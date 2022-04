Idaho ahora protegerá a niños no nacidos del primer latido cardíaco detectable

El gobernador de Idaho, Brad Little, firmó hoy el proyecto de ley 1309 del Senado, que protege a la mayoría de los niños no nacidos una vez que se puede detectar un latido embrionario.

Esto suele ser alrededor de las seis semanas de gestación, aunque el corazón comienza a latir entre 16 y 22 días después de la fertilización. El proyecto de ley logró aprobar ambas cámaras estatales la semana pasada.

La ley contiene excepciones por violación, incesto y emergencia médica para la madre, como se señaló en un informe anterior de Live Action News. Sin embargo, nunca es médicamente necesario matar directa e intencionalmente a un ser humano antes de nacer.

El estadista de Idaho informa:

El proyecto de ley se inspiró en una ley de Texas aprobada el año pasado que permite al público demandar a cualquiera que realice o facilite un aborto.

El de Idaho es ligeramente diferente: solo permite que la familia demande a los proveedores de servicios de aborto, pero duplica el máximo de $10,000 que pueden solicitar los demandantes de Texas.

Según National Review, el gobernador Little escribió una carta al presidente del Senado y al vicegobernador después de firmar la legislación, expresando algunas preocupaciones aparentes con la ley. “Me solidarizo con todos los habitantes de Idaho que buscan proteger la vida de los bebés no nacidos”, escribió, y agregó: “Me temo que el nuevo mecanismo de aplicación civil en poco tiempo se probará como inconstitucional e imprudente”.

Little también dijo: “Estoy particularmente preocupado por aquellas mujeres y niños vulnerables que carecen de la capacidad o el apoyo familiar para denunciar el incesto y la agresión sexual.

En última instancia, esta legislación corre el riesgo de volver a traumatizar a las víctimas al otorgar [incentivos] monetarios a los malhechores y familiares de los violadores”.

El estadista agregó:

Little… instó a los legisladores a arreglar partes del proyecto de ley.

“Sigo comprometido con la protección de las vidas de los bebés no nacidos y recomiendo encarecidamente a la Legislatura que rectifique de inmediato cualquier consecuencia no deseada con esta legislación para garantizar que el estado proteja suficientemente los intereses de las víctimas de agresión sexual”, dijo Little en su carta de transmisión.

Rebecca Gibron, directora ejecutiva interina de Planned Parenthood Great Northwest, Hawái, Alaska, Indiana, Kentucky, le dijo a The Statesman que cree que el proyecto de ley es “descaradamente inconstitucional”, a pesar de que la ley de Texas en la que se refleja ha resistido los desafíos judiciales a e incluyendo aquellos en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Definitivamente que esta es una victoria más y el estado de Idaho esta llendose por el buen camino y salvara la vida de muchisimos niños…