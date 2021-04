Hickenlooper se reúne con Biden, acepta aumentar los impuestos y gastar nuestro dinero

DENVER, CO – AUGUST 4: Former Colorado Governor John Hickenlooper speaks to members of the media in front of the state Capitol about the recent mass shootings on August 4, 2019 in Denver, Colorado.Two mass shootings occurred in less than than 24 hours over the weekend leaving many in shock. A total of 20 died in the El Paso shooting, followed by nine killed in Dayton, Ohio less than 24 hours later. Hickenlooper is running for President in 2020. (Photo by Helen H. Richardson/The Denver Post)

El senador estadounidense John Hickenlooper apareció en MSNBC para revelar el impactante resultado de una reunión en la Casa Blanca entre demócratas y unos pocos republicanos “RINOS” como Mitt Romney: acordaron en principio aumentar los impuestos y luego echar todo a perder en cosas que llamarán infraestructura. Infraestructura utilizada para significar carreteras, puentes, puertos, obras públicas. Pero ahora significa Care Bears, arcoíris y el Green New Deal. Cuando el presentador Lawrence O’Donnell le preguntó si llegaron a un entendimiento sobre los detalles con Biden, Hickenlooper dijo que había un acuerdo definitivo de que existia una energía positiva en la sala. En cuanto a los detalles, decidieron gastar una gran can􀀬dad de dólares de impuestos y llamarlo histórico. La reunión bipartidista contenía una lista de quién es quién de quién diablos es ese. A la izquierda estaban Hickenlooper, los senadores Angus King de Maine y Jeanne Shaheen de New Hampshire, los representantes Emanuel Cleaver de Missouri, Charlie Crist de Florida y Norma Torres de California. En el medio estaban Romney, el senador John Hoeven de Dakota del Norte, los representantes Carlos Giménez de Florida y Kay Granger de Texas.