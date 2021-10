Infracciona a granja después de conductor murió en pozo de estiércol sin vigilancia

» OSHA

OSHA cita a la granja lechera LaSalle por infracciones después de que el conductor murió en un pozo de estiércol sin vigilancia.

La citación dice que la empresa no protegió a los empleados de los peligros.

El Departamento de Trabajo de EE. UU. ha citado a un operador de una granja lechera de LaSalle por múltiples violaciones luego de una investigación sobre cómo un empleado se ahogó en un pozo de estiércol en la lechería en el mes de marzo.

Juan Panzo Temoxtle, de 44 años, se ahogó cuando la camioneta aspiradora que conducía ingresó a un pozo de estiércol sin vigilancia en Shelton Dairy.

La subsecuente investigación federal de seguridad en el lugar de trabajo encontró que la granja lechera no protegió a sus trabajadores de ahogamiento, aplastamiento y peligros químicos, según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo de EE. UU. OSHA citó a Shelton Land and Cattle Ltd., que operaba como Shelton Dairy Corp.

La compañía enfrenta multas de $24,575, según OSHA.

Con base en la investigación, los inspectores encontraron que Temoxtle había estado descargando estiércol cuando el vehículo entró en el pozo de 12 pies de profundidad con Temoxtle atrapado en la cabina. El pozo no tenía “protección o bordillos adecuados para evitar que el camión cayera en el pozo de estiércol mientras se movía a su posición”, según la citación.

Fuentes cercanas a la familia de Temoxtle dijeron que los trabajadores del lugar no pudieron sacar el camión del pozo. Estuvo sumergido durante unos 30 minutos antes de que llegara un helicóptero.

Murió al día siguiente en un hospital por lesiones hipóxicas por falta de oxígeno.

Los trabajadores de Project Protect Food Systems (PPFS) dijeron que Temoxtle había estado empleado durante aproximadamente seis semanas y que el día del accidente fue su primer día operando el camión aspirador de estiércol de la lechería. Temoxtle estaba trabajando para mantener a su esposa y sus tres hijos, quienes vivían en México, dijo PPFS.

La directora de área de OSHA, Amanda Kupper en Denver, dijo que los pozos de estiércol son peligros conocidos en las granjas lecheras.

“Si se hubiera instalado la protección necesaria, la vida de este trabajador podría haberse salvado”, dijo Kupper.

Shelton Land and Cattle tiene 15 días hábiles para cumplir con los hallazgos, impugnarlos o discutir el asunto con el director de área de OSHA.

La carta de la citacion dice:

Adjunto encontrará citaciones por violaciones de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970 (la Ley) que puede tener las sanciones propuestas adjuntas. También se adjunta un folleto titulado “Derechos del empleador y Responsabilidades después de una inspección de OSHA ”, (OSHA 3000-04R) revisada en 2018, que explica sus derechos y responsabilidades bajo la ley.

Si tiene alguna pregunta sobre las citaciones y sanciones adjuntas, agradecemos más preguntas en persona o por teléfono. Comuníquese conmigo al (303) 844-5285.

Observará en la página 6 del folleto que, para las infracciones que no impugne, debe (1) notificar a esta oficina de inmediato por carta de que ha tomado las medidas correctivas apropiadas dentro del tiempo establecido en la citación; y (2) pagar las multas impuestas. Por favor infórmeme de las medidas de mitigación que ha tomado y de sus fechas junto con la documentación de respaldo adecuada; por ejemplo, dibujos o fotografías de condiciones corregidas, órdenes de compra / trabajo relacionadas con acciones de reducción, resultados de muestreo de aire. Esta información nos permitirá cerrar el caso.

Como se indica en la página 3 del folleto, puede solicitar una conferencia informal conmigo durante el aviso de 15 días hábiles del período del concurso. Durante dicha conferencia informal, puede presentar cualquier evidencia o punto de vista que cree que apoyaría un ajuste a la citación o la sanción.

Si está considerando una solicitud para una conferencia informal para discutir cualquier tema relacionado con esta Citación y Notificación de sanción, debe tener cuidado de programarla con suficiente anticipación para que haya tiempo para impugnar después de la reunión/conferencia informal, si decide hacerlo. Tenga en cuenta que una carta de intención por escrito para impugnar debe ser enviado al Director de Área dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de la citación. El desarrollo de este concurso.

El período de este tiempo no es interrumpido por una conferencia informal.

Si decide solicitar una conferencia informal, complete el aviso adjunto al final de esta carta y publíquelo junto a las Citas tan pronto como la hora, la fecha y el lugar de la conferencia informal hayan sido determinado. Asegúrese de traer a la conferencia toda la documentación de respaldo de los condiciones, así como de las medidas de mitigación adoptadas hasta el momento.

Si las condiciones lo justifican, podemos iniciar un acuerdo de conciliación que resuelva este asunto de manera amistosa sin litigio ni impugnación.

Occupational Safety and Health Administration

1391 Speer Blvd, Suite 210

Denver, CO 80204

Debe tener en cuenta que OSHA publica información sobre su actividad de inspección y citación en Internet bajo las disposiciones de la Ley de Libertad de Información Electrónica. La información relacionada con estos supuestas infracciones se publicarán cuando nuestro sistema indique que ha recibido esta citación.

Se le anima a que revise la información sobre su establecimiento en www.osha.gov. Si tiene alguna disputa con la exactitud de la información que se muestra, comuníquese con esta oficina.

Temoxtle en un cerrar de ojos perdio la vida y perdio el sueño americano para el y para su familia que le esperaba en Mexico.

Temoxtle trabajaba en esta granja por necesidad de ganarse la vida y para poder alimentas a su familia en México pero tristemente este accidente le quito la vida.

Es triste ver a tantos mexicanos que con tantos sacrificios vienen a este país a trabajar y a ganarse el sustento y con tanto riesgo de perder la vida en el trabajo como fue el caso de Temoxtle.