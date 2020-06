Johnson & Wales University se cerrará el próximo verano

No hay duda que el coronavirus ha cambiado y afectado las vidas de todos en diferentes maneras y no es novedad que el campo de la educación ha sido afectado también.

En un anuncio en video publicado en el sitio web de la universidad de Providence, RI, la canciller Mim Runey dijo que los funcionarios de su campus de North Miami, Florida, que también está cerrando, y en Denver no habían podido aumentar la inscripción y encontrar suficientes nuevas fuentes de ingresos para alcanzar el objetivo de ser autosuficientes para fines del 2022.

“Esta es una noticia triste y desafiante”, dijo Runey, quien dirige una universidad conocida por sus programas culinarios.

Las clases de la universidad de Johnson & Wales finalizarán en el verano de 2021 en el campus de Denver, que se inauguró en el 2000 donde se encontraba el Colorado Women’s College y más tarde la Universidad de Denver Law School, y en Miami.

La universidad no inscribirá alumnos para las clases entrantes este otoño en ninguno de los dos campus.

Los estudiantes que regresen allí podrán continuar sus clases durante el año escolar 2020-2021 y, si no están programados para graduarse para entonces, pueden transferirse a los campus de la universidad de Providence o Charlotte, NC, de 106 años de edad, o terminar sus títulos en línea o remotamente.

Runey dijo que los cambios en la educación superior se han acelerado por la pandemia de COVID-19.

La universidad proyectó una disminución del 15 por ciento en el número de graduados de escuelas secundarias de EE. UU. entre 2025 y 2029 debido a las tasas de natalidad más bajas después de la recesión de 2008, y señaló que la tecnología de aprendizaje a distancia está reduciendo la necesidad de aulas de ladrillo y mortero.

Alan Bilsborough, un portavoz de la universidad, dijo que el consejo de administración tomó la decisión el martes y que todavía se estaban haciendo planes para el futuro de los terrenos del campus de Denver en Park Hill.

El Centennial Hall del campus, originalmente llamado Treat Hall y construido en 1886 para el Colorado Women’s College, está en el Registro Nacional de Lugares Históricos. El edificio, cerrado durante 30 años, reabrió sus puertas en 2015 después de que Johnson & Wales completara una renovación de $17 millones para convertirlo en el corazón del campus con oficinas administrativas y de otro tipo.