Fallo histórico de la Anulación de Roe v. Wade

La Corte Suprema de EE. UU. anula Roe v. Wade en un fallo histórico La tan esperada victoria del movimiento pro-vida significa que el aborto será efectivamente prohibido en más de 20 estados en el futuro inmediato. La Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente emitió su fallo en Dobbs v. Jackson Women's Health Organization el viernes, confirmando la prohibición de aborto de 15 semanas de Mississippi, anulando Roe v. Wade y entregando la causa pro-vida su victoria más transformadora desde que Roe desató el aborto en todo el país. bajo demanda en 1973. El juez Samuel Alito emitió la opinión de la Corte, a la que se unieron los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. El fallo declara a Roe "extremadamente equivocado desde el principio". Los defensores de la vida de todo el mundo y los niños inocentes por nacer cuentan contigo para que les des una voz. “Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias dañinas”, escribió Alito. “La Constitución no hace referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”. “El análisis constitucional de Roe estaba muy fuera de los límites de cualquier interpretación razonable de las diversas disposiciones constitucionales a las que apuntaba vagamente”, continuó Alito. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió en una opinión separada que coincidía con el fallo que apoyaba mantener la prohibición de Mississippi, pero que no habría anulado a Roe. Los tres designados demócratas de la Corte presentaron una disidencia conjunta. El tan esperado fallo fue objeto de burlas a principios de mayo cuando Politico publicó un borrador filtrado de la opinión de Alito, que conmocionó a todo el espectro político, con los defensores de la vida tentativamente regocijándose, los políticos y activistas a favor del aborto arremetiendo con ira, muchos especulando que el la filtración pudo haber tenido la intención de presionar a los jueces para que cambiaran sus votos (o incitar al odio y las amenazas contra ellos), y todas las partes se preguntaron si era la decisión final o estaba sujeta a cambios. Que la decisión final de anular a Roe se mantuvo firme a pesar de meses de presión y violencia de la izquierda refleja el compromiso de la mayoría de los jueces con el principio articulado en mayo por el juez Thomas, que “no podemos ser una institución a la que se pueda intimidar”. brindándole los resultados que desea”. El fallo tiene ramificaciones masivas, tanto inmediatas como a largo plazo. Actualmente, más de 20 estados tienen leyes en los libros que prohibirían efectivamente el aborto dentro de sus fronteras tras la caída de Roe, desde prohibiciones de aborto anteriores a Roe que no se aplicaron hasta “leyes desencadenantes” diseñadas para no entrar en vigencia hasta una decisión como la de hoy. En esos estados, el aborto ahora será ilegal. Otros 15 estados más el Distrito de Columbia tienen leyes en los libros que protegen legalmente el aborto, tres de los cuales codifican explícitamente la práctica como un “derecho”. Por ahora, el aborto seguirá siendo legal en esas jurisdicciones, así como en los estados restantes que no han detallado el estado del aborto de una forma u otra, pero sin Roe, los residentes del estado ahora tienen el poder de votar sobre el tema por sí mismos, o presionar a sus electos. representantes para cambiar la ley en cualquier dirección. Los defensores de la vida en el Congreso ahora también pueden buscar una prohibición del aborto en todo el país. Ahí radica una de las mayores ramificaciones a largo plazo de la decisión: un nuevo sentido de urgencia para los esfuerzos pro-vida. Ahora que la política de aborto se puede decidir directamente a través de los poderes electos del gobierno, y los políticos ya no pueden invocar al poder judicial como excusa para la inacción, los esfuerzos legislativos y de cabildeo relacionados con el aborto seguramente aumentarán dramáticamente en todo el país, con el tema priorizado incluso mayor por activistas y votantes por igual. Además, la victoria pro-vida es, para los conservadores, el resultado más bienvenido hasta ahora de los nominados del expresidente Donald Trump a la Corte Suprema, y ​​está casi garantizado que se convertirá en uno de los temas de conversación más potentes de sus partidarios en caso de que vuelva a presentarse. para la Casa Blanca en 2024. ¿Qué estados protegerán el acceso al aborto? Más de una docena de otros estados cuentan con protecciones legales contra el aborto y es poco probable que las reviertan: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode. Island, Vermont y Washington, así como Washington, D.C. Ninguno de esos estados prohíbe el aborto electivo antes de las 24 semanas, y muchos de ellos ya han anunciado medidas extremas para ampliar el acceso al aborto, incluso para mujeres de otros estados. Alaska, Colorado, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont y D.C. no tienen límites de gestación para el aborto. Tres estados (Pensilvania, Nuevo Hampshire y Nuevo México) no protegen explícitamente el aborto, pero se considera poco probable que propongan restricciones por ahora debido a los líderes estatales pro-aborto.