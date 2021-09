Hablando de los “patógenos peligrosos” en los cubre bocas de los niños, según estudio

La semana pasada hablamos sobre el estudio de las seis cubre bocas que los niños usaban en la escuela y que fueron enviadas a un laboratorio de la Universidad de Florida en las que se encontró que portaban al menos 11 patógenos peligrosos.

Aunque la Universidad de la Florida confirmó que un laboratorio afiliado a la universidad había realizado la prueba de laboratorio, pero que la institución no tenía planes de publicar el informe, aun así fue publicado por algunos medios y se ha estado hablando de este estudio y los resultados.

“El Centro de Educación e Investigación en Espectrometría de Masas de la Universidad de Florida realiza rutinariamente pruebas de laboratorio para miembros del público según lo solicitado, como lo hizo para la Sra. Donoho. Sin embargo, es importante señalar que no teníamos forma de establecer la cadena de custodia de estas cubre bocas y a qué condiciones estaban expuestas antes de la prueba de laboratorio ”, dijo un portavoz a Snopes.

El estudio a pequeña escala no diferencia el interior de la mascarilla del exterior, por lo que es imposible decir si las bacterias procedían de la piel y la saliva del niño que llevaba la mascarilla, o si la mascarilla se había contaminado por contacto externo. Y debido a que Basso no supervisó directamente cómo los padres recolectaron las muestras de mascarillas, no está claro en qué punto del proceso pueden haberse contaminado. En pocas palabras, Basso pudo determinar qué patógenos estaban presentes en las máscaras, pero no cómo llegaron a estar allí.

Para recordar cuales fueron los resultados y los patógenos u bacterias encontrados en los cubre bocas examinados, volvemos a resumir en este articulo esos resultados del laboratorio:

Descripción del patógeno

Acinetobacter baumanni

Se encuentra comúnmente en el suelo y el agua.

Lo serio es que puede causar infecciones en la sangre, el tracto urinario y los pulmones.

Las infecciones generalmente ocurren en personas en entornos de atención médica y las bacterias pueden transmitirse de una persona a otra a través del contacto con superficies contaminadas.

Streptococcus pyogenes

Una bacteria común que puede causar faringitis estreptocócica, fiebre reumática, escarlatina y otras infecciones de la piel.

Las bacterias estreptocócicas se pueden propagar a través de las gotitas respiratorias de una persona infectada o al compartir alimentos o bebidas.

Porphyromonas gingivalis

Esta bacteria puede vivir en las cavidades bucales de las personas y es común en personas con mala higiene bucal o enfermedad periodontal.

Staphylococcus aureus La bacteria Staphylococcus se encuentra en la piel y en la nariz de personas sanas, pero en algunos casos puede causar infecciones de la piel que van desde forúnculos leves hasta endocardio, una afección del corazón que pone en peligro la vida. Las bacterias estafilococos también son una de las causas más comunes de intoxicación alimentaria.

La bacteria Neisseria meningitidis Meningitidis es común y responsable de casi el 90% de las enfermedades causadas por esa especie bacteriana en todo el mundo.

La bacteria se encuentra en la nariz y la garganta de aproximadamente una de cada 10 personas sin causar enfermedad. Cuando invade el cuerpo, la bacteria puede causar una enfermedad grave.

Rickettsia rickettsii R. rickettsia es el agente bacteriano responsable de la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, una enfermedad que solo se transmite por la picadura de una garrapata infectada.

Corynebacterium diphtheriae La difteria es una infección grave causada por cepas de esta bacteria; sin embargo, la mayoría de los sistemas escolares públicos requieren una vacuna infantil que proteja contra la infección.

Legionella pneumophila

La bacteria Legionella se encuentra naturalmente en ambientes de agua dulce, pero puede causar una infección cuando crece y se disemina en sistemas de agua artificiales como duchas, jacuzzis y sistemas de plomeria. Las personas pueden contraer una infección pulmonar grave conocida como enfermedad del legionario cuando inhalan pequeñas gotas de agua que contienen la bacteria.

Bueno, ya sabemos cuales son las bacterias y patógenos encontrados en los cubre bocas de acuerdo al estudio. A pesar de los relatos hiperbolizados de las bacterias anteriores en los informes y de que la mayoría de los patógenos son comunes y rara vez causan enfermedades graves, como padres no queremos que nuestros hijos corran el riesgo de que alguno de estos patógenos u bacteria desarrolle alguna infección y cause daño a nuestros hijos.

Y como señaló el estudio en sí, no todas las bacterias son dañinas o patógenas; muchas de las enumeradas en la tabla anterior son parte de la flora humana en la piel, la saliva o el intestino, cual es el beneficio de usar el cubre bocas y tener el riesgo de estas bacterias y alguna infección seria.

En varias de las muestras, las proteínas más abundantes detectadas son proteínas humanas que se encuentran en la saliva y la piel y eso mismo están respirando nuevamente nuestros hijos.

Entonces, si bien los patógenos enumerados pueden ser peligrosos, su presencia detectada por sí sola en los cubre bocas puede jugar un papel importante en la salud de los niños.

Aunque sabemos que aun puede y hay espacio para expandir los estudios mas a fondo pero mientras tanto quien quiere que sus hijos estén corriendo este riesgo de que sus hijos con el uso del cubre bocas estén reteniendo estas bacterias y respirandolas nuevamente.

Aunado a esto, es importante recalcar que con el uso dele cubre bocas no se esta recibiendo el mismo oxigeno en los pulmones y esto también puede ser un peligro.

Hemos visto cantidad de personas manejando su carro con las ventanas completamente cerradas y usando el cubre bocas, pero estas personas en realidad no están respirando normalmente el mismo oxigeno y es un peligro que una persona sola en su carro y usando cubre bocas pueda sentirse mal por el oxigeno que no llega a sus pulmones. Recuerde el carro esta completamente cerrado y la persona adentro, puede ser mas dañino esta situación que el mismo virus.

Déjeme darle estos siguientes puntos de vista sobre los niños asistiendo a la escuela y usando el cubre bocas tanto ellos como los maestros y personal administrativo.

Primero hablemos de los niños que están el pre-escolar o kindergarten, como un niño puede escuchar el sonido claro de las letras y como el maestro puede enseñar la pronunciación de manera que el niño pueda captarla, es casi imposible porque no se esta escuchando el sonido claro ni se esta observando el movimiento de los labios y de la propia legua.

Yo recuerdo cuando trabajaba en la escuela, cuando algunas veces era necesario que el niño observara al maestro y viera el movimiento de los labios o la lengua y entonces el niño tratar de pronunciar el sonido de la letra o palabra.

Segundo, los niños necesitan ver las expresiones de los maestros durante el tiempo de enseñanza, pero el uso del cubre bocas lo esta limitando.

Tercero, entre los propios niños es importante que se conozcan cara a cara y aprendan a usar sus expresiones faciales, es parte de la naturaleza, y si no es así entonces me pregunto ¿que niños estamos creando? Usted como padre tal vez piense lo mismo que yo o tal vez piense que estoy loca pero la realidad es la realidad…