La Selección Mexicana de Futbol sigue dando lastimas en esta ocasión de la cuidad de Atlanta donde perdió contra su similar de Paraguay que presento un equipo joven que buscara regresar a la copa del mundo en el 2026 porque en este último ciclo quedaron solo arriba de Bolivia en las eliminatorias.

Todo esto le da un paramento de donde está parada la selección de todos los mexicano y lo perdido que anda su entrenador que esta mas preocupado del porque la afición lo tiene como enemigo número uno que po r el desempeño de sus muchachos que hay que decirlo necesitan una limpia porque últimamente nomas malas noticia escuchamos.

Por ejemplo que el Tecatito Corona fue operado de un tobillo y se va a perder la copa del mundo, el Chucky Lozano tuvo una contusión cerebral, Raúl Jimenes se lesiona cuando calienta, el Chicharito Hernández sigue metiendo goles que no le servirán de nada porque el entrenador no lo quiere en su quipo esto último léalo con sarcasmo.

Javier Hernández sería una pieza clave para que las cosas se tranquilizaran con Martino que no mas no da una y ya varios están pidiendo su cabeza y más con la última derrota y con eso de que querían llamar al medio campista de las Águilas Alejandro Zendejas pero con la condición de que firmara un documento donde se comprometía a jugar por México ya que todavía no se decide por cual selección jugar ya que nació en el estado mexicano que lleva por nombre Chihuahua pero se movió a la ciudad tejana, El Paso en el estado americano de Texas y desde muy chico y a jugado con las selecciones juveniles de los Estados Unidos.

Zendejas es un gran jugador lo demostró el fin de semana con gol y asistencia y esperemos que se decida por jugar por el TRI pero porque le nace no porque lo están intimidando, en otor caso parecido esos de la federación no pudieron convencer a Ricardo Pepi o tal vez ni sabían de su existencia, el hoy delantero de las sección de las barras y las estrellas tiene orígenes chihuahuenses y no tiene ni la mayoría de edad pero ya está en Europa.