Como la presión para tener éxito les está costando a los niños su infancia

Las expectativas han cambiado a lo largo de las generaciones.

A medida que avanzamos en la década de 2020, la presión para que los jóvenes tengan éxito está comenzando a afectar a los niños desde el preescolar y podría robarles su infancia a medida que las demandas sociales crean más presión y ansiedad que nunca.

Durante los últimos 100 años, ha aumentado la presión para tener éxito en Estados Unidos.

Ya sea que se trate de la necesidad de vivir el cliché del Sueño Americano o de los requisitos establecidos por los padres para que los niños tengan éxito y sigan el camino trazado para ellos, a los niños se les enseña desde el principio que no solo deben obtener un diploma de escuela secundaria, sino también ser felices y exitosos, también deben ir a la universidad.

Un cómic, creado por la caricaturista Hilary Price, muestra a una mamá acostada en una mesa mirando la ecografía de su bebé. A medida que el médico revisa las cosas, comienzan a discutir el hecho de que nunca es demasiado pronto para comenzar a inscribirlos en deportes y actividades.

Los psicólogos infantiles están de acuerdo en que, en algún momento de las últimas décadas, los padres comenzaron a querer que sus hijos tuvieran tanto éxito que se convirtió en una mentalidad de “mantenerse al día con los Joneses”. La necesidad de hacer las actividades, tener un hijo floreciente en lo académico y atlético y mantenerlo ocupado es una obsesión.

Lo que se pierde en esta presión que se ejerce hoy sobre los niños es la infancia.

Como dijo el Dr. Ron-Li Liaw, Jefe de Salud Mental de Children’s Hospital Colorado, “La infancia es un regalo y la estamos mimando con expectativas”.

Liaw, cuya propia familia emigró a los EE. UU. y ejerció presiones similares, y ella y su hermano, dijo que los niños de todas las edades y los adultos jóvenes que ingresan a la universidad hoy están bajo más presión que nunca para tener éxito.

Desafortunadamente, dijo Liaw, esto resulta en una mayor ansiedad, estrés, miedo al fracaso y mala salud mental.

Cambios por generación

Durante la Generación Silenciosa, que incluye a los nacidos entre 1925 y 1945, los estudiantes apenas fueron presionados para obtener diplomas de escuela secundaria. Conseguir un trabajo después de la escuela secundaria no requería necesariamente un título universitario, y las familias aún podían arreglárselas.

Para las mujeres, obtener una educación era una prioridad aún menor durante la era de la Segunda Guerra Mundial.

La residente de Golden, Audrey Pappenbrook, de 83 años, dijo que su padre le dijo que se esperaba que tuviera hijos y formara una familia. Ni siquiera se esperaba que terminara la escuela secundaria e ir a la universidad era casi inaudito para las mujeres.

Avance rápido a la generación Baby Boomer, aquellos nacidos entre 1946 y 1964, Pappenbrook dijo que su propia hija

A Audrey Brooks, de 62 años, le dijeron que las calificaciones son importantes y que un diploma de escuela secundaria era una necesidad. Pappenbrook dijo que le dio a su hija la opción de usar los ahorros para una boda o ir a la universidad. Brooks eligió la universidad y fue la única estudiante que asistía a clases de ingeniería en una universidad de Illinois.

Adelantándonos a cuando los psicólogos están de acuerdo en que se inició un cambio importante en las expectativas con los Millennials, o aquellos nacidos entre 1981 y 1996.

Leah Neu, residente de Aurora, describió un mundo lleno de ansiedad, donde llegar a casa con un puntaje de 91% en la prueba de matemáticas significaba que su padre quería saber por qué. En su segundo año en la universidad, cuando Neu reprobó una clase de matemáticas, su padre quiso ir a hablar con el profesor.

Ahora, los estudiantes de secundaria y los adultos jóvenes, conocidos como Generación Z, están sintiendo los efectos de una rueda en constante evolución de expectativas más altas para terminar la universidad, verse bien en el papel y tener éxito. El problema es que para muchos de ellos no son ellos los que tienen el control.

El impacto de los padres

La psicóloga clínica Jenna Glover, del Children’s Hospital Colorado, dijo que el impacto de los padres en la dirección de la vida de un niño se ha convertido más en una “cosa cultural”.

“Estamos en un mundo competitivo donde los padres quieren poner a los niños en la mejor posición posible para tener éxito”, dijo Glover. “(Los padres) siguen obligándolos a hacer más y más. Los padres no dan un paso atrás y los niños tampoco”.

Liaw dijo que en lugar de enviarles a sus hijos el mensaje de que “está bien ser uno mismo”, los padres han dado mayor prioridad a enfatizar la necesidad de obtener las mejores calificaciones, lo mejor en atletismo, la necesidad de participar en música, idiomas extranjeros y clubes.

Liaw dijo que las redes sociales solo han exacerbado los problemas. En un momento, dijo, los padres competían en sus círculos. Una vez que las redes sociales se volvieron comunes, los padres comenzaron a ver lo que todos hacían en todas partes. Eso significó una competencia aún más dura para tener hijos perfectos, dijo Liaw.

“Como padres, es importante no interponerse en el camino de quiénes (nuestros hijos) debían ser”, dijo Liaw. “Hoy no es fácil navegar como padre”.

Glover dijo que para los niños significa querer complacer a los padres uniéndose más, trabajando más duro y haciéndolo mejor.

“Esto ha llevado a los niños a tener estrés, ansiedad y agotamiento”, dijo Glover. “Están tan ocupados en su vida diaria que comienzan la tarea a las 9 p.m. y solo duerme unas pocas horas. En realidad, es una ruta muy estrecha en la que colocamos a los niños desde preescolar en adelante. Realmente, nos falta flexibilidad. Esto lleva a que algunos niños se encuentren en una situación en la que fracasan. Pero no necesariamente han aprendido a levantarse y encontrar la nueva vía”.

El decano de estudiantes de Arapahoe Community College, Javon Brame, dijo que se han tenido que implementar políticas a nivel universitario para evitar que los “padres helicóptero” manejen la vida de sus hijos incluso después de que se los considere adultos.

Un padre helicóptero es un padre que tiene un interés sobreprotector o excesivo en la vida de sus hijos. Algunos de los signos de un padre helicóptero incluyen ansiedad excesiva por el fracaso de sus hijos, rondando en lugar de alentar y estando demasiado involucrados en actividades académicas, recreativas y amistades.

Brame dijo que el colegio comunitario local ha tenido casos en los que los padres han tratado de cambiar los horarios de clases de sus hijos sin su conocimiento. La universidad también ha tenido reuniones con los padres donde los administradores tienen que enfatizar que el estudiante está a cargo y puede tomar sus propias decisiones con respecto a su educación.

“Queremos que los estudiantes tengan un sistema de apoyo y encuentren su propio camino”, dijo Brame. “Necesitamos que hagan esto sin sus padres helicópteros”.

Neu dijo que su padre tiene antecedentes médicos y esperaba que ella hiciera lo mismo. La diseñadora gráfica de Colorado Community Media dijo que finalmente tuvo que hacerle frente y elegir su propia carrera.

Neu dijo que su relación con su padre ahora es buena y que no se arrepiente de enfrentarse a él, pero señaló que era muy tenso dedicarse a las artes en lugar de la medicina en función de las expectativas que él depositó en ella desde una edad temprana.

Trabajando en Arapahoe Community College durante más de una década, Brame dijo que los problemas comenzaron a surgir hace varias generaciones, pero los padres de los Millennials han elevado los problemas.

Glover dijo que existen soluciones para mejorar el frágil estado actual del desarrollo de los jóvenes en la actualidad.

“Animo a los padres a dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que realmente significa tener un hijo exitoso”, dijo.

Algunos principios a seguir, dijo Glover, son que los padres puedan:

Se Flexible

Se respetuoso

Sea adaptable no tener éxito

El peligro en los caminos que los padres y la sociedad han establecido para los niños y jóvenes es la amenaza del fracaso.

Brame dijo que los estudiantes ya ingresan a la universidad con las presiones y la ansiedad desarrolladas en la escuela secundaria, donde tenían que tener los amigos adecuados, obtener las mejores calificaciones, lograr el estatus adecuado a través de clubes y actividades extracurriculares.

Una vez en la universidad, los estudiantes comienzan a probar el mundo real al llevar una carga completa de clases, trabajar y tratar de mantenerse al día con el costo de la inflación para comer y pagar el alquiler.

Brame dijo que no es inusual que las universidades transporten a los estudiantes a la institución de salud local para obtener evaluaciones de salud mental porque no pueden cumplir con las expectativas que los padres y la sociedad han puesto sobre ellos.

“Para la salud mental y la educación, es como una tercera pandemia”, dijo Brame. “Llevan una carga de trabajo completa y tanto peso y ansiedad sobre sus hombros que algo tan simple como una llanta pinchada los empuja más allá del punto de ruptura”.

Brame dijo que tener servicios de asesoramiento y salud mental disponibles para los estudiantes en el campus es más importante ahora que nunca. Si bien Arapahoe Community College está trabajando para mantenerse al día con la demanda, dijo Brame a nivel nacional, muchas instituciones están atrasadas en la implementación del nivel de atención de salud mental que necesitan los estudiantes.

La Dra. Sophia Meharena, pediatra que atiende a pacientes en Aurora, dijo que el fracaso está oculto para los niños y jóvenes de hoy. Debido a que el fracaso no es una opción, a medida que los adolescentes crecen, no saben cómo se ve, lo que significa que a nivel universitario y más allá, cuando los adultos jóvenes experimentan el fracaso, no pueden reaccionar.

Meharena, residente de Centennial, dijo que los padres tienen sus propias fallas, pero tienden a ocultárselas a los niños, cuando deberían estar haciendo lo contrario. Ver a un padre fallar y seguir adelante es importante para que los niños lo vean, dijo.

Brame dijo que sin experimentar el fracaso en sus jóvenes vidas, un adulto joven no tiene la capacidad mental para levantarse y seguir adelante, aprendiendo del fracaso en lugar de darse por vencido.

¿Cuáles son las respuestas?

Psicólogos, consejeros escolares y administradores están de acuerdo en que las dificultades que están experimentando los estudiantes de secundaria y universitarios son preocupantes y no parecen mejorar a medida que crecen las expectativas con cada nueva generación.

Las respuestas, dijo Liaw, comienzan en casa con lo que los padres deberían desear para sus hijos.

En lugar de enviar el mensaje constante a un niño de que “no eres suficiente”, Liaw dijo que la sociedad tiene que encontrar una manera de ser feliz cuando un niño hace lo mejor que puede.

Durante la pandemia, Liaw dijo que los padres se vieron obligados a dar un paso atrás y dejar de asistir a las ligas de fútbol locales, cancelar las tutorías y las lecciones de música y obligar a dedicar cierta cantidad de tiempo a la tarea y al aprendizaje.

Liaw dijo que los niños realmente solo necesitan lo básico.

Calidez

Refugio

Amor

Atención

Comodidad

“Para algunas familias, la pandemia forzó un reinicio”, dijo Liaw. “Algunos padres comenzaron a preguntar qué significa ser un buen padre. Para los padres, es difícil sentir que no están haciendo lo suficiente. Es importante que todos comiencen a ser más flexibles”

