Gobernador pide la liberación de dueña de salón encarcelada

El COVID-19 ha afectado a todos los estadounidenses y a la mayoría de negocios pequeños por el cierre generado por la pandemía.

Pero una dueña de un salón de belleza en Texas, siguio operando y ofreciendo servicio a sus clientes para poder alimentar a sus hijos y a los hijos de sus empleadas, aunque por esta acción generosa tuvo que ir a la cárcel.

Y en otra acción generosa, el gobernador de Texas pido la liberación de la dueña del salón que fue encarcelada por desafiar las restricciones del coronavirus.

El gobernador de Texas Greg Abbott (R) está pidiendo la liberación del dueño de un salón de Dallas que fue encarcelado por no cumplir con una orden de restricción para cerrar su negocio.

“Como he dejado claro en declaraciones anteriores, encarcelar a los tejanos por incumplimiento de las órdenes ejecutivas siempre debe ser la última opción disponible”, dijo Abbott en un comunicado el miércoles por la tarde.

La declaración continuó: “El cumplimiento de las órdenes ejecutivas durante esta pandemia es importante para garantizar la seguridad pública; sin embargo, seguramente hay medios menos restrictivos para lograr ese objetivo que encarcelar a una madre de Texas “.

La declaración de Abbott se produce un día después de que el juez de Dallas Eric Moyé descubriera que la propietaria de Salon À la Mode, Shelley Luther, despreció a la corte, civil y penal, por negarse a cumplir con una orden de restricción para cerrar su negocio a fines de abril.

Moyé también sentenció a Luther a siete días en la cárcel y ordenó que pagara una multa de $ 500 por cada día que el salón de Luther estaba abierto a pesar de la orden de restricción. Moyé escribió: “El desafío a la Orden de la Corte fue abierto, flagrante e intencional”.

Agregó: “Los Demandados, aunque se les ha dado la oportunidad de hacerlo, no han expresado contrición, remordimiento o arrepentimiento por su acción despectiva”.

A pesar de una orden de quedarse en casa, Luther reabrió su salón a fines de abril.

El 24 de abril, el juez del condado de Dallas Clay Jenkins le envió a Luther una orden de cese y desistimiento a Luther ordenando que cerrara su salón.

El 28 de abril, Luther recibió una orden de restricción después de que ella se negara a cumplir con la carta de cese y desistimiento de Jenkins.

Durante su audiencia del martes, Moyé le dijo a Luther que consideraría solo darle una multa si aceptaba disculparse y admitir que era “egoísta”.

“Si desea aprovechar esta oportunidad para reconocer que sus propias acciones fueron egoístas, anteponiendo su propio interés a los de la comunidad en la que vive”, dijo.

“Tengo mucho respeto por este tribunal y las leyes. Nunca he estado en esta posición antes, y no es un lugar en el que quiero estar “, dijo Luther, y agregó:” Pero tengo que estar en desacuerdo con usted, señor, cuando dice que soy egoísta porque alimentar a mis hijos no es egoísta. Tengo estilistas que pasan hambre porque prefieren alimentar a sus hijos “.

Ella continuó: “Señor, si cree que la ley es más importante que alimentar a los niños, entonces continúe con su decisión, pero no voy a cerrar el salón”.

El teniente gobernador de Texas Dan Patrick (R) tuiteó el miércoles por la noche que pagaría la multa por Luther.

“7 días en la cárcel, sin fianza y una multa de $7K es indignante.

