Firma orden de verificación de hechos por plataformas de redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden que busca regular lo que él ve como censura selectiva en línea por parte de las empresas de redes sociales, luego de que sus tweets recibieran una alerta de verificación de hechos por Twitter Inc. por primera vez.

Las plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook Inc. no pueden ser responsables del contenido de las publicaciones de sus usuarios debido a una ley de 1996, pero la orden de Trump exige regulaciones destinadas a despojar al “escudo de responsabilidad” de las empresas cuando se dedican a la censura o la política. discurso, dijo Trump.

“Estoy firmando una orden ejecutiva para proteger y defender los derechos de libertad de expresión del pueblo estadounidense. Actualmente, los gigantes de las redes sociales como Twitter reciben un escudo de responsabilidad sin precedentes basado en la teoría de que son una plataforma neutral, que no lo son”. Trump dijo, y agregó que el gobierno comenzará a trabajar en la legislación para hacer cumplir la orden.

Trump dijo a los periodistas que la legislación puede “eliminar o cambiar totalmente” la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que otorga la inmunidad.

William Barr, jefe del Departamento de Justicia, dijo que la orden del presidente no deroga la inmunidad de la Sección 230. Dijo que el departamento aún está revisando el posible contenido de la legislación, pero señaló que el problema es que la inmunidad de la Sección 230 se ha “extendido más allá de su intención original”.

La disposición se adoptó originalmente para proteger el crecimiento de las compañías de comunicaciones estadounidenses en línea en un momento en que Internet era relativamente nuevo, y también para garantizar que no se desanime a las plataformas en línea de eliminar contenido dañino, como la pornografía infantil, asegurando que lo harán No ser responsable por hacerlo.

Barr dijo que las plataformas de redes sociales serán consideradas como “editoriales” si comienzan a censurar el contenido y, por lo tanto, no tendrán derecho a las mismas protecciones legales.

Los tweets de Trump que desencadenaron el furor actual afirmaron que las boletas por correo, que están llamando la atención debido a la posibilidad de que se utilicen más ampliamente durante la pandemia de coronavirus, no serán “nada menos que sustancialmente fraudulentas” y darían lugar a una elecciones presidenciales “manipuladas” en noviembre.

Un portavoz de Twitter dijo que etiquetó dos de los tweets de Trump con una alerta de verificación de hechos el martes porque contenían “información potencialmente engañosa sobre los procesos de votación”. La nueva etiqueta de advertencia se introdujo a principios de este mes.

El jueves, el presidente criticó a Twitter por agregar la alerta, calificándolo como un ejemplo “atroz” de Twitter tratando de silenciar las opiniones con las que no está de acuerdo.

“Lo que eligen verificar y lo que eligen ignorar o incluso promover no es más que un grupo de activismo político o activismo político.

Y es inapropiado”, dijo Trump, y agregó que lo mismo puede aplicarse a otros gigantes tecnológicos como Google LLC y Facebook.