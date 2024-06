Firestone se apresuró a cerrar la residencia donde vivían los delincuentes sexuales

La ciudad de Firestone aprobó recientemente una serie de ordenanzas de emergencia dirigidas explícitamente a una residencia de recuperación aprobada por el estado que los funcionarios municipales detrás de escena, citando a delincuentes sexuales registrados que vivían allí, intentaron cerrar.

La primera ordenanza de emergencia prohibió que varios delincuentes sexuales vivieran juntos y fue aprobada el 24 de abril sin discusión ni comentario público previo. Los correos electrónicos obtenidos por Colorado Newsline revelan que la ordenanza tenía como objetivo cerrar la residencia de recuperación, un hogar con servicios para personas que se recuperan de un trastorno por uso de sustancias.

Los funcionarios de la ciudad en los correos electrónicos insisten en que la residencia es una “casa grupal” y, por lo tanto, violó el código de desarrollo de Firestone debido a su falta de permiso, a pesar de que el propietario, Roohallah Mobarez, director ejecutivo de Mobarez Solutions, los corrigió. Los funcionarios también afirman que Mobarez está “tratando de ocultar sus verdaderas intenciones” y “engañar” a la ciudad, incluso después de que el Director de Planificación y Desarrollo, Todd Bjerkaas, recibió una carta de la Agencia de Colorado para Residencias de Recuperación, o CARR, autorizada por el estado, afirmando que había certificado la residencia de recuperación de Mobarez.

Un hogar grupal, que no tiene una definición consistente en todos los municipios, requiere un permiso en Firestone, pero las residencias de recuperación son supervisadas por el estado y no pueden regularse de manera diferente a las viviendas unifamiliares.

La diferencia entre los dos es significativa, ya que la ordenanza de emergencia estaba dirigida informalmente a la residencia. La discriminación en materia de vivienda contra personas con discapacidades, como la adicción, va en contra de las leyes estatales y federales.

“Es bastante común que las personas que se oponen a la vivienda para personas con discapacidades en zonas residenciales etiqueten un hogar compartido como ‘hogar grupal’, atribuyendo una connotación negativa al uso, que puede o no estar protegido por las leyes federales y estatales de vivienda justa. leyes”, dijo el director Butch Lewis de CARR a Colorado Newsline. CARR está autorizado por el estado para certificar y supervisar las residencias de recuperación.

‘Por favor, mantén esto en silencio’ “Prometo que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para detener esto”, dijo el administrador municipal A.J. dijo Krieger en un correo electrónico a varios residentes de Firestone, refiriéndose a la residencia de recuperación.

Otros correos electrónicos enviados a los residentes de Firestone por parte de Krieger revelan que tenía la intención de ocultar la ordenanza propuesta a Mobarez.

“Es imperativo que no se entere de nuestros planes antes del miércoles por la noche”, dijo Krieger, siendo el miércoles la noche de la reunión de la Junta Directiva. “Animo a los residentes a que asistan a la reunión de la Junta el miércoles, ¡pero mantengan esto en secreto y pida a sus vecinos que también lo hagan!”

La ordenanza se incluyó en la agenda en el último momento legal, 24 horas antes de la reunión, ya que solo se redactó la semana anterior y estaba previsto que se votara antes del comentario público.

Krieger presentó la ordenanza como una solución al “hogar grupal” en correos electrónicos a los residentes de Firestone, pero la explicación de la ciudad en la ordenanza misma es que “la ciudad está consciente de los intentos de subvertir los requisitos de uso del Código de Desarrollo de Firestone”.

Esta explicación de por qué la ordenanza sería necesaria para la “preservación inmediata de la paz, la salud o la seguridad públicas” es requerida por la ley estatal para aprobar una ordenanza de emergencia, lo que le permite convertirse en ley inmediatamente en lugar de 30 días después.

No hay más explicaciones en la ordenanza por qué prohibir que los delincuentes sexuales vivan juntos es una solución a una violación del código de desarrollo. El código municipal ya contiene múltiples repercusiones que el director de Planificación y Desarrollo podría imponer contra el infractor. Ni Krieger ni Bjerkaas respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.

Lewis dijo que Firestone sabía que las instalaciones eran una residencia de recuperación, no un hogar grupal, porque tuvo una conversación en profundidad con Krieger y el abogado de la ciudad, William Hayashi, la misma mañana de la votación de la ordenanza de emergencia. No entiende por qué todavía se invocó la violación del código de desarrollo, dijo. “En este caso, lo que fue tan poderoso fue toda la evidencia que lo rodeaba de pura discriminación, pura aversión hacia estas personas que querían vivir allí”, dijo Maddie Lips, abogada de derechos civiles de Killmer Lane con sede en Denver, que comenzó a buscar sobre la situación, dijo a Newsline. “¿Qué parte del código de desarrollo y por qué no aplica ese código entonces? ¿Por qué necesitas hacer otra ordenanza?”

Killmer Lane inicialmente tenía la intención de representar a Mobarez en una demanda contra Firestone, pero abandonó lo que habría sido un caso de discriminación directa contra delincuentes sexuales después de que la ciudad aprobara una segunda ordenanza, que restringía de manera más decisiva dónde podían vivir los delincuentes sexuales en Firestone.

Mobarez y Firestone continuaron en desacuerdo sobre la táctica de la ciudad de centrarse en los delincuentes sexuales en sus ordenanzas e ignorar el estado certificado de la casa como residencia de recuperación por parte del CARR.

El estado define una residencia de recuperación como una vivienda para personas con un trastorno por uso de sustancias (una discapacidad cubierta por las leyes estatales de vivienda justa y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades) que “promueve la vida independiente y el desarrollo de habilidades para la vida” y “actividades estructuradas y apoyo a la recuperación”. servicios que están destinados principalmente a promover la recuperación de los trastornos por uso de sustancias”.

Los correos electrónicos muestran que Mobarez le dio a Bjerkaas una carta de Lewis dirigida a Firestone una semana antes de la primera votación de la ordenanza que aclaraba la definición de residencia de recuperación y explicaba que “Mobarez Solutions ha cumplido o superado los requisitos de certificación de residencia de recuperación en cada solicitud que ha presentado a el estado.”

A Mobarez nunca se le ha presentado una queja contra sus residencias, decía la carta.