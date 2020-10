Investigación Senado USA: «Papi Joe» mintió; sí conocía los negocios sucios de su hijo Hunter en Ucrania

Por Adminfree

Joe Biden siendo vicepresidente de EEUU amenazó con congelar una línea de crédito a Ucrania si no despedían al fiscal que investigaba la contratación de su hijo por 3 millones de dólares…y se jactó de ello ante las cámaras.

En 2016, el fiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, en su investigación de corrupción que involucra a Burisma Holdings, una compañía de gas natural, identificó a Hunter Biden como el destinatario de más de $ 3,000,000 de la compañía.

No queriendo que se expusiera esta corrupción, Joe Biden se puso en acción y utilizó las garantías de préstamos estadounidenses como rehén mientras exigía que se despidiera a Skokin. El fiscal fue despedido. En una mesa redonda en 2016 Joe Biden se jactaba recordando cómo les dijo a las autoridades de Ucrania que o despedían al fiscal o se quedaban sin el crédito, y que cuando le dijeron que eso era competencia de Barak Obama él les dijo que cogieran el teléfono y que los hijos de puta terminaron destituyendo al fiscal Shokin y le reemplazaron por otro.

Sorprendentemente, Joe Biden ahora se jacta de sus acciones, dignas de un matón de la mafia, en este asunto.

Tiempo después Joe Biden dijo que «no sabía a lo que se dedicaba su hijo» en el consejo de administración de Burisma. El vicepresidente debió encontrar normal que su hijo, expulsado de la reserva de la US Navy por consumo de cocaína, sin conocer Ucrania, sin hablar ucraniano y sin saber nada del negocio de la energía, fuera contratado con un sueldo millonario para tener un asiento en el consejo de administración. Ahora el New York Post revela que Joe Biden se reunió con un directivo de Burisma (Vadym Pozharskyi) que agradeción por email a Hunter Biden que le procurara la reunión.

Esta semana el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de EEUU revela que están investigando correos electrónicos recientemente publicados, que revelan que Hunter Biden presentó a su padre, el ex-vicepresidente Joe Biden, a un alto ejecutivo de la firma ucraniana de gas natural Burisma Holdings en 2015 por petición del propio Hunter. Joe Biden ha dicho en repetidas ocasiones que él no sabía qué hacía su hijo en el consejo de administración de una empresa energética ucraniana.

El presidente del comité, Ron Johnson ha comentado que el comité se ha puesto en contacto con la persona que proporcionó los correos electrónicos y están en el proceso de validar la información. Los correos electrónicos en cuestión fueron obtenidos por el New York Post (no confundir con el New York Times que jamás haría nada por dañar al monigote Biden) y revelaron que el hijo de Biden presentó al entonces vicepresidente a un alto ejecutivo de la firma ucraniana de gas natural Burisma Holdings menos de un año antes de que Joe Biden presionara a los funcionarios del gobierno ucraniano para que despidieran al fiscal Viktor Shokin que estaba investigando la empresa.

En Diciembre de 2019 Joe Biden era entrevistado en HBO y se le preguntaban acerca de los extraordinariamente lucrativos negocios de su hijo en Ucrania: Entrevistador: Su hijo Hunter Biden estaba cobrando mucho dinero trabajando en el consejo de administración de una empresa energética ucraniana que afrontaba serios cargos por corrupción. Usted era el vicepresidente llevando temas sobre Ucrania.

El ciudadano medio oye eso y piensa que huele mal. ¿Qué es lo que piensa que su hijo estaba haciendo por una extraordinaria cantidad de dinero?

Joe Biden:«No sé lo que estaba haciendo. Sé que estaba en la junta. Descubrí que estaba en la junta después de que estuvo en la junta. Y eso fue todo …

Entrevistador: «Pero estuvo bastante tiempo ¿No es algo que crea que debería haber llegado hasta el fondo del asunto?»

Joe Biden: No porque yo confío en mi hijo

Entrevistador: «Pero cuando eres vicepresidente ¿no hay un estándar más alto? ¿no necesita saber lo que pasa con su familia? ¿no necesita poner unos límites?»

Joe Biden (nervioso): «No había nada que el viera que estuviera mal…Mira, si quieres hablar sobre problemas vamos a hablar sobre la familia de Trump…¡vamos tío! …risa de loco….vosotros chicos sois sucios»

Entrevistador (con cara de miedo): «Usted entonces cree que todo lo que hizo fue correcto»

Joe Biden: (acercándose y con cara de malas pulgas): «Sabes que no hay ni una pequeña pizca de evidencia (mostrando sus dedos índice y pulgar muy juntos para reforzar el mensaje), pero me sigues repitiendo estas preguntas…está bien, haces lo que tienes que hacer. Pero yo no estoy preocupado por eso. Mira, el público americano me conoce.»

Entrevistador: «La última sobre este tema (Biden echa la cabeza hacia atrás y vuelve a mostrar una risa falsa y de mucho miedo)…Si es usted elegido y está en el cargo qué salvaguardas va a tener para asegurarse que su hijo no hace nada para mercadear con el apellido de la familia»

Joe Biden: «No habrá nada de eso precisamente por lo que ha pasado durante esta administración. Nadie va a buscar registrar patentes en China (por los negocios de Ivanka Trump que pudo registrar patentes en China de forma rápida)»

Diciembre 2019. Joe Biden dice que no sabía a qué se dedicaba su hijo en Ucrania.

En el debate con Donald Trump, el pasado 29 de septiembre, cuando Donald Trump le recordó que su hijo Hunter se había enriquecido en China y Ucrania, Joe Biden dijo nada de eso era cierto… y que su hijo tenía un problema de drogas y que lo ha superado y está orgulloso de su hijo.

Joe Biden miente porque su hijo ha estado sentado en el consejo de administración de Burisma, se ha lucrado a través de los contactos que hizo acompañando a su padre en un viaje oficial a China y ha recibido una transferencia de 3,5 millones de dólares de la mujer del ex-alcalde de Moscú que fue echado del puesto por corrupción, y no olvidemos el pago a través de personas extranjeras a empresas relacionadas con la trata de mujeres, la prostitución y la pornografía.

El Senado de EEUU tiene pruebas de esa transferencia de la millonaria rusa, está al tanto de los pagos a personajes relacionados con la explotación sexual de mujeres, la firma de capital riesgo china existe y Hunter estuvo hasta hace nada en el consejo de la misma y por último Hunter Biden ha reconocido que trabajó en el consejo de la empresa Burisma cobrando 3 millones de dólares durante poco más de 4 años.

El pasado 23 de septiembre nos hacíamos eco de todas las investigaciones del Senado USA alrededor de los chanchullos de Hunter Biden.

Informe bomba Senado USA: El hijo de Joe Biden cobró 3,5 millones de dólares de la mujer del ex alcalde de Moscú y ha pagado importantes cantidades dinero a personas relacionadas con el tráfico de personas

Resumiendo los hijos del vicepresidente y del ministro de Asuntos Exteriores de EEUU, estando sus padres en activo en sus cargos, montan una empresa de inversiones Rosemont Capital dirigida por afines al Partido Demócrata y destinada a obtener tratos rentables en el extranjero con gobiernos y funcionarios.