La importancia de reportar los delitos de internet

S e habla mucho del crime a través del internet pero en realidad cual es la cantidad de crimenes y cual es el estado con más actividad criminal por internet.

Bueno, el FBI recientemente publicó el informe de delitos de Internet de 2019.

Los datos reflejan una amenaza en evolución y la importancia de los informes.

Los crímenes y las estafas con acceso a Internet no muestran signos de ceder, según los datos publicados por el Centro de Quejas sobre Delitos en Internet (IC3) del FBI en su Informe sobre delitos en Internet de 2019. El último año del calendario fue testigo tanto del mayor número de quejas como de las mayores pérdidas de dólares informadas desde que se estableció el centro en mayo de 2000.

IC3 recibió 467,361 quejas en 2019, un promedio de casi 1,300 por día, y registró más de $ 3.5 mil millones en pérdidas para víctimas individuales y comerciales. Las quejas más frecuentemente reportadas fueron phishing y tácticas similares, estafas de no pago, no entrega y extorsión. Las quejas más costosas desde el punto de vista financiero involucraron compromiso de correo electrónico comercial, fraude de romance o confianza, y suplantación de identidad, o imitar la cuenta de una persona o proveedor conocido por la víctima para recopilar información personal o financiera.

Donna Gregory, la jefa de IC3, dijo que en 2019 el centro no vio un aumento en los nuevos tipos de fraude, sino que vio a los delincuentes desplegando nuevas tácticas y técnicas para llevar a cabo estafas existentes.

“Los delincuentes se están volviendo tan sofisticados”, dijo Gregory. “Cada vez es más difícil para las víctimas detectar las banderas rojas y distinguir lo real de lo falso”.

Si bien el correo electrónico sigue siendo un punto de entrada común, los fraudes también están comenzando en los mensajes de texto, un delito llamado smishing, o incluso sitios web falsos, una táctica llamada pharming.

“Puede recibir un mensaje de texto que parece ser su banco pidiéndole que verifique la información de su cuenta”, dijo Gregory. “O incluso puede buscar un servicio en línea y, sin darse cuenta, terminar en un sitio fraudulento que reúne la información de su banco o tarjeta de crédito”.

Las personas deben ser extremadamente escépticas y verificar dos veces todo, enfatizó Gregory. “De la misma manera, sus cuentas bancarias y en línea han comenzado a requerir autenticación de dos factores: aplíquelo a su vida”, dijo. “Verifique las solicitudes en persona o por teléfono, verifique dos veces las direcciones web y de correo electrónico, y no siga los enlaces provistos en ningún mensaje”.

Cambios en el compromiso del correo electrónico comercial

El compromiso de correo electrónico comercial (BEC), o el compromiso de la cuenta de correo electrónico, ha sido una preocupación importante durante años. En 2019, IC3 registró 23,775 quejas sobre BEC, lo que resultó en más de $1.7 mil millones en pérdidas.

Estas estafas generalmente implican una suplantación de identidad o imitación de una dirección de correo electrónico legítima. Por ejemplo, un individuo recibirá un mensaje que parece ser de un ejecutivo dentro de su compañía o negocio con el cual un individuo tiene una relación. El correo electrónico solicitará un pago, transferencia bancaria o compra de tarjeta de regalo que parezca legítimo pero que de hecho canalice dinero directamente a un criminal.

En el último año, IC3 informó haber visto un aumento en el número de quejas de BEC relacionadas con el desvío de fondos de nómina. “En este tipo de esquema, el departamento de recursos humanos o nómina de una empresa recibe un correo electrónico que parece ser de un empleado que solicita actualizar su información de depósito directo para el período de pago actual”, dice el informe. En cambio, el cambio dirige el cheque de pago de un empleado a un criminal.

La importancia de los informes

“La información reportada al IC3 juega un papel vital en la capacidad del FBI para comprender a nuestros ciber adversarios y sus motivos, lo que, a su vez, nos ayuda a imponer riesgos y consecuencias a quienes violan nuestras leyes y amenazan nuestra seguridad nacional”, dijo Matt Gorham, subdirector de la División Cibernética del FBI. “Es a través de estos esfuerzos que esperamos construir un paisaje cibernético más seguro y más seguro”. Gorham alienta a todos a usar IC3 y comunicarse con su oficina local para reportar actividades maliciosas.

Los informes rápidos pueden ayudar a la policía a detener las transacciones fraudulentas antes de que una víctima pierda el dinero para siempre. El Equipo de Recuperación de Activos del FBI fue creado para agilizar la comunicación con las instituciones financieras y las oficinas de campo del FBI y continúa construyendo sobre su éxito. El equipo recuperó con éxito más de $300 millones para víctimas en 2019.

Además de enfatizar la vigilancia por parte de todos los ciudadanos conectados, Donna Gregory de IC3 también enfatizó la importancia de que las víctimas brinden tanta información como sea posible cuando vengan a IC3. Las víctimas deben incluir toda la información que tienen: cualquier dirección de correo electrónico, información de la cuenta que recibieron, números de teléfono a los que llamaron los estafadores y otros detalles. Cuanta más información pueda reunir IC3, más ayuda a combatir a los delincuentes.

En 2019, el Equipo de Recuperación de Activos fue emparejado con el Equipo de Money Mule bajo el Equipo de Recuperación e Investigación de Desarrollo de IC3.

Este esfuerzo reúne a las instituciones policiales y financieras para utilizar los datos proporcionados en las quejas de IC3 para obtener una mejor visión de las redes y los métodos de los estafadores cibernéticos e identificar a los responsables.

