responsables de analizar mensajes, fotos o videos detectados por estos sistemas o reportados por los usuarios.

En el caso de las personas incluidas en las listas VIP, los moderadores externos no tienen acceso y son analizados por personal interno y, en algunos casos, altos ejecutivos.

Toscano dijo: “Lo que están haciendo aquí es que están identificando a las personas que saben que están dirigiendo la mayor cantidad de ojos a su plataforma y, de ahora en adelante, les están dando la mayor cantidad de dinero y les están dando un pase para decir: ‘Oye, sabes qué, lo que estás haciendo no está bien de acuerdo con nuestras reglas, pero nos estás ganando mucho dinero y tienes el potencial de hacernos mucho más dinero. Así que vamos a dejarlo pasar, pero solo dejarte saber que esto no estaba bien … No me sorprende en absoluto “.

El segundo informe publicado por WSJ indica que Facebook es muy consciente de que su aplicación para compartir fotos, Instagram, puede ser muy perjudicial para la autoestima de niños y adolescentes.

El informe cita una investigación financiada por el propio Facebook, que afirma que el uso de Instagram por parte de los usuarios jóvenes durante los últimos tres años habría provocado que el 32% informara “sentirse mal con respecto a sus propios cuerpos”, siendo la causa aparente el uso excesivo de la aplicación.

Toscano dijo que Facebook está “dañando” a la nación al negarse a tomar medidas.

“Esto es catastrófico. Están causando depresión, suicidio, impactos de por vida en estos niños … ¿cómo permitimos esto? ” él continuó.