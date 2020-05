Iglesias católicas reanudan sus misas públicas y las no católicas ¿cuándo?

El corona virus afectó a todos en diferentes maneras, y también las iglesias se vieron afectadas y en la necesidad de cerrar las puertas y no ofrecer servicios o misas al público. Algunas iglesias transmitieron sus servicios por internet mientras que otras simplemente se quedaron a la espera de poder reanudar sus misas o servicios en vivo, dejando a sus ovejas en el olvido y solo con el susto provocado por los medios de comunicación sobre el corona virus.

Ahora las iglesias católicas dicen que después de que hicieron su parte para ayudar a mitigar la propagación del coronavirus, la Arquidiócesis de Denver ha anunciado que las misas públicas pueden reanudarse tan pronto como el 9 de mayo, pero que seran limitadas. También agrego que ya ha emitido pautas a sus parroquias para ayudar a proteger la salud y la seguridad de sus sacerdotes y personal parroquial y feligreses.

Agrego que cree que las autoridades públicas tienen razón al establecer límites razonables en las reuniones, para desalentar actividades innecesarias y para pedir distanciamiento social. Pero al mismo tiempo, la participación en la misa y la recepción de la Eucaristía es de gran importancia para el bien espiritual y el bienestar general de los fieles.

Sostenemos que la participación en los sacramentos es más importante que muchas otras actividades comerciales consideradas esenciales.

Entonces si todo esto relacionado con las misas y los servicios religiosos son escenciales, entonces mi pregunta es: ¿Porqué no implementaron otras medidas desde un principio para poder seguir predicando la palabra en las misas y servicios religiosos? A caso es mas escencial una licoreria o un establecimiento donde se vende mariguana que una iglesia donde se predica la palabra de Dios y se trae el mensaje de esperanza a los fieles.

¿Dónde quedo la voz de los creyentes, padres y pastores? ¿Porqué no se han unido y han levantado sus voces?

No se dejen cayar, ahora se tendrá que usar un tapabocas en el 95 por ciento de lugares públicos, establecimientos, tiendas, etc… y la mayoría de los lideres religiosos estan agusto con esto. Wow… ¿a donde vamos? ¿Porqué se quedan conformes a todo?

Ahora que se reanudaran las misas, aun siguen con limitaciones que vienen del departamento de salud pública, y los feligreses no deben esperar asistir a más de una o dos misas durante mayo.

Ojo: Dese cuenta que aunque se reanuden estas misas religiosas aun sigue el gobierno controlando las acciones de cada uno.

Además cada parroquia determinará sus propios procedimientos de programación y asistencia para tratar de crear una oportunidad justa para que cada feligrés asista a misa.

El distanciamiento social se practicará en todas las misas públicas. Además se les pide a todos que usen una máscara (excepto los niños de 3 años o menos).

Y ahora la pregunta para las iglesias que no son católicas es: ¿Cuándo reanudaran sus servicios y cómo y qué reglamentos van a implementar aparte de los que les implemente el departamento de salud pública? Ó a caso se quedaran esperando a que se vaya por completo el corona virus? Recordemos que este virus handa por todos lados, hasta en el aire y no tiene fin.

Entonces, no vivamos en miedo, el miedo no es de Dios, el miedo es el mismo virus.

¿Donde esta su Fe?,

¿cómo pastor que le esta transmitiendo a sus miembros?

Recordemos que la iglesia debe ser la voz de la comunidad, debe ser los líderes que alimentan a la comunidad y que traen el mensaje de fe y esperanza.

Entonces, Iglesia levántante y resplandece, Iglesia no te dejes callar, y no te dejes que te tapen la boca.