Feliz Dia Del Padre

Por Pedro H. Gonzalez

Estamos ya en el mes de junio, mes de pleno verano, el mes en el que tenemos el día mas largo del año (21) y el mes en el que celebramos la vida y entrega de los padres.

Nunca podremos entender del todo, la importancia que tiene la figura del padre en un hogar. En estos días donde es tan “normal” encontrar vacíos de autoridad y de afecto correctamente expresados, es casi que un lujo encontrar un hogar en donde la figura del padre se levante como un pilar de hogares seguros y de vidas edificadas alrededor del modelo tradicional de familia, donde un hombre es el proveedor (no solamente de cosas materiales) y el sacerdote de su casa.

En esta época tan marcadamente alejada de los diseños y modelos de Dios, lo verdaderamente difícil es encontrar un varón que genuinamente este cumpliendo a cabalidad con su tarea de acuerdo a diseño.

Esto es lo fácil: A un macho le gusta una chica y piensa: voy a hablarle, me hare su novio y si se puede tendremos un encuentro sexual o muchos, quizás quede en embarazo en cuyo caso si el macho tiene algo de principios se hará responsable de la vida del bebe (en la mayoría de casos por un tiempo) y en el peor de los casos se desentenderá de sus responsabilidades dando como resultado una chica en embarazo que estará atemorizada de contar que va a ser madre y aterrorizada con la idea de enfrentar un embarazo con todo y sus consecuencias de forma solitaria.

Pero siempre hay soluciones, ahí esta el aborto. Para ella una salida a un “problema” para él, la lavada de cara acerca de algo que nunca debió ocurrir; ¿para el bebe? muerte.

Pero no seamos drásticos, pensemos mejor. No hay embarazo todavía, la parejita se enamora, viven un par de anos felices y de repente la naturaleza cumple su función, he ahí el embarazo. El no esta dispuesto a soltar a esa bella muchacha de la que un día se enamoró, pero nunca alguien le dijo que el embarazo transforma a la mujer que le da un belleza diferente, que le cambia el genio también y que una vez que el bebe nazca entonces la vida en pareja ya nos era la misma.

La vida como se conocía antes de que el nuevo miembro de la familia llegara no será la misma, ahora habrá trasnochos, pañales, ropa, manutención, obligaciones, responsabilidades, problemas, discordias, peleas disputas.nooo nadie me dijo.

Creo que esto no está funcionando, mi tío, o mi hermano o mi padre o un amigo pasaron por lo mismo y simplemente se separaron, ellos (la sociedad modeladora) me ensenaron que si no soy feliz pues me separo y ya. ¿Qué hay niños? No importa, total ellos se van un día yo tengo que velar por mis propios intereses.

Hay otra serie de escenarios “fáciles” pero que de igual manera destruyen el tejido familiar y crean las condiciones para el homosexualismo, la drogadicción, el abandono emocional, la delincuencia y otra serie de problemas que afectan hoy en día a la familia y por ende a la sociedad.

Son modelos aprendidos desde la plataforma de las salidas fáciles. Lo difícil es afrontar, quedarse, dar la pelea, asumir las responsabilidades y cargar con las consecuencias, sin que eso quiera decir que las consecuencias son desastrosas, muy al contrario, cuando le damos cara a los asuntos ellos son fácilmente solventados.

Vivimos momentos de facilismo absoluto, donde los chicos actuales no quieren ningún tipo de responsabilidades. Menos hablar de paternidad.

Sin embargo, todavía hay madres que dan la pelea y PADRES así con mayúsculas, con todas sus letras, que deciden seguir el camino correcto, ya no fácil o difícil, solo el correcto.

No puedo dejar de aclarar que lo que para algunos es fácil, para la sociedad termina convirtiéndose en toda una carga.

Por eso mismo es que hoy felicito desde aquí a todos los PADRES los que tienen el valor de quedarse y convertirse en pilares de familias saludables, ese tipo de varones hace mucha falta. Si lo tienes celebrarlo en grande.

Felicidades.

Soy el Pastor Pedro H. Gonzalez de la Iglesia Embajada del Reino

Horarios de servicio Domingos 12:30:00 pm

Le esperamos.