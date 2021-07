John Elway en su último año de contrato y parece que ya se prepara para retirarse

Esta semana fue el cumpleaños del gran John Elway la máxima figura de los Broncos de Denver que en sus tiempos colegiales estuvo con la universidad de Stanford donde comenzó a mostrar su talento en eso de jugar la posición de Mariscal de campo además de jugar un poco al beisbol esto ultimo fue un Az sobre la manga cuando llego a la NFL ya que fue seleccionado por los Colts de Indianápolis, a los cuales Elway les informo que no es que los despreciara, pero no jugaría para ellos, que lo cambiaran o que mejor se decidiría por jugar al Beisbol ya que los Yankees de New York lo firmaron.

Así fue como llego a los Broncos de Denver donde comenzó a escribir su historia con letras de oro llevando los en varias ocasiones al Super Bowl en sus primeras visitas salió derrotado y ya cuando parecía que el trofeo de campeón se le negaría llegarían el entrenador Mike Shanahan que le armaría un equipo que le diera la oportunidad de levantar el Trofeo Lombardi y así fue al derrotar primero a los Green Bay Packers y después a los Falcon de Atlanta ese fue su ultimo juego ya que se retiraría.

Después llego el Salón de la Fama y con el tiempo el regreso a casa ya que la institución azul naranja lo contrato para ser el mandon en la gerencia, esto en una de las pocas etapas de crisis de los Broncos Elway llego puso orden y entre otras cosas contrato a Peyton Manning y entre los dos le regresaron la gloria y ganaron el Super Bowl 50.

Hoy John esta en su ultimo ano de contrato y parece que ya se va a retirar para llevar una vida tranquila fuera del estrés llamado NFL.