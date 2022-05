Informes indican que píldora abortiva se usa para matar bebés al final del embarazo

A human baby growing inside the womb. Age is about 7 months.

Los informes indican que la píldora abortiva se usa para matar bebés al final del embarazo. Aunque la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. solo ha aprobado el uso de la píldora abortiva hasta 10 semanas (70 días), los informes indican que se está utilizando para matar a los bebés no nacidos más adelante en el embarazo, mucho más allá de este límite. Además, han surgido varios casos que sugieren que los especuladores de la industria del aborto pueden no estar evaluando adecuadamente la edad gestacional de los embarazos, lo que resulta en la muerte de bebés mucho más tarde en el embarazo como resultado de los medicamentos abortivos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informan que en 2019 se informaron más de 900 abortos “médicos” (químicos) cometidos a las 14 semanas de embarazo o más, según 42 áreas de informes (excluyendo California, Distrito de Columbia, Illinois, Luisiana, Maryland, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Estado de Nueva York, Pensilvania y Wisconsin). Los números de 2019 (ver a continuación) fueron ligeramente inferiores al número informado en 2018, pero mayores que los 766 informados en 2016. 14-15 semanas: 109 abortos químicos informados a los CDC en 2019 y 232 en 2018, y 145 en 2016 16-17 semanas: 94 abortos químicos informados a los CDC en 2019 y 168 en 2018, y 121 en 2016 18-20 semanas: 185 abortos químicos informados a los CDC en 2019 y 274 en 2018 y 205 en 2016 21 semanas o más: 545 abortos químicos informados a los CDC en 2019 y 334 en 2018 y 295 en 2016 Según el CDC, “La administración de medicamento o medicamentos para inducir un aborto; a las ≤9 semanas de gestación, por lo general implica el uso de mifepristona y misoprostol, y a las >9 semanas de gestación, por lo general implica el uso de prostaglandinas vaginales”. Edad gestacional mal diagnosticada o coerción que resulta en abortos tardíos Debido a la falta de evaluaciones gestacionales precisas, la incompetencia e incluso el incumplimiento deliberado de los límites de la FDA, están ocurriendo casos horribles, con bebés asesinados más tarde en el embarazo. En algunos casos, a la mujer embarazada se le administraron estos medicamentos abortivos sin su consentimiento. Estos casos también están ocurriendo en otros países, incluido el Reino Unido, que tiene un límite de 10 semanas para los abortos caseros ‘DIY’. Un informe reciente de la BBC señaló que “[l]a Red Nacional de Profesionales de la Salud Designados (NNDHP, por sus siglas en inglés), que representa a los médicos y enfermeras superiores del NHS que cumplen funciones de protección infantil en Inglaterra, ha registrado 47 casos de abortos médicos tempranos que en realidad resultaron en interrupciones del embarazo a mediados o finales, en todas las edades, desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020”. 17 semanas: el ex médico Sikander Imran roció la bebida de su novia embarazada con medicamentos para inducir el aborto mientras ella estaba embarazada de su hijo a las 17 semanas, y ella abortó horas después. Fue condenado a tres años de prisión. El Daily Mail del Reino Unido informó que los médicos realizaron un análisis de sangre después de la desgarradora pérdida y encontraron una cantidad excesiva de misoprostol (el segundo fármaco del régimen de píldoras abortivas) en su sistema. 18 semanas: un experimento de “ensayo clínico” patrocinado por Gynuity Health Projects se centró en mujeres latinoamericanas en Colombia para la píldora abortiva que tenían entre 13 y 18 semanas de gestación. El juicio finalizó en julio de 2021, citando “dificultades con el reclutamiento, pandemia de COVID 19”. En un estudio separado, un hospital universitario en Etiopía usó el régimen de píldoras abortivas para acabar con la vida de 68 niños no nacidos de 13 a 15,6 semanas, 47 entre 16 y 17,6 semanas y 104 de 18 a 20,6 semanas de gestación. 20-21 semanas: Una niña de dieciséis años en el Reino Unido recibió solo una consulta telefónica para la compra de píldoras abortivas en el Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS), que determinó que tenía menos de ocho (8) semanas de embarazo. Según un informe de la BBC, después de que la adolescente embarazada tomó las pastillas, sintió un dolor “muy fuerte” y necesitaba pujar. Fue trasladada en ambulancia al hospital donde se concluyó que tenía entre 20 y 21 semanas de embarazo. 22 semanas: una demanda presentada contra Planned Parenthood del sur de Nueva Inglaterra alega que la evaluación de la enfermera partera certificada (CNM) de la corporación de abortos, Gannon Ward, fue tan atroz que ella fechó mal un embarazo tardío de solo seis semanas y tres días, alegando que había no se veía ningún feto, solo un saco vacío. La mujer embarazada a la que le vendieron una píldora abortiva dio a luz dos días después a un bebé de 22 semanas al que llamó Kyle Shawn Brady. Fue entregado en un baño. Además, Live Action News documentó previamente un ensayo clínico patrocinado por Gynuity Health Projects en la nación de Burkina Faso, en África Occidental, que estaba reclutando niños y mujeres adultas para abortos químicos posteriores de 13 a 22 semanas. 24 semanas: El Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS) anuncia abiertamente el uso del régimen de píldoras abortivas hasta las 24 semanas de embarazo. Agregan esta advertencia: “Si su embarazo tiene más de 22 semanas de gestación, también puede requerir feticidio …” 26 semanas: una mujer en Twitter que usaba el nombre de usuario Aba publicó un hilo largo que describía cómo el padre de su hijo supuestamente le pasó misoprostol sin que ella lo supiera; esto eventualmente le quitó la vida a su bebé a las 26 semanas. 28 semanas: el año pasado, en el Reino Unido, la policía investigó la muerte de un bebé de 28 semanas que nació muerto después de que a la madre se le enviaran medicamentos abortivos por correo bajo el programa de “píldoras por correo” del Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS). 30 semanas: Una mujer en el Reino Unido a la que le dijeron que solo tenía 12 semanas de gestación cuando tomó la píldora abortiva dio a luz a su bebé de 30 semanas en casa. El bebé, llamado Ronnie por sus padres, murió más tarde. El forense determinó que la causa última de la muerte fue daño cerebral. El grupo Abortion on Trial descubrió cómo los abortistas habían experimentado con cientos de mujeres para un estudio mediante la administración del régimen de píldoras abortivas durante los procedimientos de aborto tardío. El estudio, que usó medicamentos abortivos entre las semanas 24 y 35 de embarazo, “tenía como objetivo evaluar las diferencias en el tiempo desde el inicio del misoprostol hasta la expulsión fetal por grupo de régimen”, pero los abortistas “dejaron de administrar mifepristona” un año después “debido a la falta de atención percibida”. beneficio”, escribieron los autores. El estudio fue realizado por abortistas de Southwestern Women’s Options, el centro involucrado en la muerte de Keisha Atkins. Atkins murió después de su procedimiento de aborto legal en el segundo trimestre, cometido por los abortistas de SWO. Cabe destacar que los autores del estudio mencionan la muerte de uno de los participantes del estudio y escriben: “Ocurrió una muerte (0,4 %) en un paciente que recibió mifepristona y misoprostol y desarrolló dificultad para respirar durante la inducción. Murió tras ser trasladada al hospital por una embolia pulmonar”, que fue la causa de muerte de Atkins, según el médico forense.06