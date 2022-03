Juez fijó fianza para Tina Peters y Belinda Knisley

Recientemente Tina Peters y Belinda Knisley fueron arrestadas y han sido acusadas en diferente manera cada una pero se separan después de las acusaciones.

La fianza de Peters se fijó en $25,000 en efectivo o garantía; Conjunto de Knisley en reconocimiento personal de $ 10K

Un juez del condado de Mesa fijó una fianza en efectivo o de garantía de $25,000 para Tina Peters y le ordenó que no tuviera contacto con su secretario adjunto ni con ningún otro miembro de su oficina, y que no abandonara el estado sin el permiso de la corte, luego de que un juez la acusara formalmente. Gran jurado el miércoles.

Peters, el secretario y registrador del condado de Mesa, fue acusado de tres cargos de intentar influir en un servidor público; un cargo de conspiración para cometer un intento de influir en un servidor público; suplantación de identidad criminal; conspiración para cometer suplantación de identidad criminal; el robo de identidad; mala conducta oficial de primer grado; violación del deber; y no cumplir con el secretario de estado.

Los cargos del gran jurado se relacionan con su supuesta manipulación del equipo electoral el año pasado.

Su secretaria adjunta, Belinda Knisley, también fue acusada de tres cargos de intentar influir en un servidor público; un cargo de conspiración para cometer un intento de influir en un servidor público; violación del deber; y no cumplir con el secretario de estado.

Peters apareció virtualmente en la audiencia de la cárcel del condado de Mesa. Jason Jovanovich, su abogado, le dijo al tribunal al comienzo de la audiencia que el padre de Peters había muerto durante la noche mientras Peters estaba en la cárcel.

Jovanovich argumentó que Peters debería recibir un bono de reconocimiento personal, citando la muerte de su padre, el hecho de que ella es una madre Gold Star y una funcionaria electa como algunas de las razones. Dijo que la fianza en efectivo de $500,000 emitida con su orden de arresto era “punitiva” y pidió una fianza de reconocimiento personal de $10,000.

“En el peor de los casos, se la acusa de hacer el trabajo que constitucional y legalmente se supone que debe hacer”, argumentó Jovanovich, y agregó más tarde que “se puede acusar a un sándwich de jamón”.

Pero el fiscal del distrito judicial 21, Dan Rubinstein, al argumentar por qué Peters debería recibir una fianza garantizada en lugar de una fianza de reconocimiento personal, cuestionó esa declaración, diciendo que Peters ha “continuado en espiral” y mencionó sus acciones mientras los funcionarios intentaban cumplir una orden de allanamiento para su iPad, que supuestamente usó para grabar una audiencia judicial que involucraba a Knisley.

“Realmente no estoy de acuerdo con la declaración del Sr. Jovanovich: ‘En el peor de los casos, se la acusa de hacer su trabajo’. No, esa no es la situación en absoluto. Un gran jurado ha emitido acusaciones de siete delitos graves y tres delitos menores esencialmente diciendo que ella no estaba haciendo su trabajo, estaba actuando mucho más allá”, dijo Rubinstein.

Le dijo al juez Matthew Barrett que los otros casos penales de Peters, las acusaciones de que ha conspirado con Knisley y otros, y su historial de dejar el estado y trabajar con Mike Lindell deberían significar que recibe una fianza garantizada.

Barrett había emitido a Knisley una fianza de reconocimiento personal de $10,000 antes de la audiencia de Peters, con la condición de que no se pusiera en contacto con Peters, los empleados de la oficina del secretario y registrador, o las víctimas en el caso, ni visitara las dos oficinas del secretario y registrador en Clifton y Grand Junction. Ella salió el jueves.

El juez Barrett, al considerar la fianza para Peters, calificó las acusaciones contra Peters como “muy serias” y dijo que van al corazón de su empleo, acciones que supuestamente “socavaron el proceso democrático”, dijo.

Barrett dijo que las acciones pasadas de Peters “sugieren que alguien no puede y no cumplirá con las condiciones de la fianza” si no se estableció una fianza garantizada.

Barrett fijó la fianza de Peters en $ 25,000 en efectivo o garantía, con la condición de que si ella paga la fianza en efectivo, solo puede hacerlo a su nombre, no a nadie más. Salió el jueves por la noche.

Tampoco podrá comunicarse con Knisley, empleados de la oficina del secretario y registrador, estar presente en la oficina del secretario y registrador. Y tendrá que entregar su pasaporte dentro de las 48 horas de haber sido liberada de la cárcel, y tendrá que obtener permiso de la corte para poder salir del estado.

Peters tendrá que pedirle a la corte que abandone el estado para visitar Carolina del Norte para el funeral de su padre una vez que se fije la fecha, según las condiciones de su vínculo.

La próxima cita en la corte para Peters y Knisley se fijó para la mañana del 24 de mayo. Knisley tendrá una lectura de cargos en el último caso de acusación y una conferencia previa al juicio por su caso que involucra cargos de robo y delito cibernético impuestos el año pasado.

Aquí está la declaración de Peter publicada por el Denver Gazette:

En una declaración emitida por su campaña el miércoles por la noche, Peters criticó a la secretaria de Estado Jena Griswold, la demócrata a la que espera derrocar en el otoño, y (el fiscal de distrito del condado de Mesa, Daniel) Rubinstein, un republicano al que se burló como un “autodescrito que nunca ha pasado por alto”. Trumper”, diciendo que los dos “han estado unidos en su oposición a los activistas conservadores dentro del Partido Republicano que continúan exigiendo más transparencia en el proceso electoral de Colorado”.

Peters dijo: “Usar la fuerza legal para acusar a los oponentes políticos durante una elección no es una estrategia nueva, pero es más fácil de ejecutar cuando tienes un fiscal de distrito que desprecia al presidente Trump y cualquier conservador constitucional como yo que continúa exigiendo que se presenten todas las pruebas electorales. a disposición del público.”

Peters continuó sugiriendo que las acusaciones eran parte de un plan de los demócratas y los republicanos establecidos para impulsar a un candidato republicano menos formidable para competir contra Griswold en el otoño.

“Pero un gran jurado es una de las últimas cartas que los demócratas tienen que jugar aquí”, dijo. “Esperan influir lo suficiente en los votantes con acusaciones y arrestos y drama mediático durante las primarias, para elegir a un oponente más débil en las elecciones generales para la secretaria de Estado, Jena Griswold”.

Agregó que, “los votantes republicanos informados en las primarias de junio se quedarán boquiabiertos ante estos cargos falsos.

Son poco más que teatro político diseñado para elegir al ganador de las primarias”.