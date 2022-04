Gobernador de Oklahoma firma ley que convierte abortar en felonía

El Gobernador de Oklahoma firma ley que convierte a abortar en delito grave.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, promulgó el martes un proyecto de ley que prohibirá la mayoría de los abortos y convertirá su comisión en un delito grave. El proyecto de ley recibió más del 80% de apoyo en ambas cámaras legislativas.

El Proyecto de Ley del Senado 612 solo permite abortos si la vida de la madre está en riesgo.

En realidad, el aborto nunca es médicamente necesario. Hay algunos casos en los que la salud de la madre requerirá el parto prematuro de su bebé, pero el parto prematuro o la cesárea de emergencia no se consideran aborto. Los bebés nacidos a las 21 semanas han sobrevivido con asistencia médica, y no es necesario matar activamente a un bebé que no ha nacido para interrumpir un embarazo.

La ley no permite excepciones por diagnóstico fetal, violación o incesto. Cualquier persona que practique un aborto podría ser acusada de un delito grave punible con hasta 10 años de prisión y una multa de 100.000 dólares. El patrocinador del proyecto de ley, el senador Jim Olsen, declaró que solo la persona que comete el aborto, el abortista, enfrentaría sanciones conforme a la ley, no la madre.

“Prometí a los habitantes de Oklahoma que firmaría cada proyecto de ley pro-vida que llegue a mi escritorio y eso es lo que estamos haciendo hoy”, dijo Stitt en la ceremonia de firma, según People. “Como gobernador, represento a los 4 millones de habitantes de Oklahoma, y ​​ellos apoyan abrumadoramente la protección de la vida en el estado de Oklahoma. Queremos que Oklahoma sea el estado más provida del país. Queremos prohibir el aborto en el estado de Oklahoma”.

La nueva ley está programada para entrar en vigor este verano, según The Washington Post. Sin embargo, se espera que sea bloqueado rápidamente por los defensores del aborto.

Este verano, la Corte Suprema está programada para publicar su fallo en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que en última instancia podría cambiar cuándo y cómo los estados pueden restringir el aborto.

Stitt dijo que está “muy emocionado de que la Corte Suprema aborde este problema y se lo devuelva a los estados a los que pertenece”.