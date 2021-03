La Reputación de Dios

Por Pastor Pedro H Gonzalez

Todo el mundo habla de Dios, unos dicen creer en Dios a su manera, otros dicen no creer en Dios, algunos más dicen creer pero obran como si no existiera y en fin no falta quien diga que, de todo hay en la viña del Señor.

Hay por cierto un número cada vez mayor y de mejor entendimiento que proclaman ser hijos de Dios y hoy quiero referirme a ese grupo de personas.

Decir que somos hijos de Dios demanda un entendimiento correcto de lo que decimos. Me refiero a que no podemos andar diciendo que somos hijos de Dios, del Rey de reyes y Señor de señores y todavía estar exhibiendo un estilo de vida de hijo de hombre.

No estoy hablando de algo condenatorio, estoy diciendo que los hijos de Dios tienen una vida que demuestra de quien son hijos.

En el libro de 1 Reyes en su capítulo 10 se nos da cuenta de una visita que hizo la reina de Saba al rey Salomón para comprobar si todo lo que se decía de él era cierto. Ella quedó impresionada al ver el vestido de los que servían las mesas y las habitaciones de los oficiales.

Lo anterior nos muestra algo significativo y es que la reputación de un rey está directamente relacionada al nivel de vida de los habitantes de su reinado. En palabras de hoy diríamos que la reputación de un presidente se mide por elnivel de vida de sus gobernados. Por ejemplo: No es lo mismo la reputación de Nicolas Maduro que la reputación de Angela Merkel de Venezuela y Alemania respectivamente.

Con todo eso dicho ahora vayamos al punto central del tema. Si Dios es su Padre y usted esta viviendo una vida en pobreza, en escasez y en esclavitud; no le parece que cualquiera pondría en duda la bondad de vivir bajo el gobierno de Dios? Bajo su paternidad?

De ahí viene la burla que algunos hacen de Dios, justamente porque la vida de aquellos que dicen ser sus hijos está muy por debajo del standard de vida que se espera de parte de los verdaderos hijos.

¿Cómo hacer entonces? Entender el mundo a la manera de Dios, saber lo que él dice acerca de la administración de los recursos, enfocarnos más en lo que Él dice que en lo que dicen los hombres. Nadie le garantiza a usted que lo que aprendió otra persona y le ha querido transmitir a usted sea lo correcto pero en términos generales sí podemos afirmar que el Espíritu Santo llevará a cada hijo de Dios al verdadero camino, al de los hijos en Cristo.

Ahí aprenderá aquel que así se acerque, todo lo que tiene que ver con una vida al nivel de hijos, que no muestra extravagancias pero si muestra sobriedad, armonía y logros contundentes.

Unos de los mayores engaños que enfrentan los hijos de Dios es pensar que tienen un enemigo al que deben derrotar o al que hay que arrebatarle bendiciones. Lo cierto es que ese enemigo está derrotado, despojado, exhibido y destruido.

Nada que pertenezca a los hijos puede estar en manos de un enemigo destruido, y él no tiene poder alguno sobre los hijos, así que en lugar de andar pensando en enemigos derrotados, enfóquese en conocer los modelos de administración de recursos que vienen en la biblia para que ya nunca más esté en derrota y pueda dar razón con mansedumbre de la fe que hay en usted. Nada más apologético que una vida en victoria.

Soy el Pastor Pedro H. Gonzalez de la Iglesia Embajada del Reino.

