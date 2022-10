Jueces electorales advirtieron sobre la desinformación

de la oficina del secretario de falsificación de llamadas

Los funcionarios electorales del condado de Larimer enviaron la semana pasada a los jueces electorales una alerta que destacaba la desinformación electoral difundida en una llamada telefónica de alguien que se hizo pasar por empleado del condado y usó un número que falsificó a la oficina del secretario del condado.

La alerta, que Newsline obtuvo a través de una solicitud de información pública, decía que una persona desconocida llamó a un posible juez electoral del condado de Larimer y, identificándose como empleada del condado de Larimer, le dijo al posible juez que el condado requiere que todos los jueces electorales “se vacunen”. .”

“La información proporcionada en la llamada es desinformación”, dijo la alerta, enviada por el gerente de operaciones electorales del condado. “La información no es precisa y nuestra oficina no hizo la llamada”.

Los jueces electorales de Larimer no necesitan estar vacunados contra el COVID-19 ni mostrar prueba de vacunación.

La llamada provenía de un código de área de Long Beach, California. Cuando un reportero de Newsline llamó al número, no estaba operativo. La identificación que apareció en el teléfono del juez electoral objetivo era “Registrar-Recorder/County Clerk”.

El destinatario de la llamada, que trabajaba para el Partido Republicano, se comunicó con la secretaria del condado de Larimer, Angela Myers, también republicana, y dijo que recibió una llamada de la oficina de Myers informándoles que tenían que vacunarse.

“Estoy como, ‘No en mi oficina'”, dijo Myers en una entrevista. “Dije: ‘Dame el número, llamaré y lo verificaré, porque no somos nosotros’. Y llamé y lo verifiqué, y el número no era bueno”.

Diré que ya no nos tomamos nada a la ligera.

La desinformación electoral y las amenazas relacionadas han sido una de las principales preocupaciones de los funcionarios electorales, al menos desde que el expresidente Donald Trump puso en marcha la “gran mentira” de que le robaron las elecciones de 2020, una línea de desinformación que persiste entre la mayoría de los republicanos.

Pero el incidente de Larimer parecía inusual.

“Es muy extraño”, dijo Myers.

La llamada podría causar confusión y Myers quería alertar a otros posibles objetivos sobre la posibilidad de llamadas falsificadas, dijo.

“Hay caos, ya sabes, no solo sobre las elecciones, sino que la gente falsifica cosas todo el tiempo, por lo que es solo un elemento con el que todos lidiamos en nuestras vidas ahora”, dijo. Myers agregó: “Es lo primero que me sucede en mucho tiempo en el condado de Larimer. No he tenido nada como esto en ninguna elección que yo recuerde”.

Myers no estaba seguro de cuántos jueces electorales recibieron la alerta, pero podrían ser hasta 630, la cantidad de jueces que el condado espera contratar para las elecciones de noviembre. También informó al alguacil del condado de Larimer y a las autoridades estatales sobre el incidente.

Matt Crane, director ejecutivo de la Asociación de Secretarios del Condado de Colorado, dijo que el caso de Larimer parece ser aislado y que ningún otro funcionario electoral de Colorado ha informado llamadas falsas similares.

“Pero es algo que definitivamente estamos monitoreando”, dijo Crane. “Es algo de lo que ahora estamos informando a otros empleados”.

Dijo que los funcionarios electorales aprendieron de las elecciones de 2016 y 2020 sobre “la importancia de compartir información y hacer llegar las cosas a nuestros socios lo más rápido posible para que puedan ser investigadas y diseminadas a otras jurisdicciones”.

“Diré que ya no nos tomamos nada a la ligera”, agregó Crane. “Es solo una preocupación nuevamente que las personas con malas intenciones vayan a hacer cosas nefastas, por lo que estamos tratando de asegurarnos de estar preparados para eso”.