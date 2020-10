Jessy Ellenberger made this photo from the deck of her home north of Granby, Colo., just before sunset on Wednesday, Oct. 21, 2020. Residents in and around a gateway town to Rocky Mountain National Park have evacuated and the park was closed after one of several fires burning in northern Colorado exploded late Wednesday. The damage to the Grand Lake area from the East Troublesome Fire was not clear as of Thursday morning. (Jessy Ellenberger via AP)

Un furioso incendio forestal en Colorado provocó más órdenes de evacuación obligatorias el jueves por la tarde cuando saltó la División Continental en el Parque Nacional Rocky Mountain, alimentado por pinos devorados por escarabajos y un clima seco y ventoso. Alrededor del mediodía, hora local, la Oficina del Sheriff del Condado de Larimer alertó a las personas en partes de la ciudad de Estes Park, en el lado este del parque nacional, para que abandonaran sus hogares y negocios debido al llamado East Troublesome Fire, que ha quemado más de 196 millas cuadradas y solo está contenido en un 5%. “Evacuar el área de inmediato y lo más rápido posible”, decía un mensaje de emergencia. “No demore en salir para recoger sus pertenencias o hacer esfuerzos para proteger su hogar o negocio”. Todas las rutas hacia la ciudad estaban cerradas. Las carreteras estaban abiertas solo para salidas. La orden de evacuación cubría el límite norte de Fall River Road, el límite sur de la autopista 36, ​​el límite oeste de Elm Road y el límite este de Wonderview. Los residentes empacaron sus pertenencias y los autos retrocedieron por millas bajo un cielo que se volvió rojo oscuro. Otras partes de la comunidad estaban sometidas a evacuaciones voluntarias. Las autoridades habían anunciado anteriormente que el fuego se había expandido hacia el este. “Tenemos la confirmación de que el East Troublesome Fire del condado de Grand ha detectado al este de la división continental en RMNP en el condado de Larimer”, dijo el alguacil de Larimer, Justin Smith, en una publicación de Facebook. También advirtieron del peligro cerca de diferentes secciones del incendio. Los cazadores y otros miembros del público estaban siendo evacuados del Bosque Nacional Routt en el condado de Jackson y se emitió un aviso previo a la evacuación para la comunidad de Granby, donde algunas personas optaron por irse por su cuenta antes del incendio. La ciudad de Grand Lake fue evacuada apresuradamente durante la noche del miércoles cuando el fuego creció de forma rápida e inesperada. “En este momento sabemos que hay estructuras perdidas … en la medida en que esas estructuras se perdieron, no tengo idea”, dijo el jueves el alguacil del condado de Grand, Brett Schroetlin, en una rueda de prensa. Añadió: “Se perdieron muchas estructuras, (para ser) muy honesto”. Los bomberos anticiparon que el jueves sería un segundo día de crecimiento potencialmente impredecible en el incendio. El fuego está siendo alimentado por madera seca y muerta destruida por escarabajos, dijo el comandante del incidente, Noel Livingston, en una actualización del jueves por la mañana publicada en Facebook. El abundante combustible, combinado con condiciones secas y ventosas, desafiará los esfuerzos para contener el incendio. ”Va a ser otro día largo para los bomberos, y obviamente, no estamos fuera de peligro con el clima”, dijo Livingston. “La misión de hoy será la seguridad de la vida, las evacuaciones y la garantía de que las personas estén fuera del camino del crecimiento futuro de incendios y la protección de las comunidades y la protección de las estructuras y los residentes que actualmente están en riesgo. “ Hay varios otros incendios forestales en todo Colorado, incluido el Cameron Peak Fire, el incendio más grande en la historia del estado. Livingston notó que existía la posibilidad de que se fusionara con el East Troublesome Fire.