La hermana Deirdre Byrne: La batalla por la vida se libra mejor en estado de gracia para “ver más fácilmente la voluntad de Dios” “Al estar en estado de gracia, podemos ver más fácilmente la voluntad de Dios para nosotros como guerreros pro-vida, para la salvación de todas las almas. Si no estamos en estado de gracia, es como si nuestras lentes estuvieran sucias”.

Una hermana religiosa y ex coronel del ejército de los EE. UU. conocida por su valiente testimonio pro-vida está llamando a los cristianos a discernir mejor y luchar la batalla por la vida permaneciendo en estado de gracia.

La hermana Deirdre Byrne, POSC, exhortó a los oyentes en la Oficina de TFP en Washington el sábado a seguir el ejemplo de Santa Juana de Arco, quien dio alta prioridad a asegurarse de que sus soldados “mantuvieran la pureza, lo que significa estar en estado de gracia”, dijo.

Contó que Santa Juana buscaba “la confesión y la Sagrada Comunión” para sus soldados y que no quería “novias” para ellos “en caso de que murieran en batalla y esa espada se les clavara en el pecho… Juana se sentiría como si sus soldados hubieran ido a nuestro Señor”.

Cuando un abogado canónico británico le preguntó si estaba en estado de gracia en un intento de encontrarle defectos, Juana respondió: “Señor, si estoy en estado de gracia, por favor mantenme allí. Y Señor, si no estoy en estado de gracia, por favor ponme allí”, dijo la hermana Deirdre.

La hermana Deirdre subrayó la importancia de aspirar a esta pureza de alma “antes de ayudar a los demás”, comparando las razones para esto con las que usan las aerolíneas para aconsejar a las personas que se pongan primero su propia máscara de oxígeno.

Ella compartió cómo cuando escuchó este consejo por primera vez de una azafata pensó que era “un poco egoísta”, pero luego se dio cuenta de que es “lo más importante que puedes hacer”, ya que “entonces puedes ayudar a todos los demás porque puedes respirar”.

“Eso es similar a nuestra vida espiritual. Además, tenemos que buscar la santidad con humildad”, continuó.

“Al estar en estado de gracia, podemos ver más fácilmente la voluntad de Dios para nosotros como guerreros pro-vida, para la salvación de todas las almas. Si no estamos en estado de gracia, es como si nuestras lentes estuvieran manchadas, sucias.

Y ahí es donde hacemos una carrera loca a la confesión y pedimos la absolución de nuestro Señor a través de la persona Christi”, dijo la hermana Deirdre, refiriéndose al sacerdote que actúa en la Persona de Cristo.

La hermana Deirdre, quien es mejor conocida por su discurso pro-vida que dejó boquiabierto a todos en la Convención Nacional Republicana de 2020, describió el tema del aborto como “zona cero”, de donde fluyen otros males modernos.

“La destrucción de la vida humana en el vientre de la madre es el campo de batalla de Satanás, es la zona cero de Satanás… que abre la puerta… a otros males, como el efecto ondulante de una piedra en un lago muy quieto”

“¿Qué es entonces esa onda expansiva? La ideología transgénero, la anticoncepción, la destrucción de familias, familias sin padre, la eutanasia, la producción de las llamadas vacunas utilizadas por niños inocentes que fueron abortados”, dijo.

Señaló anteriormente en su charla que Roe v. Wade ha “arrancado las vidas” no sólo de las “más de 50 millones de almas” asesinadas a través del aborto, sino de “100 millones de otras almas”: las madres y los padres de los bebés, “que tomaron decisiones mortales, literalmente mortales”.

A pesar de la revocación de Roe v. Wade, “la lucha para salvar todas las vidas no ha terminado”, dijo la hermana Deirdre, “sino que tenemos un nuevo capítulo. Es a nivel estatal. Todavía es una batalla para cambiar los corazones de a una alma a la vez”.

Por ejemplo, en su área de D.C., siguen existiendo abortistas en el tercer trimestre que “traen a la gente en avión” y “realmente organizan recaudaciones de fondos” para permitir que las personas se realicen abortos en el tercer trimestre.

“Tenemos mucho trabajo por hacer para defender la vida porque actualmente tenemos al presidente más proaborto de nuestra historia”, continuó.

La hermana Deirdre citó al padre Ed Meeks, quien “lo expresó tan hermosamente el pasado octubre”:

“Ellos y su partido han declarado la guerra a los no nacidos. Y para aquellos que hablan o defienden la vida de los no nacidos y sus madres, ellos, la izquierda, están trabajando sin descanso para hacer que el aborto sea accesible hasta el final del tercer trimestre. ¿Cuál es su motivación?”, dijo Meeks.

Continuó: “Es una obsesión inspirada por demonios que ve el aborto no solo como un mal necesario, sino realmente algo deseable, casi [un] sacramento demoníaco de la izquierda, que, después de terminar con Roe v. Wade, ha llevado al vandalismo de los centros de embarazo en todo Estados Unidos, incluso atacando a los pro-vida con redadas a primera hora de la mañana en sus casas por parte de los agentes del FBI”.

La hermana Deirdre también señaló que los pro-vida aún necesitan luchar contra las recetas de píldoras abortivas, que ahora se están dando a través de la telemedicina.

“Esta píldora solo se puede administrar en el primer trimestre. No sé cómo se puede saber eso a través de la telemedicina. Esto no solo es peligroso. Es una mala praxis”, dijo.

“Esta batalla que enfrentamos ahora no es entre republicanos, demócratas, conservadores o liberales, de derecha o de izquierda. No.

Esta batalla es [entre] nuestro querido Señor y el maligno, el diablo”, continuó.

Ella aconsejó a sus oyentes: “Hagan de su vida diaria una misión para estar en estado de gracia, de modo que puedan escuchar a Cristo con más claridad y prepararse a sí mismos y a quienes están cerca de ustedes para nuestro objetivo final, que es la eternidad en el Cielo”.

“Como siempre digo, no solo estoy a favor de la vida, estoy a favor de la vida eterna. Quiero que todos estén con nosotros, pero no todos van a ir. Hay un infierno. Es real. No lo queremos. Queremos enseñar la fe y acercar a la gente a Cristo”.