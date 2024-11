Gran Victoria

Discurso de victoria de Trump: “Mucha gente me ha dicho que Dios me salvó la vida por una razón” En la madrugada del 6 de noviembre, Trump dijo a sus seguidores en su discurso de victoria de las elecciones presidenciales de 2024: “Mucha gente me ha dicho que Dios me salvó la vida por una razón”.

En la madrugada del 6 de noviembre, Trump pronunció su discurso de victoria en West Palm Beach, Florida, y calificó su campaña como “el mayor movimiento político de todos los tiempos”. Dijo que el país vio un “realineamiento histórico, uniendo a ciudadanos de todos los orígenes detrás de un núcleo común de sentido común”. Su elección conducirá a una “Edad de Oro de Estados Unidos”, afirmó Trump.

“Mucha gente me ha dicho que Dios me salvó la vida por una razón, y esa razón fue salvar a nuestro país y restaurar la grandeza de Estados Unidos”, proclamó Trump, haciendo referencia al fallido intento de asesinato del 13 de julio durante un mitin en Pensilvania.

“Gobernaré con un lema simple:

‘Promesas hechas, promesas cumplidas’”, declaró Trump durante su discurso.

Una de estas promesas fue poner fin a la guerra en Ucrania y Oriente Medio, a la que Trump hizo referencia durante su discurso.

Citando su mandato anterior como presidente de los Estados Unidos, dijo:

“No tuvimos guerras, excepto que derrotamos a ISIS en un tiempo récord”.

“Dijeron: ‘¡Él comenzará una guerra!’

¡No voy a comenzar una guerra; voy a detener las guerras!”, afirmó Trump, probablemente aludiendo a sus promesas de negociar acuerdos de paz en Ucrania y Oriente Medio.

Si bien Trump no ha sido declarado oficialmente ganador de las elecciones presidenciales de 2024, se proyecta que gane el Colegio Electoral y se convierta en el 47.º presidente de los Estados Unidos, derrotando a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

También se proyecta que los republicanos obtengan el control del Senado con al menos 51 escaños, aunque aún no se conoce el control de la Cámara.