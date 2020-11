La fe ciega te ciega

Por Pastor Pedro H Gonzalez

He escuchado muchas veces, muchas más de las que quisiera, la frase: Creo ciegamente. Debo reconocer con vergüenza que alguna vez llegue incluso a repetirla, y digo que con vergüenza porque esa frase no produce nada bueno, de hecho es nociva para la fuerza más poderosa que pueda existir, me refiero a la fe.

La fe es una fuerza, es un misterio, es un poder, es una herramienta pero queda reducida a nada cuando la entendemos como un concepto religioso y por ese error nos negamos a nosotros mismos el mayor resultado de la fe que es la visión.

Decir que creo ciegamente es un contrasentido ya que si algo produce la fe es visión. Alguien dijo y el resto le creyó; que si lo puedes ver lo puedes creer y desde ese momento hasta ahora se repite esto tantas veces como se dice aquello de que: creo ciegamente. Juntas cosas son un error.

La verdad del asunto es que si lo puedes creer lo puedes ver. Al que cree todo le es posible. La fe alcanza victoria según está escrito en Hebreos 11:1 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.

Ahora, quiero que entienda algo, esto es una fórmula, es la fórmula del éxito mediante la fe, la fórmula de la prosperidad mediante la fe, la fórmula de la victoria mediante la fe. La certeza de lo que se cree, quiere decir la seguridad sin duda alguna de que lo creó vendrá.

La convicción de lo que no se ve me habla de lo que no veo con los ojos físicos pero sí veo con los ojos del espíritu, con los ojos de la fe, es que la fe tiene ojos y ve antes de que los ojos físicos puedan ver pero una vez que tengo la certeza de algo los ojos de mi fe han sido abiertos y ese algo está en camino de ser manifestado.

Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos (la fe entiende) haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si lo puede notar la fe llama a vida lo que no se ve en lo físico pero que estaba constituido antes de ser fisicamente en el ambito espiritual para ser manifestado mediante la fe en el mundo físico.

Decir que creo ciegamente hace nulo el objeto de mi fe y por eso hay personas que aunque creen nunca alcanzan porque creen ciegamente, espero que usted no sea una de ellas. La fe ve y alcanza, la fe empodera la visión, le da al que cree, el poder de ver mucho más allá de lo que podría creer un SIMPLE mortal. La fe abre puertas, las puertas de la imaginación, y logra expresar vida donde todo parecía seco.

La fe profetiza, la fe trae vida y llama las cosas que no son como si fueran, la fe permite concebir lo inconcebible, la fe es tan dinámica como un reactor nuclear y tan poderosa como la explosion de ese reactor.

Por la fe Sara pudo concebir siendo esteril, la fe te saca de lugares estériles y te lleva a lugares de bonanza y abundancia. La fe que que alcanza victoria está lejos, muy lejos de ser una fe ciega, porque la fe que es ciega, te ciega y el ciego no va a donde quiere sino a donde lo llevan, , pero tu no eres ciego y nunca lo serás si tienes fe como un grano de mostaza,

La tienes?

