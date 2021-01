Iniciaron los playoffs en la NFL con su nuevo formato el cual en semana de comodines agrego un par de encuentro ya que solo el equipo con el mejor récor en cada conferencia descanso en este caso los Chiefs de Kansas City y los Green Bay Packers.

El primer encuentro lo protagonizaron los Bills de Buffalo y los Colts de Indianápolis los primeros se llevaron la victoria 27 a 24, como el marcador lo indica fue un juego muy cerrado que se decidió en la última posición donde los Colts no pudieron empatar ya que no pudieron pasar de su yarda 50 para poner en posición a su pateador, esta fue la primera victoria en casa de los Bills en estas instancias desde mediados de la década de los noventa.

El segundo encuentro fue un choque de defensivas a pesar de que se anotaron 50 puntos donde la de los Rams de los Ángeles neutralizo lo necesario al mariscal de campo de los Seahawks Russell Wilson para llevarse la victoria 30 a 20.

En el tercero de la cartelera sabatina se presento Tom Brady y sus Tampa Bay Buccaneers que parecía que darían cuenta con facilidad de Washington que está lleno de jóvenes que dieron pelea al viejo lobo de mar, pero se quedaron cortos y cayeron con valentia 31 s 23.

El domingo los Ravens de Baltimore derrotaron 20 a 13 a los Titans de Tennessee equipo que los había eliminado el año pasado, mas tarde los Saints de New Orleans dieron cuenta de los Bears de Chicago 21 a 9 y en la sorpresa de la jornada los Browns de Cleveland eliminaron a su odiado rival los Steelers que por lo regular los humillaba, pero en esta ocasión los errores los come􀀣eron los de las toallas terribles el marcador final fue 48 a 37.

Con estos resultados se darán los siguientes enfrentamientos Saints vs Buccaneers, Green Bay vs Rams, Bills vs Ravens y Chiefs vs Browns.