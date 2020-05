La boca es para hablar

Por Pastor Pedro H Gonzalez

Hola a todos. Llegamos al mes de mayo, estamos casi arribando a la mitad del año 2020 uno que será registrado en los anales de la historia de una manera remarcable.

Este es el año que nos hará recordar que somos frágiles y también por lo que estoy seguro que será expuesto, que realmente tenemos mucha fe para creer mentiras y muy poca para aceptar la verdad poderosa que es en Cristo Jesús.

La sociedad actual esta siendo manipulada y de qué manera, eso también se dirá.

Los medios de comunicación se han puesto al servicio del miedo, le son instrumento útil, caja de resonancia.

Los grandes emporios económicos son a la vez poseedores de los grandes medios de comunicación, también se han ido adueñando de las mas prestigiosas universidades y de los medios de producción que a gran escala mueven los hábitos de consumo de la sociedad. Nos dijeron que había que comprar papel higiénico en forma exagerada, lo creímos y compramos hasta agotar existencias.

El miedo se apodero de la mente colectiva de la sociedad y nos pusieron a comprar lo que les vino en gana. Ahora están provocando una compra igualmente exagerada de carne, y volveremos como oveja que va al matadero a agotar las existencias de carne, luego será otra cosa pero lo cierto es que todo responde a lo que podríamos llamar experimentos de respuesta social ante los estímulos mediáticos.

Nunca fallan, la sociedad entra en modo pánico y responde al estimulo de manera programada. No parece haber quien entienda ni discierna el juego siniestro de los medios, no hay una voz que se levante a poner cordura y sobriedad en una sociedad cuyo principal talón de Aquiles es el miedo.

Las ventas de armas se han duplicado, del jabón desinfectante, del alcohol al 95% las mascarillas se han vuelto canasta básica y su precio está por las nubes. Ahora lo último son las avispas asesinas que van a acabar las abejas y se convertirán en una amenaza para la humanidad, no seria raro que se difunda un producto con el que podría controlar los ataques de las avispas asesinas y adivine que…se agotara también.

Pero quiero hablar de las mascarillas; esas que por orden de los gobiernos del mundo es obligatorio usar de ahora en adelante. Veo con preocupación que se esta produciendo un efecto raro con este producto. Esas que estaban diseñadas para protegernos podrían terminar afectando la sociedad de una manera mas perjudicial, me refiero a que noto, que mas que mascarillas para prevenir el contagio se han convertido en un bozal que nos impide hablar, levantar la voz, pronunciarnos.

Cientos de pequeños negocios están siendo arrastrados a la quiebra económica, la sociedad ha visto sus derechos de movilización, de reunión, de expresión cercenados en gran manera y no decimos nada porque lo que realmente nos importa es sobrevivir. Si hay que empezar de cero volvemos a empezar, lo importante es seguir vivos se oye decir. Pero alguien dijo que si un pueblo restringe sus libertades con tal de mantener su seguridad habrá perdido ambas.

Como hombre de fe veo con tremenda preocupación y algo de enfado que la Iglesia, eso que llamamos el cuerpo de Cristo parece que no tiene boca y si la tiene se ha puesto no una mascarilla sino un tapabocas y guarda silencio, no propone, no habla, aguanta, resiste, se comporta estoica pero sufriente y pasiva. Ya es tiempo de hablar no?

Cuanto vamos a aguantar sin proponer? Sin ser una voz que marque la senda, una antorcha encendida que alumbre el camino? Hasta cuando la iglesia, la asamblea de Dios se quedará callada y cuando empezará a liderar el proceso de transformación; tarea a la que no solo esta llamada sino comisionada para hacer?

No nos hemos enterado que de todo daremos cuenta? Los muchos versículos bíblicos nos han adormecido y la llamada fe ha servido para encerrarnos a orar sin actuar?

Hoy cada quien esta tratando de cuidar su rebano propio y la sociedad esta al garete, a la deriva oyendo voces que no debería oir y menos seguir pero cuando falta un líder hasta el ciego guía.

Mi pueblo perece porque le falto conocimiento.

La biblia prevé estos tiempos y le habla a los pastores en Ezequiel 34. Lo invito a leer ese capitulo y que haga sus propias conclusiones.

