Investigan amenaza de “Guerra Civil” contra Try-County Health

No hay duda de que parte de la comunidad ya esta cansada de que se le este privando del derecho de la libertad, y aunado a esto sus negocios se estan muriendo por el cierre de casi dos meses sin obtener ningún ingreso para sobrevivir.

El Departamento de salud Try-County recibio una amenaza por correo electrónico amenazando con una “guerra civil” y ahora el departamento de policía de ese condado ha iniciado una investigación.

El departamento de Policía de Greenwood Village está investigando después de que el Departamento de Salud del Tri-Condado recibió un correo electrónico amenazando con “guerra civil”.

GVPD confirmó el correo electrónico el miércoles por la tarde.

Según la policía, una recepcionista del departamento de salud recibió el correo electrónico el martes por la tarde y decía: “Dígale a los nueve pequeños tiranos que quieren seguir encerrando a la mayor parte de Colorado a la mi****”.

El correo electrónico probablemente se refería a los nueve miembros que conforman la junta del departamento de salud.

El mes pasado, Tri-County Health extendió la orden de quedarse en casa para los condados de Adams y Arapahoe hasta el 8 de mayo, pero porque el Condado Douglas levanto sus voces, segun Try-County dice que permitió que el Condado de Douglas reabriera parcialmente el 27 de abril.

Cuando la comunidad se levanta hay acción y el Condado Douglas acciono y reabrio.

De acuerdo a la policía de Greenwood Village, dice que el correo electrónico también decía: “Nosotros, la gente, HEMOS TERMINADO con estos malditos toros ***, y ustedes están a punto de comenzar una guerra civil de disparos, sin toros ***. FINAL. EL CIERRE DE EMERGENCIA. AHORA. O enfrentar graves consecuencias “. (“We the people are DONE with this f***ing bulls***, and you are about to start a hot-shooting, no-bulls*** civil war. END. THE LOCKDOWN. NOW. Or face severe consequences.”)

La policía de esa ciudad aún no ha dado a conocer a ningun sospechoso.

El departamento dijo que el remitente probablemente no será acusado de ningún delito, ya que “el correo electrónico está escrito como una declaración general y no como una amenaza directa”.

La policía ha aumentado las patrullas fuera de la sede del departamento de salud en la parte de Denver Tech Center de Greenwood Village.

El Dr. John Douglas de Tri-County Health dice que no es el primer correo electrónico enojado que reciben, pero dice que el objetivo era molesto, perturbante.

“Estaba decepcionado porque estaba dirigido a mi mesa directiva”, dijo. “Ya sabes, estos son voluntarios, trabajan duro y no se les paga, y francamente, fue hostil y amenazante”.

El Dr. Douglas dice que espera que la persona responsable simplemente se esté desahogando, y dice que no se puede ser demasiado cuidadoso en el mundo de hoy.

“Cada vez que recibes una amenaza como esa, te preguntas”, dijo. “Estamos en un momento difícil, la epidemia está estresando la salud mental, está estresando la salud económica, está creando aislamiento social.

Así que sí, te preguntas si alguien va a ir más allá de la ventilación y explotar un fusible “.

El Dr. Douglas dijo también que al final del día, su departamento simplemente está buscando mantener a los condados de Arapahoe, Adams y Douglas seguros y saludables.

“Me gustaría que incluso las personas más enojadas entiendan eso y traten de trabajar con nosotros”, dijo.

Tri-County Health también fue víctima de vandalismo repetido en el último mes, según la policía de Aurora.

La policía dice que recibió cuatro quejas de vandalismo en una oficina satélite en 15192 E. Hampden Ave. Según los informes, las ventanas estaban rotas, con mensajes de odio pintados con spray en el exterior.

El departamento de salud, Tri-County Health supervisa los condados de Adams, Arapahoe y Douglas.

La policía está ofreciendo una recompensa a través de Metro Denver Crime Stoppers por información que conduzca a un arresto.

Se puede contactar a Crime Stoppers al: 720-913-7867 ó también pueden comunicarse con el departamento de policía de Aurora. McDowell al: 303-627-3167.

Por otr lado, Polis, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles, que está bien con la libertad de expresión, pero su objetivo es ayudar a proteger a todos del coronavirus, especialmente en las tiendas.

“Amenazar con una guerra civil por las calcomanías en el piso de la tienda que te dicen dónde estar en la fila de comida para llevar es realmente ofensivo para cualquiera que disfrute de la libertad que disfrutamos en este país”, dijo Polis.