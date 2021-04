Fortalezca su sistema inmunológico

Amedida que seguimos viviendo con el Coronavirus se extiende a diferentes partes del mundo, es necesario comer alimentos que fortalezcan su sistema inmunolágico para que pueda luchar contra cualquier virus.

La importancia de contar con buenas defensas para que el organismo “ataque” a los virus y bacterias que causan enfermedades, es de gran importancia para usted y su familia.

En el contexto actual de la pandemia que ha atormentado y cambiado la vida de todo el mundo, y el fortalecer el sistema inmunólogico tendría que ser una de las prioridades, en pos de estar “fuertes” para luchar contra el coronavirus.

“Ante la presencia de esta pandemia, obviamente tener un sistema inmune que actúe adecuadamente, y además de que reconozca los antigenos, y que pueda formar los anticuerpos pondrá al individuo en una situación más beneficiosa.

Hay cosas que el húesped puede modificar y otras que no, por eso es importante que el ser humano pueda intervenir en los factores modificables”, dice la médica infectóloga Romina Mauas responsable de la medicina interna en Helios Salud.

El coronavirus ya es un hecho en casi todo el continente americano.

A comienzos del mes de marzo se detectaron los primeros casos y el sábado un hombre de 64 años, que murió por el virus en el Hospital Argerich, se convirtió en la primera víctima fatal en esa región.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias concientizan sobre el correcto lavado de manos, el uso de alcohol en gel y de barbijo (de alcance limitado a portadores), y medidas de higiene como toser o estornudar hacia el pliegue del codo.

También hacen hincapié en la importancia de no tocarse la cara y usar pañuelos descartables y desecharlos tras cada uso. No existen ni tratamientos antivirales eficaces para abordar este virus, no son pocos los especialistas que advierten que la clave se encuentra en estimular el sistema inmune para prevenir la enfermedad.

Es vital actuar en forma preventiva y entre las claves para fortalecer el sistema inmune se encuentran:

La alimentación: hay que estar bien nutrido y tener una alimentación adecuada Realizar actividad fisica de manera regular. Evitar el tábaco, ya que está demostrado que altera el funcionamiento de las células inmunológicas Evitar la ingesta de alcohol Cumplir el esquema de vacunación obligatorio y estar atento a vacunas que son necesarias en determinadas situaciones (por ejemplo, fiebre amarilla en caso de viajes a determinadas zonas o la antineumocócica en personas asmáticas). Nutrientes claves para mejorar sistema inmune.

En ese sentido, existe una gran variedad de minerales que cumplen diversas funciones en el organismo pero dos de ellos parecen ser fundamentales para el comportamiento del sistema de defensas: el selenio y el zinc.

El reconocido médico infectólogo italiano Attilio Speciani, en una entrevista relacionada al aumento de casos en su país, remarcó la existencia de una investigación muy relevante sobre la presencia de selenio y sobre la capacidad del cuerpo para vencer a los virus.

Estudios recientes demostraron que “tener una concentración adecuada de selenio en sangre permite una mayor capacidad defensiva del sistema inmune contra los virus en general, y el coronavirus no es la excepción”.

“Los alimentos naturalmente ricos en selenio son, especialmente, los mariscos y las nueces. También está presente en productos de origen animal como el pollo, carne vacuna, y en vegetales de hojas de verde y legumbres”.

Según precisó el médico y máster universitario en nutrición Milton Dan (MN 119041), “como el cuerpo humano no es capaz de sintetizar selenio, su presencia depende de la ingesta de los alimentos que lo contienen y, a su vez, el selenio de estos alimentos depende de la riqueza en selenio del medio en el que crecieron”.