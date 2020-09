Habla sobre coronavirus y compasión durante el discurso desde Rose Garden

» PRIMERA DAMA

La primera dama Melania Trump instó el martes a los votantes a apoyar la reelección de su esposo, el presidente Trump, y ofreció palabras de consuelo para las víc􀀚mas de la pandemia de coronavirus durante un discurso desde el Rose Garden de la Casa Blanca.

“Ha sido inspirador ver lo que la gente de nuestra gran nación hará por los demás, especialmente cuando estamos más frágiles”, dijo en un discurso durante la segunda noche de la Convención Nacional Republicana.

El discurso en vivo de 30 minutos fue el punto culminante de los eventos de la convención en su mayoría virtuales de la noche y contó con una pequeña audiencia en el recientemente renovado Rose Garden. El presidente Trump se sentó en la primera fila.

La primera Dama Melania Trump ofreció sus condolencias por las personas afectadas por la pandemia de COVID-19 y los disturbios raciales y compar􀀚ó su historia personal de inmigración.

“Quiero reconocer el hecho de que desde marzo nuestras vidas cambiaron drás􀀚camente. El enemigo invisible COVID-19 barrió nuestro hermoso país y nos impactó a todos. Mi más sentido pésame para todos los que han perdido a un ser querido, y mis oraciones están con aquellos que están enfermos o que sufren ”, dijo.

“Sé que mucha gente está ansiosa. Algunos se sienten impotentes. Quiero que sepas que no estás solo. La administración de mi esposo no dejará de luchar hasta que haya un tratamiento eficaz o una vacuna disponible para todos. Donald no descansará hasta que haya hecho todo lo posible para cuidar de todos los afectados por esta terrible pandemia”.

Dijo que en el futuro, “miraremos hacia atrás y les diremos a nuestros nietos [que] con verdadera bondad y compasión, fuerza y determinación, pudimos restaurar la promesa de nuestro futuro”.

La primera dama habló después de un montaje de clips de medios elogiando su desempeño como primera dama. Sonriente, bajó por la columnata hacia el podio cerca de la Oficina Oval entre aplausos. El presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence estaban entre la audiencia.

Melania Trump, de 50 años, nació en Yugoslavia y se mudó a Nueva York en la década de 1990 para trabajar como modelo. Su primer idioma es el esloveno.

“Cuando era un niña en Eslovenia, que estaba bajo el régimen comunista en ese momento, siempre escuché sobre un lugar increíble llamado Estados Unidos, una 􀀚erra que representaba la libertad y la oportunidad. A medida que fui creciendo, mi obje􀀚vo se convir􀀚ó en mudarme a Estados Unidos y seguir mi sueño, trabajar en la industria de la moda ”, dijo.

“Después de 10 años de papeleo y paciencia. Estudié para el examen en el 2006 y me conver􀁄 en ciudadana estadounidense. Sigue siendo uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida”.

Su discurso reflexionó sobre los recientes disturbios raciales tras el asesinato en mayo de George Floyd por la policía de Minnesota, y relató sus viajes a África, donde se enteró de la trata transatlán􀀚ca de esclavos. Hizo un llamado a los manifestantes a “detener la violencia y los saqueos que se realizan en nombre de la jus􀀚cia” y a la gente a “nunca hacer suposiciones basadas en el color de la piel de una persona”.

Melania Trump también elogió a su esposo y dijo que “durante muchos años, lo vi preocuparse y frustrarse. Y estoy muy orgulloso de ver tantas cosas. Lo ha hecho en tan poco tiempo”.

“No importa la can􀀚dad de 􀀚tulares de los medios nega􀀚vos o falsos, o los ataques del otro lado. Donald Trump no ha perdido ni perderá el enfoque en ti”, dijo.

Como primera dama, la iniciativa social caracterís􀀚ca de Melania Trump es la campaña contra el acoso escolar “Be Best” que insta a los niños a ser amables

entre sí en línea.

“En mis próximos cuatro años como primera dama, con􀀚nuaré construyendo sobre Be Best y trabajaré con los estados individuales para aprobar leyes que a􀀚endan a nuestros más vulnerables”, dijo.

La primera dama denunció los “chismes” que se cubren en los medios y alentó a que las no􀀚cias se centren más en la adicción a las drogas.

Defendió la franqueza característica de su marido.

“La honestidad total es lo que nosotros, como ciudadanos, merecemos de nuestro presidente. Te guste o no, siempre sabes lo que está pensando “, dijo. “Y eso se debe a que es una persona auténtica que ama a este país y a su gente y quiere seguir mejorando”.

El discurso concluyó con el presidente Trump acercándose a su esposa y besándola en la mejilla. La pareja se tomó de la mano y regresó lentamente a la residencia de la Casa Blanca a lo largo de Colonnade, deteniéndose para reconocer los aplausos.

Además de ser una mujer con elegancia y clase, también ha tomado su papel de devolver el jardín de rosas a su diseño de la era Kennedy de 1962, con un camino de piedra y lechos de rosas renovados.

“Melania Trump es la Jackie Kennedy de su tiempo”, dijo el martes el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, en una entrevista televisiva.