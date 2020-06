Hacen llamado a pastores y líderes del ministerio

¡ATENCIÓN PASTORES Y LÍDERES DEL MINISTERIO! –

Los ministerios e iglesias en todo Colorado se han visto profundamente afectados por el “cierre” de COVID-19 impuesto por el gobernador Polis.

En nuestra opinión, el culto corporativo en nuestras iglesias ha estado prohibido por demasiado tiempo, y estamos pidiendo a los pastores y líderes de ministerio que se comprometan públicamente a reiniciar el culto corporativo en sus iglesias el domingo de Pentecostés, 31 de mayo, dice la página de internet de la coalición Truth & Liberty Coalition.

Al mismo tiempo que le enviaron una carta al gobernador Polis incluyendo al Director Ejecutivo, del Departamento de Salud Pública, Ms. Jill Hunsaker Ryan (Colorado Department of Public Health and Enviroment) haciendo híncapie de que el prohíbir las reuniones de las iglesias durante la orden de quedarse en casa y la orden de más seguro en casa continúan violando los derechos constitucionales de ejercer la libertad de religión y reuniones de asamblea pacífica y que estas prohíbiciones y violaciones no pueden permanecer más.

En la página de internet usted puede leer la carta firmada por el Presidente de la Coalición Truth and Liberty Coalition y puede ver los más de 700 nombres de personas e iglesias que apoyan esta petición, además adjuntan la carta de los abogados.

https://truthandliberty.net/openchurch/

Ojala esta iniciativa despierte a los pastores y líderes religiosos y más que nada a reconocer que el gobierno de Polis esta violando los derechos constitucionales de la libertad de religión y que si ho se unen ahora como lideres y abogan por la misma libertad de religión, puede traer graves consecuencias.