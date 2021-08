Gasto en cabildeo en el Capitolio estableció otro gran récord

El gasto en cabildeo en el Capitolio de Colorado estableció otro récord. A continuación, le indicamos cuánto se gastó.

La oposición al proyecto de ley de atención médica de opción pública impulsó el gasto en el año fiscal 2021, que finalizó el 30 de junio.

Impulsado por la oposición a una medida que busca crear una opción de seguro médico público, los gastos de cabildeo en el Capitolio de Colorado nuevamente alcanzaron un récord.

Según el análisis, se gastaron casi $44 millones durante el año fiscal 2020-21, que terminó el 30 de junio, según un análisis de Colorado Sun de las presentaciones ante la Oficina del Secretario de Estado de Colorado.

Eso es un 8% más que el año anterior y un 32% más que el año fiscal 2018, el año antes de que los demócratas tomaran el control de la legislatura estatal y el gobernador demócrata Jared Polis asumiera el cargo.

En los tres años desde que los demócratas tomaron el control en el Capitolio, el gasto en cabildeo creció de manera constante a medida que el partido perseguía una agenda que a menudo estaba en desacuerdo con los intereses comerciales, incluidas las regulaciones de petróleo y gas, la reforma de la atención médica y la política ambiental. En los últimos dos años, la respuesta al coronavirus de la legislatura también se sumó a la actividad de cabildeo.

Gasto récord por grupo que se opone a la opción pública Casi 1,200 empresas, asociaciones, gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro informaron haber pagado a cabilderos durante el año fiscal 2021.

Pero solo alrededor de 300 informaron haber gastado $50,000 o más durante ese período, y solo un tercio de esos clientes gastaron $100,000 o más.

Partnership for America’s Health Care Future gastó un récord de $790,000 en cabildeo el año fiscal pasado, mientras que también gastó otros $1.4 millones en publicidad y consultoría para tratar de influir en los legisladores para que votaran en contra del Proyecto de Ley 1232 de la Cámara, que originalmente buscaba crear una opción de seguro médico público.

En última instancia, los legisladores suavizaron el proyecto de ley y, en cambio, siguieron una política que obligaba a las aseguradoras privadas a ofrecer un plan de seguro médico exigido por el estado en una medida que llevó a la organización nacional sin fines de lucro a declarar la victoria.

La asociación no revela de dónde proviene su dinero. Pero entre sus miembros se incluyen Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Colorado Farm Bureau y Colorado Business Roundtable. CVS, la cadena de farmacias que también es propietaria de la aseguradora de salud Aetna, donó $5 millones a la asociación en 2020.

En 2020, Partnership for America’s Health Care Future gastó $236,000 directamente en cabildeo en Colorado y otros $4.8 millones en gastos relacionados, principalmente publicidad.

Irónicamente, la firma de cabildeo de la sociedad, Forbes Tate Partners de Washington, D.C., no informó haber pagado a ningún cabildero individual para trabajar en contra del proyecto de ley.

“Sus esfuerzos fueron ciertamente históricos”, dijo el representante Dylan Roberts, un demócrata de Avon que fue uno de los principales patrocinadores del proyecto de ley 1232 de la Cámara de Representantes.

Pero, agregó, “su influencia desde mi perspectiva fue mínima o nula”. “Parece que sus esfuerzos fueron únicamente para ejecutar un juego externo. Nunca estuvieron en las habitaciones cuando estábamos negociando cambios al proyecto de ley ”, dijo.

La asociación presionó contra medidas similares para crear planes de salud estatales en otros estados.

El grupo gastó casi el doble en cabildeo el año fiscal pasado que el anterior cliente eterno de cabildeo de mayores gastos, Xcel Energy. La empresa de servicios públicos gastó más de $413,000 el año fiscal pasado, un 9% menos que en 2020.

Otra empresa de servicios públicos, Black Hills Corp., fue el tercer mayor gastador en el año fiscal 2021 con alrededor de $234,000, seguido de AARP con $225,000. La American Property Casualty Insurance Association completó los cinco primeros, gastando $218,000.

Otros clientes de cabildeo con intereses en el cuidado de la salud que estuvieron entre los 10 principales gastadores el año pasado incluyen COPIC Insurance Co., el proveedor de seguros de negligencia médica del estado, en el No. 6. La compañía biofarmacéutica Emergent Biosolutions estuvo en el No. 7, y Pharmaceutical Research and Manufacturers of America quedó en el número 10.

PhRMA, como se conoce a la asociación, también informó haber gastado casi $611,000 en anuncios digitales y de radio que se oponen al aumento de las regulaciones sobre medicamentos recetados en un esfuerzo por reducir los precios.

Los intereses de la atención médica y farmacéutica representaron casi el 22% del gasto total en cabildeo en 2021.

La educación K-12 y superior representaron casi el 10% del gasto el año pasado, seguidos por los grupos gubernamentales, como los que representan a ciudades y condados, con un 5%.

Otros proyectos de ley llaman mucho la atención

La medida para crear un plan de atención médica de opción pública terminó con alrededor de 175 cabilderos y firmas de cabildeo registradas para representar a 128 clientes.

Mientras tanto, 148 clientes contrataron a 167 cabilderos y empresas individuales para influir en una medida que facilite a los trabajadores la presentación de reclamos por acoso y discriminación, y muchos de esos clientes se oponen al proyecto de ley y pocos lo apoyan. Esa medida, el Proyecto de Ley del Senado 176, fracasó en los últimos días de la sesión legislativa.

Y 123 clientes desplegaron a 150 cabilderos para derrotar una medida, el Proyecto de Ley del Senado 200, destinado a frenar las emisiones de gases de efecto invernadero a la que Polis también se opuso y que finalmente se incrementó. Una medida de compromiso, el Proyecto de Ley 1266 de la Cámara de Representantes, que incluía muchas partes del Proyecto de Ley 200 del Senado, atrajo a unos 101 cabilderos que representaban a 79 clientes.

Si bien la oposición suele ser una motivación para que los intereses comerciales contraten cabilderos, no siempre es así.

Una medida destinada a proporcionar miles de millones de dólares en fondos para el transporte (y tarifas de ascenso para pagarlo) recibió principalmente el apoyo de los clientes de cabildeo.

Si bien los grupos de interés conservadores, incluidos Americans for Prosperity y Colorado Rising Action, se opusieron ferozmente al Proyecto de Ley del Senado 260, hubo mucho más apoyo.

Ciudades y condados, contratistas y empresas de construcción, sindicatos y asociaciones comerciales, incluida la Cámara de Comercio Metropolitana de Denver, intervinieron para apoyar el proyecto de ley de transporte.

Principales firmas de lobby

Las empresas de cabildeo con mayores ingresos también emplean a varios cabilderos individuales y representan una variedad de clientes.

Colorado Legislative Strategies, por ejemplo, emplea a cuatro cabilderos y reportó representar a 37 clientes en el año fiscal 2021. Recaudó $ 1.8 millones. Sus clientes incluían la Asociación de Banqueros de Colorado, la Escuela de Minas de Colorado y la Asociación de Petróleo y Gas de Colorado.

Brandeberry McKenna Public Affairs también tiene cuatro cabilderos y representó a 35 clientes, incluida la ciudad de Denver y Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. (PhRMA también empleó a otros cuatro cabilderos individuales).

Sewald Hanfling Public Affairs representó a 39 clientes, mientras que The Capstone Group representó a 38.

Forbes Tate, la firma con sede en Washington, D.C. que representa a Partnership for America’s Health Care Future, representó solo a otros siete clientes en Colorado. La mayoría de esos clientes emplearon a la firma para trabajar en temas de atención médica.