HOA ejecuta ejecuciones hipotecarias, exigen investigación

La HOA ejecuta ejecuciones hipotecarias en más de 50 casas de Green Valley Ranch sin notificar a dueños.

Docenas de propietarios de viviendas en el vecindario de Green Valley Ranch de Denver ahora enfrentan ejecuciones hipotecarias debido a multas y tarifas relacionadas con la asociación de propietarios (HOA, por sus siglas en inglés).

“Lo que aprendimos fue que de las 119 ejecuciones hipotecarias de HOA que ocurrieron en 2021, 50 fueron de una HOA ubicada en Green Valley Ranch y esa es una parte bastante desproporcionada de las que están aquí en Denver”, dijo Britta Fishers, directora del Departamento de Estabilidad de la Vivienda de Denver.

Los registros de la ciudad muestran que la HOA responsable de la mayoría de las ejecuciones hipotecarias de la HOA es la Asociación Master de Propietarios de la comunidad de Green Valley Ranch.

Además Fisher dijo que su oficina ha sido contactada varias veces por propietarios preocupados que no sabían que las HOA tenían el poder de ejecutar las hipotecas de sus casas.

“Las HOA tienen amplios poderes para cobrar las evaluaciones y cuando esas evaluaciones, ya sean multas, tarifas u otras evaluaciones, no se pagan, pueden gravar una casa. Esos gravámenes tienen prioridad incluso sobre un préstamo hipotecario. Son a través del sistema judicial y sus acciones civiles”, dijo Fisher. “En Colorado, tenemos bastantes distritos especiales… los distritos especiales también tienen poderes para cobrar evaluaciones, multas y tarifas”.

Mónica Villela, residente de Green Valley Ranch, dijo que su distrito especial estuvo detrás de la reciente ejecución hipotecaria de su casa.

“Estaban emitiendo muchas multas por cualquier cosa… el césped, dejar el bote de basura afuera, muchas multas, $50 o $100. Fueron todo el camino hasta $ 8,000. La última vez que revisé, eran $10,000 en multas”, dijo Villela.

Villela dijo que su familia no podía pagar las multas, pero que no sabía que eso era motivo de ejecución hipotecaria.

Villela agrego que no sabía el distrito especial en el que se ejecutó la hipoteca de su casa hasta que el nuevo dueño de su casa llamó a su puerta.

“Hace tres semanas aparece el nuevo dueño… y me dice, yo soy el nuevo dueño, compré tu casa”, dijo Villela.

Villela dijo que su familia pagó su hipoteca a tiempo durante casi dos décadas y su compañía hipotecaria está investigando la ejecución hipotecaria.

“Estoy conmocionado. No sabía que una HOA podía hacer eso”, dijo Ronda Haynes-Belen, amiga y vecina de Villela.

Haynes-Belen trabaja para el Centro de Participación Comunitaria de las Escuelas Públicas de Denver y dijo que varias familias que enfrentan ejecuciones hipotecarias relacionadas con HOA han pedido ayuda.

“Después de que escuché de Mónica, un par de otras personas buscaron recursos”, dijo Haynes-Belen. “Tenemos un distrito metropolitano. Y los llamé solo para decirles: ‘Oigan, solo estoy verificando dos veces que no tengo ninguna multa que esté pendiente’. Ellos dijeron no.”

“Esto no es justo. No es justo que nos hagan esto”, dijo Villela.

Villela dijo que por ahora su familia está fuera de su casa pero que no dejarán de luchar por su hogar.

Esto es lo que encontramos en los registros de la ciudad:

El Secretario y Registrador de Denver conserva copias de la litispendencia, documentos presentados después de cualquier declaración de culpabilidad en un caso judicial relacionado con la propiedad. Ejecutamos una lista de HOA registradas en el Departamento de Agencias Reguladoras de Colorado más allá de esas presentaciones para extraer casos que involucran a estas organizaciones, luego revisamos cada uno para asegurarnos de que solo estuviéramos viendo casos en los que HOA estaba demandando a propietarios individuales.

Estos conflictos generalmente comienzan con multas por incumplimiento de las reglas del vecindario o pagos atrasados ​​de las cuotas anuales. Cuando estas situaciones no se resuelven, las HOA pueden colocar un gravamen sobre la propiedad en cuestión y luego llevar a los propietarios a los tribunales para obtener una ejecución hipotecaria judicial (que es diferente a una ejecución hipotecaria). Personas como Gilkey, que aún no han ido a juicio o que pagaron multas para evitar ir a juicio, no aparecen en los registros de litispendencia que analizamos.

La concejal de la ciudad de Denver, Stacie Gilmore, que preside los vecindarios del extremo noreste de la ciudad, dijo que estaba “preocupada” cuando vio nuestro análisis inicial de las demandas relacionadas con HOA.

“Cuando pensamos en mantener a nuestros residentes alojados durante estos tiempos difíciles, las tarifas y las infracciones de la HOA son otra variable adicional a esa lucha”, nos dijo.

Al enterarse de las tendencias más amplias, y después de que los defensores de la vivienda le contaran sobre una familia que no sabía que su casa se había vendido en una subasta hasta que los echaron, Gilmore planteó el problema al Departamento de Estabilidad de la Vivienda de Denver. El departamento ahora está trabajando para conectar a las personas que enfrentan ejecuciones hipotecarias con organizaciones sin fines de lucro que podrían ayudarlos a conservar sus hogares.