Inventor de Arvada promete cambiar el futuro de las sillas de ruedas eléctricas

Un inventor de la ciudad de Arvada, en Colorado promete cambiar el futuro de las sillas de ruedas eléctricas.

Jered Dean y su hermano crean un sistema para ayudar a las sillas de ruedas a “ver” problemas potenciales.

Los desafíos de maniobrar alrededor de la casa de Janette Aragon se pueden ver en cada esquina desportillada y en cada pared rayada.

“Tengo parálisis cerebral, así que me dieron mi primera silla a los seis años”, dijo Aragon.

Ella dijo que era una silla de ruedas eléctrica que ofrecía la oportunidad de moverse más fácilmente, pero también ofrecía un peligro más serio que los golpes y abolladuras en su pared.

“Durante el período en que me acostumbré a conducir una silla eléctrica, me caí del escenario por completo”, dijo Aragon.

La solución para maniobrar podría encontrarse en un almacén en Arvada. “Espacios reducidos, es muy fácil juzgar mal las cosas y estas sillas se pueden inclinar con solo un par de pulgadas”, dijo Jered Dean.

Dean y su hermano Barry fundaron una empresa llamada LUCI con la misión de ayudar a las personas a conducir sus sillas de ruedas eléctricas de forma segura.

“Toda mi experiencia es el desarrollo de productos y es realmente genial cuando te pones a trabajar en un proyecto y realmente va a ayudar a alguien que te importa profundamente”, dijo Dean.

Esa persona es su sobrina, Katherine. Barry y su hija viven en Tennessee. Katherine también tiene parálisis cerebral y tenía problemas para maniobrar en su silla de ruedas. “Hay este marco, lo llamamos el ‘Marco inteligente’ que va aquí en la base”, dijo Dean.

Dean y su hermano construyeron un sistema de sensores y radares para ayudar a las sillas de ruedas eléctricas a conducir como un TESLA.

“La tecnología que estamos usando es absolutamente comparable a un automóvil autónomo”, dijo Dean.

Aragon dijo que el radar y la pantalla de ondas milimétricas de LUCI se han convertido en sus ojos.

“Estaba como por fin algo que está saliendo”, dijo Aragon. “Yo lo llamo mi vigía”.

LUCI no solo detecta obstáculos y desniveles, sino que también evita que Janette se tropiece con cosas o se salga de una acera, lo que le da la confianza para conducir su silla casi a cualquier lugar.

“Porque sé que mucha gente no elige tener una silla eléctrica por ese motivo de miedo”, dijo Aragon.

Al principio, Dean dijo que él y su hermano pensaron que podrían modificar algo que ya está en el mercado. Pero Dean dijo que estaban equivocados.

“No se estaba haciendo”, dijo Dean. “Nadie más estaba trabajando en ello y entonces sentimos que era nuestra obligación seguir adelante y ponerlo a disposición de todos”.

Dean y su hermano pasaron por muchas versiones de LUCI y están mejorando constantemente gracias a la ayuda de una universidad local.

“CU Denver, una universidad en el centro de Denver, ha estado involucrado en los primeros días”, dijo Dean.

Los hermanos Dean acudieron a la Universidad de Colorado en Denver y su Centro de Diseño e Ingeniería Inclusivos (CIDE), donde terapeutas ocupacionales como Becky Breaux proporcionaron información.

“Creo que para nosotros en CU Denver, quiero decir que es muy emocionante ser parte de esta asociación y, personalmente, realmente aprecio que valoren nuestras voces”, dijo Breaux.

Jim Sandstrum es el coordinador de servicios industriales en CIDE. Dijo que colaboraciones como esta son cruciales pero que no siempre se aprovechan.

“El problema es que no todos conocen los recursos de CU Denver y el Centro y lo que podemos proporcionar para conectar a las empresas y la industria con los médicos”, dijo Sandstrum.

Dijo que CU Denver puede proporcionar la retroalimentación que los desarrolladores de productos estaban buscando.

“Las empresas están ahí afuera. A menudo luchan por sí mismas para responder preguntas donde simples llamadas telefónicas y conexiones pueden establecer su curso correctamente”, dijo Sandstrum.

Aragón estaba conectado a LUCI a través del CIDE. Dijo que se siente empoderada para ayudar a desarrollar este nuevo invento.

“He estado trabajando con el equipo de LUCI desde diciembre dándoles mi opinión sobre lo que necesitan trabajar”, dijo Aragon.

La colaboración única aparentemente ha tenido éxito. LUCI fue nombrada una de las innovaciones del año de la revista Time para 2020.

“Realmente aprecio el premio”, dijo Dean. “Espero que nuestros esfuerzos signifiquen que algún día sea un hecho”.

Dean espera que sea un hecho que LUCI será el futuro de las sillas de ruedas eléctricas para maniobrar.

“Los usuarios de sillas de ruedas con los que estamos trabajando no están interesados en una silla de ruedas autónoma. Estas son sus piernas. Están interesados en la independencia y ese giro sutil es realmente importante”, dijo Dean.

Dijo que es importante para su sobrina Katherine. La compañía se llama LUCI porque Dean dijo que es una gran fan de los Beatles y su canción favorita es “Lucy in the Sky with Diamonds”.

Dean dijo que es importante para que personas como Aragon se sientan seguras.

“La tecnología se ha vuelto revolucionaria”, dijo Aragon.

Esperemos que estos estudiantes con sus talentos e investigaciones de este invento algún día puedan mejorar aun más el invento de la silla de ruedas elec trica y cambiar el futuro de muchas vidas.