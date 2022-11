Kirkmeyer tiene razón, el voto de Caraveo despenalizó el fentanilo

Barb Kirkmeyer tiene razón, el voto de Yadira Caraveo despenalizó el fentanilo en pequeñas cantidades y ha causado cientos de muertes.

La candidata republicana al Congreso en el Distrito 8, Barb Kirkmeyer, ha sido calificada de mentirosa por el presentador de noticias favorito de Colorado, quien afirma que está engañando intencionalmente a los votantes sobre la postura de su oponente sobre el fentanilo.

Kyle Clark de 9News se puso un poco rabioso en su última “verificación de hechos” al afirmar que la senadora estatal Barbara Kirkmeyer mintió intencionalmente con los pantalones en llamas y una nariz de Pinocho del largo de un AR15.

El diablo, como siempre, está en los detalles de la afirmación de Kyle.

Yadira Caraveo, de hecho, votó a favor de despenalizar la posesión de fentanilo en la cantidad a la que se refiere Kirkmeyer en su anuncio.

Si la posesión de fentanilo en pequeñas cantidades que son suficientes para matar es un delito menor que les da a los infractores un tirón de orejas y una multa sin tiempo de cárcel ni castigo, ¿no se ha legalizado en efecto?

No es más serio que cruzar la calle imprudentemente en este momento.

Kirkmeyer no dijo una mentira rotunda. Sabemos lo que quiere decir: cuando la policía atrapa a alguien con pequeñas cantidades de fentanilo, no pasa nada.

Él se anda con rodeos y alega una intención maliciosa de su parte, cuando ella tiene razón, pero podría haber elegido una palabra más exacta como “despenalizado” en su anuncio.

Mientras tanto, Kyle amenaza con abandonar Twitter a raíz de la liberación del ave por parte de Elon Musk y permitir que la libertad de expresión regrese a la plataforma. Pero los jefes de noticias parlantes de la televisión como él solo apoyan esa libertad de expresión tal como se aplica a la prensa, y solo entonces cuando todos pueden estar de acuerdo en que todos los que votan por los republicanos son estúpidos.

No podemos pretender que no extrañaremos burlarnos de él, pero estaríamos mintiendo si no admitiéramos que estamos listos para cerrarle la puerta a ese trasero cuando salga.