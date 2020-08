Kamala Harris para Vicepresidenta

El exvicepresidente Joe Biden nombró a la senadora Kamala Harris de California como su socia en la candidatura presidencial demócrata, duplicando su lealtad a los elementos más vehementemente pro-aborto de su partido.

Biden hizo el anuncio el martes por la tarde, llamando a Harris un “luchador intrépido por el pequeño y uno de los mejores servidores públicos del país”: La nueva elección vicepresidencial de Joe Biden, la senadora de California Kamala Harris.

Bueno dejeme decirle quien es en realidad la senadora Kamala Harris y que es lo que Ella apoya:

Bueno, durante su tiempo como Fiscal General de California, Harris jugó un papel clave en la defensa de Planned Parenthood sobre la venta de partes de bebés abortados (que violaba múltiples leyes federales, según un video encubierto del personal de la industria del aborto). La mayor parte de las imágenes se tomaron en California, pero Harris anunció que investigaría a los periodistas del Center for Medical Progress (CMP) en lugar de Planned Parenthood, y pasó a allanar la casa del director de CMP, David Daleiden, mientras aceptaba las donaciones del gigante del aborto para su Senado.

Numerosas organizaciones provida pidieron a Harris que renunciara por el aparente conflicto de intereses, y los abogados de Daleiden citaron correos electrónicos filtrados que mostraban a la oficina de Harris coordinando con Planned Parenthood los borradores de legislación que criminalizarían las investigaciones encubiertas como la de CMP.

Además como candidata al Senado, se jactaba de obligar a las empresas de propiedad religiosa y a los centros de embarazo pro-vida a violar sus conciencias. Durante las audiencias de confirmación del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, Harris trató de que llamara al fallo Obergefell que obligaba a los estados a reconocer el “matrimonio” entre personas del mismo sexo como uno de los “grandes momentos en la historia de la Corte Suprema”.

También en diciembre de 2018, sugirió que la membresía del candidato judicial de Trump, Brian Buescher, en la organización fraternal católica Caballeros de Colón era problemática debido a sus posturas pro vida y pro matrimonio.

Recordemos que durante su propia carrera presidencial, Harris propuso un plan según el cual los estados con un “patrón de violación de Roe v. Wade” no podrían hacer cumplir ninguna nueva medida pro-vida debidamente promulgada “hasta que [el Departamento de Justicia] determine que cumple con la estándares establecidos por la Corte Suprema en Roe v. Wade, tal como se aplica en Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, y la Ley de Protección de la Salud de la Mujer “.

Dejeme decirle que esas condiciones destruirían la capacidad de los estados para promulgar incluso las restricciones más leves al aborto.

Usted como ciudadano y votante, debe saber que la postura de Harris se alinea perfectamente con la de Biden, quien apoya la “codificación” de Roe en la ley federal; derogar la Enmienda Hyde (que prohíbe la financiación pública directa de la mayoría de los abortos); obligar a los estados a aceptar fondos de Medicare para Planned Parenthood; revertir la Política de la Ciudad de México (que prohíbe que los fondos federales apoyen el aborto en el extranjero); y ordenar al Departamento de Justicia que “haga todo lo que esté a su alcance” para bloquear prácticamente todas las leyes estatales pro-vida, incluidos los requisitos de notificación a los padres, las leyes de ultrasonido y los períodos de espera.

Laurie Rubiner, ex vicepresidenta de políticas públicas de Planned Parenthood, dijo a Vox sobre los planes de aborto de Harris en 2019: “Lo que es diferente en esto es que ella realmente va a la ofensiva”.

“Eso es lo que tememos y a lo que todo estadounidense debería resistirse”, dijo Hawkins. “Sen. Kamala Harris ya ha demostrado que utilizará cualquier autoridad legal disponible para atacar a los estadounidenses pro-vida y, en los planes anunciados durante su carrera presidencial, fue muy directa al decir que quería más poder.

El aborto siempre iba a ser un problema en estas elecciones, pero lo que está en juego es cada vez mayor. La elección para cualquiera que … rechace el aborto en cualquier momento del embarazo y con fondos de los contribuyentes es muy clara “.

La senadora Kamala Harris es una extremista que apoya el aborto a pedido desde el nacimiento, pagado por los contribuyentes, e incluso el infanticidio, una agenda rechazada por la abrumadora mayoría de estadounidenses, incluidos millones de independientes y demócratas.

También Harris conspiró con la industria del aborto para lanzar una redada de valientes periodistas ciudadanos con motivaciones políticas que expusieron el papel de Planned Parenthood en la cosecha y venta de partes de bebés abortados con fines de lucro”.

Entonces, dejeme decirle que usted como votante tiene el poder de no permitir que este tipo de personas puedan gobernar este país, y debe salir a votar este 3 de Noviembre.

No dejar pasar por alto estos puntos que describen a la senadora Harris porque tanto sus valores como los de su familia y sus generaciones estan en peligro, después no diga que no sabía sobre la postura y lo que esta senadora apoya.

Ella no esta en favor de los valores de la familia, ella no esta a favor de la fe.

“Lo que está en juego es la vida o la muerte y la elección es clara. Los estadounidenses pro-vida deben unirse para derrotar a Biden-Harris “.

Después del anuncio de Biden, las reacciones en contra del anuncio de Biden no se hicieron esperar.

El presidente Trump califica la elección de Biden “Harris” como la ‘más liberal’ y la ‘peligrosa elección’ de Biden: ‘No estoy seguro de que eso sea lo que el país quiere’

‘No tengo la opción, pero la tendremos’, le dice Trump a Sean Hannity.

El presidente Trump le dijo a Sean Hannity de Fox News en una entrevista exclusiva el martes que la presunta candidata a vicepresidente Kamala Harris es “la persona más liberal, supuestamente, en el Senado”, y agregó “No estoy seguro de que eso sea lo que el país quiere, y si es, tenemos problemas “.

“[Mucha] gente piensa que es una elección peligrosa”, dijo Trump, quien afirmó que Harris “quiere aumentar los impuestos. Quiere deshacerse de su Segunda Enmienda. Sin armas para protegerse, sin nada …”

Harris se ha referido anteriormente a los populares rifles semiautomáticos que a menudo se denominan “armas de asalto” como “armas de guerra”.

“Es muy mala con los militares”, continuó el presidente. “Ella quiere recortar los gastos para los militares y los veterinarios. No tengo la opción del todo, pero lo haremos. Tenemos un gran vicepresidente llamado Mike Pence y él se encargará de los negocios, al igual que él. la última vez contra un candidato diferente “.

Más adelante en la entrevista, Trump advirtió que la adopción de Harris de los principios descritos en el Green New Deal podría costarle el apoyo a Biden en estados clave este otoño.

“Ella está en contra del petróleo. Ella está en contra del fracking. También lo está Biden, y eso significa que no puedes ganar en Texas. No puedes ganar en Pennsylvania, no puedes ganar en Oklahoma y Dakota del Norte, en muchos estados. Y también significa que tus facturas de electricidad aumenta literalmente 10 veces. No sería sostenible “.

Por otro lado, la presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC), Ronna McDaniel, emitió la siguiente declaración sobre la elección radical de vicepresidente de Joe Biden:

“Un Joe Biden oculto, disminuido e incoherente no solo seleccionó a una candidata a la vicepresidencia, sino que eligió a la persona que realmente estaría a cargo los próximos cuatro años si de alguna manera pudiera ganar.

Las posiciones extremas de Kamala Harris, de aumentar los impuestos para abolir el seguro médico privado y comparar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con el KKK, muestran que la mafia de izquierda está controlando la candidatura de Biden, al igual que lo controlarían a Él como presidente.

Estas políticas radicales pueden ser populares entre los liberales, pero están bien fuera de la corriente principal para la mayoría de los estadounidenses “, dijo Ronna McDaniel, presidenta de RNC.

Christiana Purves, Subdirector de Comunicaciones Regionalesdel Comité Nacional Republicano dijo:

Es oficial. La radical de extrema izquierda Kamala Harris ha sido nombrada compañera de fórmula de Joe Biden, dando a los demócratas el boleto más extremo de la historia.

Biden es un recipiente vacío, que solo sirve para llevar la agenda radical de la extrema izquierda escrita por Bernie Sanders y AOC. Biden ha dicho él mismo que es un candidato de “transición” que ni siquiera ha dicho que buscaría un segundo mandato si fuera elegido para el primer termino.

Increíblemente, el historial de Kamala Harris es casi tan perturbador como el de Joe Biden. Como un fiscal débil que estaba más preocupado por hacer política que por proteger al pueblo estadounidense, Harris permitió la liberación de innumerables delincuentes graves como DeVaughndre Broussard, quien luego asesinó al periodista de San Francisco Chauncey Bailey y a Odell Roberson Jr.

Harris sobre la agenda LGBT: Defensora entusiasta del manual completo

Harris ganó notoriedad por primera vez en temas LGBT cuando, como Fiscal General de California, se negó a defender la Proposición 8, la enmienda constitucional que protege el matrimonio aprobada por los votantes de California. Más tarde, como AG, realizó personalmente bodas entre personas del mismo sexo.

Como candidata presidencial, abogó celosamente por todo el libro de jugadas LGBT, además de algunas de sus propias adiciones. Estos incluyeron:

Obligar a los estudiantes de la escuela a compartir baños y vestuarios con el sexo opuesto.

Anulando la prohibición del presidente Trump sobre las personas transgénero en el ejército, priorizando así la ingeniería social sobre la preparación militar.

Establecer un zar LGBT en la Casa Blanca, el “Defensor principal de los asuntos LGBTQ +”, que trabajaría con agencias de todo el gobierno federal para promover la agenda LGBT.

Obligar a los contribuyentes a subsidiar las cirugías de “cambio de sexo” a través de una cobertura garantizada en su plan Medicare para todos.

Harris también tendrá que explicarse por qué cambió su posición sobre el historial racista de Joe Biden y perdona su historia reciente de comentarios racialmente insensibles.

El presidente Trump necesita actuar para ser reelegido; ¡No tome a Kamala Harris por desapercibido!

La senadora Kamala Harris, a quien Biden eligió como su compañera de fórmula, ocupa posiciones que se encuentran entre las más radicales en el Senado de los Estados Unidos, especialmente en cuestiones sociales.

Harris Patrocinadora de la infame “Ley de protección de la salud de la mujer” que habría invalidado casi todas las restricciones federales o estatales sobre el aborto.

Pero Harris va aún más lejos. Ella tiene un plan para evitar preventivamente que los estados aprueben una nueva legislación pro-vida. Según su plan, los estados y localidades que “tienen un patrón de violar Roe v. Wade” tendrían que solicitar la autorización previa del Departamento de Justicia antes de que entre en vigencia una ley sobre el aborto. Específicamente, el Departamento de Justicia tendría que certificar que “está de acuerdo con Roe v. Wade”.

Harris sobre la libertad religiosa: limitarla!

La senadora Harris parece tener solo un enfoque con respecto a la libertad religiosa: limitarla.

De hecho, presentó un proyecto de ley para hacer exactamente eso. Su llamada “Ley de No Hacer Daño” prohibiría las protecciones de la libertad religiosa de la Primera Enmienda si se considerara que las opiniones religiosas son discriminatorias contra las personas que se identifican como LGBT.

En otras palabras, en el mundo de Kamala Harris, la cosmovisión LGBT siempre triunfa sobre la libertad religiosa.

Como senadora, Harris también generó controversia cuando atacó a un católico a quien el presidente Trump había nominado para un cargo de juez federal. Ella lo llamó “extremista” simplemente porque es miembro de Caballeros de Colón, una organización fraternal católica.

Lo que es más importante, la selección de Kamala Harris dice mucho sobre Joe Biden: lo que representa y el tipo de personas que nombraría para ocupar miles de puestos de liderazgo federal. Su elección subraya lo monumental que está en juego en esta elección.

En pocas palabras: Kamala Harris ha solidificado la campaña de Joe Biden como el boleto más radical de la historia. La única forma de detener su peligrosa agenda es reelegir al presidente Trump en Noviembre.