John Kellner, para Fiscal del Distrito

John Kellner es fiscal adjunto en jefe del Fiscal de Distrito Republicano George Brauchler. Además es teniente coronel en la Reserva del Cuerpo de Marines de EE. UU., Asignado a NORAD-USNORTHCOM.

En entrevista con La Prensa de Colorado, hablamos de diferentes situaciones que enfrentan las diferentes comunidades en el Distrito 18th.

Entre las preguntas que le hicimos, surgio de que si el ganara, que haría para hacer que la comuniad latina se sienta más segura, por lo que respondio:

La seguridad de la comunidad es primordial y agrego que para los infractores que cometen delitos graves, debe haber consecuencias graves para garantizar la seguridad pública.

“John dijo que Él siempre apoyará a las víctimas y se enfrentará a aquellos que desean hacernos daño”.

Entre la entrevista, no podía faltar el tema de la educación, y dijo: me preocupo por esta comunidad.

Por mi comunidad, porque mi familia y yo vivimos aquí también, mis hijos van a la escuela aquí y yo lucho por las mismas cosas que hacen todos los padres.

Lucho por vecindarios seguros y escuelas seguras.

Es por eso que ‘ Me he dedicado a luchar por la justicia para la gente de esta comunidad – el Distrito Judicial 18. Durante mi tiempo como Fiscal Adjunto, he tomado algunos de los casos más difíciles en esta jurisdicción con la esperanza de convertirla en un lugar más seguro para todos.

John Kellner que con una gran experiencia como fiscal adjunto, e infante de marina de los Estados Unidos y además como padre, esposo, entenderá a las familias y será un fiscal de distrito excepcional y buscara estrategias y para hacer que los residentes de los diferentes condados que incluye el Distrito 18th se sientan más seguros.

Pero John no puede el solo, es por eso que le pide que se una a Él y vote por Él en las eleciones de este 3 de Noviembre.