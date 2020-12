Industria petrolera parece recuperarse

En este año 2020 casi todas las industrias fueron afectadas por el Covid-19 y la industria petrolera no fue la excepción. Pero la buena noticia es que la industria petrolera de Colorado visualiza la recuperación en el 2021.

Los pronosticadores de la industria del petróleo y el gas se sienten seguros al decir sobre 2021 es que debería ser mejor que 2020.

Y la pregunta es, ¿Qué tanto mejor? es la pregunta crucial.

“¿Vamos a repuntar en 2021, o la industria se reiniciará para adaptarse a un nivel reducido de demanda?” dijo Duane Dickson, líder estadounidense de petróleo, gas y productos químicos de Deloitte. “Esa es la pregunta que todos se hacen, y parece que el próximo año será un reinicio”.

Cabe destacar que el año pasado los precios del crudo se estancaron y Rusia y la OPEP se sumaron a un mercado global ya sobre abastecido.

Pero al inicio de este año llegó la pandemia de Covid-19, que colapsando la demanda mundial de combustible a una escala sin precedentes.

Esto ocasiono que el precio del crudo estadounidense a fines del mes de abril cayó a precios negativos, esta fue la primera vez en la historia, y se mantuvo bajo durante varias semanas.

Y esto ocasiono que las consecuencias hayan sido graves.

Por lo menos 43 empresas estadounidenses de petróleo y gas se declararon en quiebra, entre ellas incluidas al menos cinco en nuestro estado de Colorado.

Usted se preguntara en gran medida como las empresas fueron afectadas, bueno estas empresas de la industria petrolera dejaron de perforar nuevos pozos e incluso cerraron algunos pozos productores para ahorrar algo de dinero.

También hubo despedido a miles de trabajadores de la industria, y aquí en Colorado fueron más de 7,000 personas que perdieron sus empleos, según cifras estatales de desempleo.

Deloitte espera que solo el 30% de los empleos perdidos en la industria del petróleo y gas en Estados Unidos regresen en el 2021.

Mientras tanto los precios del petróleo crudo se han mantenido cerca de $40 por barril durante gran parte de la caída y subieron cerca de $50 a medida que se acercaban las entregas de la vacuna del Covid-19. Y hay la gran esperanza de que la economía estadounidense pueda reabrirse en 2021.

Cabe destacar que el mercado del petróleo se fortalecerá a medida que lo haga la economía, pero no se espera que la demanda de combustible alcance los niveles previos a la pandemia hasta que el trabajo en persona y los viajes aéreos regresen a los niveles anteriores, y eso no se espera hasta 2022 o después, dijo Raoul LeBlanc, vicepresidente de análisis de petróleo no convencional de EE. UU. en IHS Markit.

Las condiciones favorecen la consolidación, continuando el impulso en torno a las fusiones y adquisiciones de la industria.

Pero los compradores probablemente comprarán solo los pozos y la superficie de mejor producción o buscarán las mejores ofertas, dijo LeBlanc. Dada su reputación de aumentar la regulación de la industria, no espera que la negociación traiga nuevos actores al estado. “Muy pocas personas estarán interesadas en ingresar a Colorado”, dijo LeBlanc.

Las empresas que han reducido los costos lo suficiente como para generar flujo de efectivo de las ventas de petróleo en el entorno actual encontrarán que los equipos, los servicios de fracturación hidráulica y los suministros serán significativamente menos costosos.

“Cada dólar va más lejos, y por cada $1 millón que gastes, harás mucho más”, dijo.

Agrego que si la demanda regresa lo suficiente, algunas empresas pueden producir ganancias por primera vez y, aunque son más pequeñas, tienen la oportunidad de comenzar a ganarse la confianza de los inversores, dijo.