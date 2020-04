Juez federal ordena a Denver que cumpla con citaciones de ICE en cárceles de la ciudad

Juez federal dictaminó que el Departamento del Sheriff de Denver debe cumplir con las citaciones administrativas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.

En el pasado mes de febrero, ICE presentó una petición en la Corte de Distrito de los Estados Unidos pidiéndole a un juez que haga cumplir tres citaciones que solicitan información sobre inmigrantes arrestados en Denver.

El Departamento del Sheriff de Denver recibió las citaciones administrativas en enero solicitando información sobre cuatro reclusos, incluyendo dónde viven y trabajan. Cabe destacar que los cuatro hombres habían sido arrestados por cargos de homicidio vehicular, violencia doméstica y agresión sexual.

Las citaciones no fueron firmadas por un juez. Según una ordenanza de la ciudad, Denver no cumple con las citaciones a menos que estén ordenadas por el tribunal o relacionadas principalmente con una investigación criminal.

En su fallo el lunes, el juez magistrado de los Estados Unidos Michael Hegarty declaró que ICE tiene la autoridad de emitir las citaciones y el departamento del sheriff debe proporcionar la información solicitada.

“Estamos satisfechos con el resultado y esperamos que Denver proporcione la información”, dijo la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en un comunicado de prensa enviado.

La Oficina del Fiscal de la Ciudad de Denver argumentó que la solicitud de ICE era un gasto indebido de recursos de seguridad pública y carecía de buena fe.

En un correo electrónico a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Chad Sublet con la Oficina del Fiscal de Denver dijo que la información solicitada ya estaba disponible para ICE a través de bases de datos federales.

“El hecho de que ICE tenga acceso a estos datos y de hecho ya tenga los datos en sí mismos, socava cualquier afirmación de que estas citaciones se emitieron de buena fe y demuestra que la información no es relevante para ninguna investigación legítima, ya que es innecesaria y duplicada”, subcontrató dijo en el correo electrónico.

En su fallo, el juez Hegarty declaró: “En la medida en que estos argumentos planteen cuestiones políticas, están más allá del alcance constitucional de esta Corte”.

La Oficina del Fiscal de la Ciudad también argumentó que las citaciones violan la Décima Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Hegarty dictaminó que las citaciones no alcanzaron el nivel de “comandando” gobiernos estatales o locales al servicio de una agencia federal.

“Esta revisión se refiere a una solicitud discreta de información, no a una ley que imponga un programa de divulgación obligatorio y continuo en el Departamento del Sheriff cada vez que entra en contacto con una clase particular de personas”, declaró el juez Hegarty. “Si tales citaciones se convierten en una ocurrencia regular, entonces algún día un tribunal federal puede tener una decisión más difícil, pero este no es ese día. Como señala el Sheriff, este es un proceso único en la historia de ICE “.

Todavía no está claro si Denver apelará el fallo.

El portavoz del abogado de la ciudad, Ryan Luby, dijo: “Acabamos de enterarnos de la decisión el lunes. Agrego que todavía estamos evaluando los próximos pasos “.

Los funcionarios de ICE se contactaron por primera vez con el Departamento del Sheriff de Denver el año pasado para solicitar notificaciones de liberación de la cárcel para los cuatro reclusos.

Según la ley de Colorado, las cárceles no están obligadas a notificar a ICE antes de la liberación de un recluso.

El Departamento del Sheriff de Denver tiene la política de enviar una notificación por fax a ICE cuando un recluso ingresa al proceso de liberación. La política se aplica a pedido de ICE.

Los funcionarios de ICE afirman que el Departamento del Sheriff de Denver no les está dando suficiente aviso para detener a los reclusos. Los funcionarios de la cárcel no pueden facilitar la transferencia de un preso bajo custodia de ICE.

En muchos casos, los funcionarios de ICE esperarán en el lobby de la cárcel hasta que el preso sea liberado.

“En los tres reclusos liberados, ICE recibió un aviso de 48 minutos sobre el Sr. Torres-Ibarra, un aviso de una hora y 48 minutos sobre el Sr. Alvarez-Pacheco y un aviso de dos horas y dos minutos sobre el Sr. Ramires”, dijo Ryan Luby, portavoz de la Oficina del Fiscal de Denver.

En la petición presentada en el mes de febrero, ICE dijo que fueron notificados a la 1:18 p.m. ese recluso sería liberado entre la 1:20 p.m. y 3:20 p.m. ese mismo día. La agencia afirma que el personal de ICE no pudo responder de manera inmediata y segura en ese período de tiempo.

En diciembre, ICE criticó la ley de Colorado después de que un inmigrante indocumentado fuera liberado de la Cárcel del Condado de Arapahoe y luego arrestado y acusado de intento de asesinato.

La Oficina del Sheriff del Condado de Arapahoe dice que notificaron a ICE antes de que el interno fuera puesto en libertad.